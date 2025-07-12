數字教育周2025｜學與教博覽破入場紀錄　教城：AI教育生態圈成形

推動數字教育是國家發展的關鍵策略之一，也是特區政府在去年施政報告提出的重點教育發展重心。為了營造推動數字教育的良好氛圍，教育局與教育城於上月底舉辦了為期一週的「數字教育周2025」。教城董事會主席李漢祥在接受《01教育》專訪時，總結了這八天的「成績表」，對首次舉辦的數字教育周吸引到24,000名參與者表示鼓舞。



他指今年已是教城第十五年舉辦「學與教博覽」，首次破天荒錄得超過20,000人次進場。李漢祥形容「AI教育生態圈逐漸成形，下一步要充分把握現有的數字教育氛圍，再下一城，促進這生態圈蓬勃發展。」



學與教博覽是每年教育城的「皇牌活動」，許多學校和教師將其納入校曆，甚至會將活動日設為「教師發展日」，讓前線教師學習最新的教學方法。今年的博覽會更被提升為數字教育周的旗艦項目，展會的布局和細節無不體現出「升級轉型」。

一進入會場，就能看到教育局的專區明顯亮眼。與往年相比，各個展區的格局有了顯著變化，分格鮮明。這裡不僅有傳統的攤位式展示，不少機構都斥資在場內設置大型區域展覽。會場內有八、九個演講台，初創公司及國際展區也列陣而立，展示各種科技產品。展位以區域劃分，涵蓋了AI、科技教學和線上學習等多個領域。其中一大亮點是無間斷的演講、分享會及實戰學習班。前線教師展示如何利用VR提升課堂趣味性、大學副校長分享AI大模型對教學的影響、國際專家探討如何促進學生的身心靈成長。最大突破是聆聽學生的說話，100名學生分別自信地站在台上演講，分享他們對人工智能相關主題的看法。

李漢祥指：「這場博覽會是教城革新精神的縮影。從過去以本地和亞洲為主的展會，現在已進一步提升至國際層面，吸引了眾多海外學者和專家參與。今年特設的中國內地專區及國際展區，吸納了多間海內外優秀的教育科技公司。我們的團隊與主辦機構智慧城市聯盟投入了大量心血，逐步擴大這一生態圈，希望在更貼近本地教育需求的同時，也能實現國際化，為香港的教育界、學生和家長帶來更多世界一流的產品和教學方案，進一步提升教學質素。」

他強調，除了國際化，社會各界一同參與，共建數字教育生態圈是此次活動的重中之重。「教城要扮演好超級連繫人的角色，將社會各界凝聚起來。政、產、學、研、投的持份者都有參與，這樣才能形成一個完善的數字教育生態圈。」為了加強與不同界別的合作，教城更在博覽期間與18個機構，包括頂尖科技企業、學術界和商界團體等簽署合作備忘錄，共同推進數字教育。

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從「小校園」到「香港閱讀城」，教城的電子平台陪伴著不同年代的學生成長。隨著時代變遷，教城自2000年成立以來，致力於推動互聯網及多媒體教學，並迎接人工智能時代的到來。除了在數字教育周取得良好的口碑，教城的下一步有何大計？李漢祥表示：「教城已不再僅僅是一個一站式平台。隨著科技的迅速發展，我們必須靈活應變，了解用戶的需求，不能僅憑自家開發產品。現在是共享資源的新世代，我們必須擁抱這種模式，並致力於整合各方優勢。」他補充道，教城將建立網上「超級貨架」，匯集本地及世界各地的頂尖教育科技工具，讓學界、家長及學生能夠充分利用優質的線上教學資源。目前首批上架的資源，將為優質教育基金撥備5億元成立「電子學習配套計劃」下的22個項目。他預計下學年將額外推出50個電子教學方案。

除了學與教博覽之外，首屆數字教育周的另一個旗艦活動為「人工智能在語文及不同科目的學與教應用國際高峰會」（AIinLT）。此活動是由教育局、語文教育及研究常務委員會（語常會）、香港理工大學（理大）英文及傳意學系以及香港教育城（教城）合辦的，充分體現現代化「共享資源」的理念。在7月4日至7日期間，教師、研究人員及教育界人士透過主題演講、研討會、工作坊及技術匯展等形式，互相學習和分享各自在教育領域中運用人工智能的見解。

李漢祥補充道：「前線教師的反應非常正面，我們看到許多老師互相請教，並邀請演講者參加校本的教師專業發展講座及培訓，從而擴大AI應用的教學受眾，對創新的教與學有著明顯的幫助。這一系列的數字教育周活動效果是非常實在的，亦充分展示本港的AI教育生態圈已逐漸成形。」他認為下一步必須把握這一勢頭，匯集各界資源，全速推進本地的數字教育。

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