專題講座 — 「從遊戲到專業：耀中幼教學院的幼教全人培育之路」

「從遊戲到專業：耀中幼教學院的幼教全人培育之路」From Play to Profession: YCCECE’s Holistic Pathway in Early Childhood Education

講座簡介：

耀中幼教學院(YCCECE)為香港唯一專注幼兒教育的高等學院，秉承耀中90年本地幼教經驗及「從遊戲中學習」理念，提供政府及業界認可的幼兒教育榮譽學士學位、高級文憑和文憑課程。學士課程設有四大專修範疇，並提供8-16週實習機會，畢業生可獲4個政府認可專業資格。學院獨有的「耀中耀華明師計劃」，讓經甄選的畢業生可在耀中耀華旗下幼稚園工作一年，提升專業實力。學院設多種獎學金及助學金，超過80%學生能獲得資助， 實現幼教夢。

耀中幼教學院 專注幼師培訓

耀中幼教學院(YCCECE)為香港唯一專注幼兒教育的高等學院，秉承耀中90年本地幼教經驗及「從遊戲中學習」理念，提供政府及業界認可的幼兒教育課程，包括榮譽學士學位、高級文憑和文憑。

全方位專修培養 多元實踐

學院的學士學位課程設有四大專修範疇，包括「特殊教育需要（SEN）」、「嬰幼兒教育與照顧（INTOD）」、「創新與新素養（INL）」、「漢語作為第二語言教學（TCSL）」專修，讓學生全面提升專業知識和技能。學士及高級文憑學生更會被安排到國際及本地幼稚園， 以及特殊教育機構進行8至16週的實習，深化實務技巧。校園更設有「耀學園」幼兒探索空間，為學生提供額外的實踐機會。透過學院獨有的「耀中耀華明師計劃」，經甄選的畢業生可在耀中耀華旗下幼稚園工作一年，提升專業實力，為未來幼教事業發展奠定基礎。

獲四個政府認可專業資格

學士學位及高級文憑課程畢業生除了可成為教育局認可的「註冊幼稚園老師」，也可獲社署頒發「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「認可 特殊幼兒工作員」，共四個專業資格。

超過80%學生獲得資助

學院設多種獎學金及助學金，去年高達82%學生能獲得資助，實現幼教夢。

耀中幼教學院

香港仔田灣山道2號

電話：3977 9877

WhatsApp：9312 0733

電郵：admissions@yccece.edu.hk

立即網上報名：www.yccece.edu.hk

關於DSE放榜期間的收生及其他相關安排，請留意網頁：www.yccece.edu.hk

講者：助理教授兼學務長 - 鄭婉薇博士