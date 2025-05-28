基層醫療人才需求急增 把握黃金機會 中大社區健康與服務高級文憑

香港人口老化是不爭事實，當中不少是患有如糖尿病或高血壓等的長期病患者，他們的情況雖多穩定，但對醫療服務的需求卻沒有減少。政府近年著意推行在社區上提供基層醫療服務，讓市民得到便捷、持續及以人爲本的護理，因此社會對社區健康服務人才的需求甚殷。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）新開辦的「社區健康與服務」高級文憑課程，正是為應對這個趨勢而設，課程內容緊貼政策方向及業界需求，培養學生透過健康推廣、疾病管理等，成為公共健康領域的中堅力量。



課程總監（全日制課程）鄭嘉懿女士表示：「課程涵蓋全面且前沿的公共衞生專業知識，包括公共衞生學原理、疾病預防與控制、食物衞生與安全、行為干預與健康促進理論等，更設有管理學、跨專業協作、服務策劃和社會共融等範疇的學科，適合有興趣從事公共衞生如醫療專業、社會服務和衞生政策制定，以及公共衞生行政管理或活動策劃等工作的同學修讀。」

CUSCS「社區健康與服務」高級文憑教學團隊師資優秀，課程理論與實踐並重，學生需到基層醫療機構進行60小時實習、參加業界博覽會，以及有機會到大灣區進行交流，搭建業界脈絡。

「社區健康與服務」高級文憑課程畢業生可申請升讀中文大學的「公共衞生理學士」、「社區健康理學士」、「老年學理學士」課程，或其他與健康相關的學士學位課程。除升學外，亦可從事公共衞生、醫療行政、醫療後勤等領域的工作，又或於政府或非牟利機構負責有關活動策劃工作，工作及發展前景廣闊。

「社區健康與服務」高級文憑課程詳情：https://scs-hd.scs.cuhk.edu.hk/tc/programmes/health-social-services/community-health-and-services/

(資料及相片由客戶提供)