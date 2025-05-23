週末最佳親子活動：STEAM x BIM建造模型創意設計比賽作品展

你有想過可以將自己，或者愛寵的樣子製成匙扣嗎？今個週末，來到銅鑼灣時代廣場，可以免費參加「AI x 3D 打印」體驗，親手製作專屬的3D打印匙扣，感受一下科技如何「快、狠、準」地實現大家的創意，留下美好回憶。同場還會派發各式精美紀念品，保證大家滿載而歸！



公眾免費即場試玩「AI x 3D 打印」 體驗 探索科技帶來的創造力

即日起至2025年5月27日，「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽 2024」作品展將會在銅鑼灣時代廣場舉行。除了近距離欣賞多項優秀作品外，公眾還可於週末免費即場參與「AI x 3D 打印」體驗，親手製作專屬的3D 打印匙扣，探索創新技術如何實現腦際間無窮無盡的創意。此外，大會還會派發各式精美紀念品，傳遞建造業界對於推動創新科技的願景。

公眾現可於週末免費即場參與「AI 人工智能x 3D 打印」互動體驗，親手製作專屬的3D 打印匙扣，探索創新技術如何實現腦際間無窮無盡的創意。

大會派發各式精美紀念品，傳遞建造業界對於推動創新科技的願景。

作品展集結逾30項優秀作品 展示創意與先進科技結合的學習成果

為推動中小學STEAM教育，建造業與教育界組成跨界合作平台「STEAM UP想建理」，去年推出首個線下旗艦活動「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽 2024」，鼓勵學生透過建築訊息模擬（BIM）軟件，結合組裝合成建築法（MiC），設計以Glamping（豪華露營）為主題的作品，並以3D打印原型作呈現。即日起至2025年5月27日，逾30項優秀比賽作品集結銅鑼灣時代廣場，作巡迴展覽，向公眾展示新世代的創意及駕馭科技的能力。

「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽2024」參賽作品展覽即日起至5月27日於銅鑼灣時代廣場展開。

「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽 2024」共收集了逾50項初中及高中組作品，作品展將展出32項參賽作品，同學們充分發揮創意，作品採用MiC技術呈現出各種有趣的形狀，例如食物、花朵和營火等。其中冠軍作品更放大製成半米乘半米的模型，既把得獎者天馬行空的意念轉化成能持續發展與應用的實物，又讓公眾分享其學習成果，全面體驗BIM、MiC，以及各種先進科技帶來的裨益。比賽以隊制形式進行，每隊設兩名選手，從去年10月起，他們先參與多場工作坊，學習BIM軟件，然後着手設計專屬的豪華露營方案，並在12月的競賽中組裝原型，進行匯報，入圍及勝出作品均在構思、完成度、演說技巧三方面有傑出表現。例如高中組冠軍、保良局何蔭棠中學的《Toblerone》，大膽以斜面屋頂為美學重心，呈現獨特的雙子三角造型；初中組冠軍天主教普照中學構思的《夢中花圃》以圓為核心設計，擁有落地玻璃的獨立房間圍繞圓柱結構360度而建。

作品以Glamping（豪華露營）為主題，透過建築訊息模擬（BIM）軟件、組裝合成建築法（MiC）設計，並以3D打印原型呈現。冠軍佳作放大製成半米乘半米的模型，全面展示得獎者天馬行空的意念及學習成果。

高中組冠軍、保良局何蔭棠中學的《Toblerone》，大膽以斜面屋頂為美學重心，呈現獨特的雙子三角造型。得獎者梁同學表示，這次比賽啟發了她對建築設計的興趣，期望日後能在這專業發展。

初中組冠軍天主教普照中學構思的《夢中花圃》以圓為核心設計，擁有落地玻璃的獨立房間圍繞圓柱結構360度而建。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師：「是次比賽為建造業界及教育界帶來重大驚喜，我們不但看到新世代優秀的學習及吸收能力，他們能在數節工作坊中掌握BIM軟件的應用，同時還能融入創意，並藉着科技的協助，創造美觀與實用兼備、且以人為本的作品。我們期望公眾能透過是次巡迴展了解年輕人的無窮創造力，及進一步認識BIM等先進科技於建造業界的應用與發展，以迎接瞬息萬變的未來。」

高中組冠軍、保良局何蔭棠中學梁同學表示：「透過這次比賽，我首次運用科技軟件進行設計，把心目中的理想營地呈現出來，過程既有趣又富挑戰性、滿足感，亦讓我對建築設計產生興趣，希望日後能朝這專業發展。」

「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽2024」參賽作品展覽

「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽2024」參賽作品展覽

日期：即日至2025年5月27日

時間：上午10時 至 晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場有蓋廣場

紀念品派發時間：2025年5月24及25日 下午1時至7時

（資料及相片由客戶提供）