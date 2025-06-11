恒生新生代CEO啟蒙課程　體驗未來銀行服務　當一天小太空人

科技發展一日千里，青少年必須具備對未來科技發展的前瞻性，以便更好地應對快速變化的世界，為自己的未來做出佔盡先機的選擇。恒生銀行今年推行的「恒生新生代CEO啟蒙課程」，以「解碼未來 領航十年」為主題，透過連串參觀、活動、工作坊，引領青少年探索「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」未來四大方向，幫助青少年及早裝備自己，迎接千變萬化的未來。



課程早前已正式展開，恒生安排學員參觀位於中環全新裝修的香港總行為今年課程揭開序幕，讓學員親身體驗未來銀行2.0的「Come to You」服務模式。恒生透過引入二維碼定位、推出全新智能櫃位等，落實「Come to You」服務模式，將平均等候時間縮減至少於10分鐘。當日更邀得恒生銀行可持續發展總監、數碼銀行主管及恒生保險行政總裁等，與學員分享未來金融生態。



此外，課程早前舉辦今年首個境外實地考察活動，安排學員前往珠海太空中心體驗做一天小太空人，走進一比一還原的天宮空間站，親身感受太空人生活，並由航天科普專家分享中國航天科技的最新發展。



恒生新生代CEO啟蒙課程安排學員參觀位於中環的香港總行，了解未來銀行2.0概念。

恒生新生代CEO啟蒙課程於5月起舉辦連串活動，為恒生「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶的14至18歲子女，提供線上和面授課程，透過工作坊、企業參觀活動等，讓學員掌握最新科技發展趨勢，培養對未來的洞察力。

參觀恒生香港總行 體驗未來銀行2.0「Come to You」服務模式

學員參觀恒生位於中環全新裝修的香港總行，了解未來銀行2.0服務概念的「Come to You」服務模式，探討銀行如何無縫融合尖端科技和人性化服務。

恒生預視未來客戶需要，推出未來銀行2.0服務概念，以及嶄新「Come to You」服務模式，並將位於中環的香港總行全面翻新，讓客戶率先感受最新服務。

在5月10日，恒生安排一眾學員參觀香港總行，了解未來銀行2.0的概念，以及恒生如何革新銀行設施和運作流程。

恒生專家分享ESG、銀行、保險科技新趨勢

講座探討推動ESG創新應用及塑造金融的未來，讓學員盡早武裝自己迎接未來挑戰。

除了參觀恒生香港總行外，學員亦出席兩場專家講座。首場講座題目為「可持續發展先鋒：推動ESG創新應用」，由恒生銀行企業可持續發展總監周雯雯博士及Senkoo的創辦人陸家煒先生，帶領學員探索尖端的可持續發展見解，以及有關ESG（環境、社會和公司治理）市場策略，讓學員用ESG思維裝備自己迎接未來挑戰。

第二場講座以「銀行視野：塑造金融的未來」為主題，由恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲女士及恒生保險行政總裁張家俊先生主講，讓學員深入了解銀行和保險科技（InsurTech）的未來變革趨勢，了解恒生銀行的無縫融合尖端科技和人性化服務。

學員在恒生銀行總行大廈內參與講座，學習有關「企業家精神」及「未來金融生態」等最新趨勢發展。

走進天宮空間站 當一天小太空人

學員前往珠海太空中心參加「Campus X 珠海太空人體驗」，在導賞員的帶領下，了解國家航天科技發展進程。

課程的另一項重點活動，就是於5月24日安排學員前往珠海太空中心，參加「Campus X 珠海太空人體驗」，除了透過體驗模擬飛行器、VR（虛擬實境）等創新科技，體驗太空人的生活，學員更有機會走進全國獨有1:1的T型天宮空間站展示艙，探索天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙三大核心，體驗太空人的生活環境。

學員在珠海太空中心認識國家航天科技，了解探月工程的最先進科技。

透過模擬飛行器，學員可以翱翔天際，初嚐飛行體驗。

學員有機會坐進神舟載人飛船的返回艙體驗設備，輔以VR影像，親身感受從太空返回地球的情況。

當日活動更邀得北京科技記者編輯協會理事長、國內航天科普專家周武老師與一眾學員分享國家航天科技發展的第一手資訊及有趣故事。她於分享時指出，現時人類在太空軌道只有兩個太空站，包括天宮空間站和國際太空站，不過國際太空站未來將會退役，屆時中國的「天宮」或將成為唯一一個太空站。

現時人類在太空軌道只有兩個太空站，其中一個是圖中的天宮空間站。

北京科技記者編輯協會理事長、國內航天科普專家周武老師與一眾學員分享國家最新航天科技發展。

立即報名！7月赴海南直擊火箭發射重要時刻

恒生新生代CEO啟蒙課程將為學員舉辦各類型參觀、活動和工作坊，助青少年提早裝備自己。其中重點活動之一是在7月將與《香港01》合作，舉辦「逐夢星辰：海南文昌航天發射之旅」，屆時將安排學員前往海南文昌，有機會親身見證火箭發射升空的重要時刻，並了解航天超算尖端技術，探索航天科技的無限可能。機會難得，若想了解更多活動詳情以及報名參加，請瀏覽以下網頁！👉🏻 hangseng.com/reg

報名和課程日期

報名對象：恒生「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶之14至18歲子女

費用：免費 (另設自費交流團)

課程語言：英文及普通話

報名日期：即日起至2025年6月30日

課堂日期：2025年5月至7月

商業計劃書遞交日期：2025年7月30日

頒獎晚宴：2025年8月27日

課程形式：線上及面授活動及實地考察

須受條款與細則約束