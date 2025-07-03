國際調解院總部落戶香港　建築法及爭議解決學碩士助你搶先機

香港作為國際法律及爭議解決中心，正迎來前所未有的發展機遇。國際調解院總部設於香港、國家「十四五」規劃的支持，以及新《建造業付款保障條例》的實施，令建築及法律行業對跨學科專才的需求大增。香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）推出的建築法及爭議解決學理學碩士（全日制／兼讀制）課程，旨在培養兼具建築管理、法律知識及爭議解決技能的專業人才，在香港及大灣區的建築及法律領域脫穎而出。



國際調解院總部落户香港，選址二級歷史建築舊灣仔警署。

課程統籌鄧麗儀博士表示：「本課程是全港唯一專為建築業法律及爭議解決設計的跨學科碩士課程，理論與實務並重，旨在培養能夠在本地及國際工程爭議中擔當重要角色的專業人才。」

跨學科課程內容 緊貼市場脈搏

香港的建築及法律行業正面臨轉型，隨著《香港2030+》及《北部都會區發展策略》等大型基建計劃的推進，業界對兼具技術及法律專業知識的人才需求激增。根據建造業議會預測，至2028年，行業將缺少約6,000名專業人員，特別是在項目管理、合約管理及爭議解決領域。建築法及爭議解決學理學碩士課程於2005年由香港理工大學建築及房地產學系的陳漢雲教授創辦。課程深受建築界及法律界認可，成就不少跨界別領導人才。由2025/26學年開始，在陳漢雲教授及其團隊全力支持下，這個課程在PolyU SPEED開辦。通過整合建築管理、法律及爭議解決三大領域的知識，打破學科壁壘，為行業提供全方位的解決方案。

鄧博士指出：「我們的課程設計獨特，將建築工程管理、法律知識及爭議解決技巧深度融合，涵蓋技術性合約管理、工程法務及國際爭議解決機制，全面滿足業界對跨學科專才的需求。」課程不僅教授理論知識，還通過模擬實務訓練，讓學生在真實場景中應用所學，確保畢業生能迅速適應職場挑戰。

實務訓練 模擬真實場景 提升實戰能力

該課程以其跨學科設計及實務導向的教學方式著稱，是全港唯一專為建築業法律及爭議解決量身打造的碩士課程。課程涵蓋三大核心領域：建築工程管理、法律知識及爭議解決，幫助學生掌握技術性合約管理、工程法務及國際爭議解決機制等關鍵技能。

課程亦相當注重理論與實踐並重，藉著多元化的實務訓練，讓學生將所學知識應用於實際工作中。其中，調解訓練環節以工作坊形式進行，學生將學習調解技巧，並透過角色扮演模擬真實調解場景，從開場陳述到最終結案陳述，逐步提升實戰能力。

此外，爭議解決項目要求學生深入研究真實案例，模擬處理工程爭議的實際情境，進一步強化學生的分析和問題解決能力。鄧博士強調：「這些實務訓練讓學生在模擬環境中熟悉行業運作，增強他們在合約管理、爭議解決及調解中的信心與能力，為進入職場做好準備。」

教授本地及國際仲裁法 開放大灣區發展機遇

隨著粵港澳大灣區的快速發展，香港作為區內的核心城市，迎來了建築及法律行業的龐大機遇。課程特別針對大灣區的發展趨勢，設計了專題科目，探討區內的爭議解決機制及最新政策。展望將來，課程計劃組織實地考察及交流活動，讓學生親身了解大灣區的建築及法律環境。

鄧博士表示：「課程不僅涵蓋香港本地法律框架，還教授國際爭議管理與法律知識，幫助學生培養國際視野。課程內容涵蓋中國，尤其大灣區建築業的情況，讓學生了解區內的最新發展，抓住區域融合帶來的機遇。」課程內容確保學生在本地、國際及大灣區的法律與爭議解決領域均具備競爭力。

業界資深專家擔任講師 傳授實戰經驗

此外，鄧博士指出：「導師團隊擁有多個跨界專業執業資格及豐富工程管理，法律訴訟及爭議解決經驗，如執業大律師、土木工程師、建築師、測量師及會計師，相信能為學生提供行業相關的真知灼見及實戰指導。」

課程畢業生在建築及法律行業的就業前景極為樂觀。隨著香港大型基建項目的推進，行業對專業人才的需求持續增長。畢業生可在建築公司擔任商業經理或法律部門主管，負責合約管理及爭議解決；在爭議解決實務上從事調解、仲裁或法定裁決工作，成為專業調解員或裁決員；在建築法領域執業的律師亦可深化專業知識，處理相關訴訟或諮詢。鄧博士補充：「在法律界名人錄名單上的Dr Dean Lewis，亦是這個課程的畢業生，他在一家國際知名律師事務所的建築法部門表現出色，是該領域的領軍人物。」這充分證明了課程的實用性和市場認受性。

畢業生亦可選擇在本地或國際大學攻讀博士學位，進一步提升學術水平。課程亦正向皇家特許測量師學會及香港仲裁師協會尋求專業認可，增強畢業生的專業資格。另外，完成調解培訓科目的學生將獲得專業機構的認可，有資格通過專業評估後成為會員。

如果你有興趣成為推動香港2030+發展策略的專業人才，立即瀏覽「PolyU SPEED建築法及爭議解決學理學碩士課程」網頁，了解更多課程資訊！

與建築相關的爭議調解服務需求將越來越大。

（資料及相片由客戶提供）