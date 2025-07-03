專題講座 — 港大保良何鴻燊社區書院 (HPSHCC) 升學資訊講座

港大保良何鴻燊社區書院 (HPSHCC) 升學資訊講座

講座簡介：港大保良何鴻燊社區書院提供23個副學士及高級文憑課程，讓學生裝備不同領域的學術知識和專業技能，為繼續升學或就業做好準備。書院的部分課程已納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），本地學生每年可獲高達港幣40,730元的資助。透過今次講座，同學將可了解書院的課程內容、升學出路、學生活動及支援服務，以及實習和海外交流機會等資訊。

2025-26學年現正接受報名，申請方法如下：

1. 網上申請

https://apply.hkuspace.hku.hk/ccadm/onlineform.php

2. 政府專上課程電子預先報名平台E-APP

https://www.eapp.gov.hk/

3. 招生日報名

日期︰2025年7月16至18日（第一階段）/ 2025年8月6至7日（第二階段）

時間︰上午9時至下午6時

方法︰網上報名 或 即場報名

地址︰銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院

聯絡我們

電話：3923 7000

電郵：enquiry@hkuspace-plk.hku.hk

網站：https://hkuspace-plk.hku.hk/cht/

講者：書院講師 - 趙巧文女士