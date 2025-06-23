學與教博覽2025首設校長論壇　項目式學習專家分享全球教學經驗

項目式學習（Project Base Learning，簡稱PBL）是近年全球教育界所推崇的教學模式，認為可達至跨學科整合及應用知識與技能，著重為學生提供實境教育，同時強調以學生為主導去探究和學習知識。



作為亞洲頂尖教育博覽，「學與教博覽2025」將於今年首設校長論壇，內容圍繞價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）與知識（Knowledge）四大核心。其中PBL專家陳頌雯將與一眾學校領袖，分享她在全球推動不同項目式學習的經驗和成果，包括她曾帶領學生還原希臘文學經典《奧德賽》中的希臘海島之旅，在非洲通過動物足跡研究生態保護等等意想不到的項目。



談及香港PBL發展，陳頌雯認為PBL要發展成熟非一蹴而就，亦需要因應本港實際情況作調整，鼓勵學校可從「微創新」作為起點勇敢踏出第一步，為教師騰出發揮創意的空間。



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陳頌雯現為世界首所旅居型國際學校 THINK Global School 課程總監，亦是Poly Studio學習設計顧問公司的創辦人，擁有在全球36個城市引領超過1,500個PBL 項目的豐富經驗。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

成長於澳洲的陳頌雯，擁有教育與藝術管理雙碩士學位，是國際文憑大學預科課程（IBDP）考試官。她曾從事藝術策展工作，並擔任澳洲及香港的國際學校教師。憑藉足跡遍佈 112 個國家的經歷，以及專業背景與多元文化視野，她現為世界首所旅行型國際學校 THINK Global School 課程總監，該校總部設於紐約，學生每年造訪4個國家。陳頌雯亦是Poly Studio學習設計顧問公司的創辦人，專注 PBL 課程設計與培訓，擁有在全球36個城市引領超過1,500個PBL 項目的豐富經驗。此外，她還曾為香港道爾頓學校（Dalton School Hong Kong）度身打造香港首個雙文化、且扎根本土的項目式學習課程。

課堂之外、書本之外、答案之外的學習

在陳頌雯的定義中，PBL 的「P」從不局限於Project（項目），更可以是Phenomenon（現象）、Passion（熱情）、Problem（問題）、Place （場景）、People（人物）、 Purpose（目的）、Play（遊戲）、Profession (工作經驗）、還有Product（產品）的集合。

陳頌雯曾帶領學生走進北極圈，在拉普蘭地區（北極圈內），將傳統薩米族小屋改造成教室，親身體驗馴鹿牧養傳統如何在現代遊牧生活中持續蓬勃發展。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

陳頌雯稱，近年本港不少學校都有開展不同的項目式學習，但多以STEAM為主要元素。她認為PBL是具有跨學科、跨文化、本地化，以及緊扣真實情境等元素的體驗式學習，深信真正的學習發生在課堂之外、書本之外及答案之外。

實地遊學《奧賽德》中的航海路綫與神話

她以過去曾策劃為期8星期的希臘《奧賽德》項目作為例子，學習內容結合了地理、歷史、哲學及價值觀教育等元素。

在希臘《奧賽德》PBL項目中，其中有一星期是航海之旅，還原《奧賽德》中的航海路綫。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

為了還原這本史詩式經典《奧賽德》中的航海路綫與神話場景，陳頌雯特意租賃船隻及聘用船長，帶領學生乘船探訪《奧賽德》中描述的島嶼伊薩基島（Ithaca）。學生根據實地觀察，通過地理測繪、歷史考據與哲學辯論吸收不同知識，並透過不同神像對生命反思，最後學生根據所見聞及自己的價值觀，去塑造一個屬於自己的神像，並在雅典進行公開演講。

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在《奧賽德》PBL項目中，學生們徒步登上伊薩卡島頂峰，在那裡討論哲學問題、研讀有關奧德修斯神話的學術觀點，並透過繪製自己的地形圖來質疑、挑戰並重新詮釋這個古老故事。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

陳頌雯指出，PBL其中一個特色，是以一個核心問題作核心。她提出「如何讓學習《奧賽德》變得更有趣？」從而開始策劃整個項目。

主動規劃與實踐 從無心向學到確立人生目標

除了「老師主導」模式，PBL亦鼓勵「學生主導」模式，強調學生主動規劃與實踐，而非被動接受知識。

陳頌雯憶述，一位曾參與希臘《奧賽德》項目的女學生，因家庭原因無心向學，她留意到該學生有化妝天份，於是結合適異教學（differentiated learning），針對學生的能力及興趣鼓勵她嘗試連結化妝與希臘神話的故事做一個自己設計的PBL。

學生的學習動機明顯被提高，結果女學生經過不斷嘗試、創新與實踐，如加入拍片、時裝等進行不同的PBL項目，最終憑項目成功申請了澳洲獎學金攻讀特技化妝，並成為行業的一名傑出成員。

生命教育亦是PBL可以涉獵的課題，陳頌雯設計的「生命、死亡與覺悟」PBL，帶領學生到菩提迦耶，引導學生探索印度教與佛教如何詮釋死亡、輪迴與解脫。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

從PBL項目發揮社會責任

PBL結合真實情境並以核心問題所策動，陳頌雯分享一個由學校PBL項目發展成可持續社企的經驗，過程中學生從需求到方案落地全程自主策動，從中理解商業盈利運作與社會價值的重要性。

她憶述2名學生針對巴拿馬當地手工藝人缺乏電子商貿營運能力的弱點，主導了一個PBL項目，與當地人分享了之前在印度學習的電商知識，教曉他們加強手工藝銷售及推廣，學生畢業後仍繼續發展該項目。即使後來項目成果獲美國投資者關注並提出投資意向，但學生團隊仍堅持以非牟利形式持續營運。

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著重實境式學習 非洲草原數大象腳印

PBL著重實境式學習（Authentic learning），培養學生真實的學習能力，同時能加強與不同年齡、階層、文化的人溝通技巧。

陳頌雯帶領學生在非洲，與當地野外科學家合作，統計大象數量。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org）

陳頌雯舉例，在2018年曾帶領學生在非洲南部國家博茨瓦納（Republic of Botswana）紮營2個月，學生們與當地野外科學家合作，統計大象數量，並估算其跨區域遷徙規律，這項研究為當地生態保護工作提供了重要支持。

陳頌雯（中）在非洲搭建的營地，師生團隊及野外科學家們同吃同住，在沉浸式課堂中共同學習。（圖片來源：Think Global School，https://thinkglobalschool.org））

「學生每天都要按地上的大象腳印去數，當地人懂得分辦那隻腳印是昨天經過、那隻腳印是前天的，有些Nature Smart（對大自然的理解及知識能力）不是坐在課室靠書本就可以學到」。

「失敗」與「撞板」乃學習過程

PBL沒有考試，靠建立學習檔案（Portfolio）及公眾演講為主要評核依據。陳頌雯指出，學生在進行每一個PBL時，需用文字及影像記錄每一次研究，並進行實驗與反思，哪怕是「失敗」與「撞板」，都是學習重要過程。完成項目後向學生根據學習檔案向公眾進行演講，詳盡介紹進行項目的過程。

她以一位學生製作機械人失敗20次的經歷為例，來說明PBL的過程遠較成品重要。陳頌雯稱，曾有學生花8周去製作機械人，嘗試了20次仍然失敗，學生哭著說未能進行公眾演講。陳頌雯向該名學生表示，失敗與撞板也是一個很好的學習過程，可以在演說中清晰闡述 20 次試錯的細節，過程中的覺察可能造就下一次成功。

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鼓勵本港教育界勇敢踏出第一步

從非洲到北極圈，由愛琴海到印度靈修，陳頌雯過往所設計的過千個PBL項目，一直強調真實情境的情境式學習（Authentic Learning)。這種在國際教育領域廣受推崇的PBL，當引入香港及亞洲教育環境時，陳頌雯認為需要進行顯著的本土化調整，她笑言若要香港學生露營兩個月，「即使學校資源能支援，家長們是否接受」？

陳頌雯認為PBL在香港有很大發展空間，但非一蹴而就，認為香港教育工作者不僅需具備靈活應變思維模式，更需要有強大和靈活的領導能力（Brave Leadership）推動整體性配合，如資源投入、學校支持及宣傳、爭取家長認同、以及老師掌握等等，建議從微創新開始，勇敢踏出第一步。

「舉例可以嘗試兩位不同學科老師在同一時間上共同教兩班學生，跨學科學習，我知道好多老師都好有創意，但同時好忙，要減輕其他工作量，他們才有更多時間同空間。」

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「學與教博覽2025」首設校長論壇 與學校領袖深入探討四大核心

「學與教博覽2025」首度增設專為學校領袖而設的校長論壇，邀請本地和海外的教育界、科技界、商界的領袖和專家，與校長們深度對話，題材涵蓋如何為學生營造幸福感、關注學生身心健康，以至探討未來的教學方法和學生所需的技能等。

校長論壇設有兩場重點主題演講。開幕主題演講由香港科技大學教育創新中心主任Sean McMinn博士主講，題目為「心。思。演算 : 賦能學生，引領人工智能時代」；閉幕主題演講由Education Council 行政總裁 Alessandro Di Lullo 先生以「裝備學院迎接AI時代：DEC人工智能教育框架」為題分享。想了解更多「學與教博覽2025」校長論壇，可瀏覽論壇網頁。

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校長論壇 – 活動資訊

日期及時間：2/7/2025 (星期三) 13:00-16:00；3/7/2025 (星期四) 10:00-17:00

地點：香港會議展覽中心, 學與教博覽, NextGen Arena

主題：與校長們的深度對話

對象：受邀請的學校領袖

語言：英語、粵語

學與教博覽2025展示各類創新教育方案 歡迎教育界報名參加！

本年度「學與教博覽2025」將邀請品牌和業界到場設展位，展示各類型創新教育方案，並會舉辦不同主題的講座和工作坊，助教育界探索創新教學法及可行的實踐方案。除了校長論壇外，本年度「學與教博覽2025」還增設「兒童AI高峰會」、「語文學習站」、「創科交流圈」等項目，亦特意邀請海外教育方案團隊來港，就不同教育議題舉行講座或工作坊，與各位專業教師分享洞見及發展趨勢。期間亦會舉行多項學界比賽，使博覽內容更多元化，歡迎教育界及從事教育業務相關人士立即報名參加！

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