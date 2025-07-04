本地生「轉跑道」升學攻略|耀中IB預備班助本地生銜接國際課程

當今瞬息萬變，傳統的學習模式已不足以裝備年輕一代應對未來。具批判性思維、創新力、協作精神與全球公民意識，才是當代孩子們真正立足國際的要點。因此，不少就讀本地課程的學生和家長，也開始放眼國際文憑（IB）課程所能帶來的升學優勢與全球視野。然而，「轉跑道」到IB，過程中的銜接與適應往往讓家長們感到憂慮。深耕教育逾九十載的耀中國際學校（YCIS），深明學生在教育轉軌上的需求與家長們的期盼，為本地學生鋪設一條清晰可行的升學之路，助他們自信地邁向更廣闊的國際舞台。



21世紀公民養成 擴闊視野 掌握國際升學關鍵 IB預備班助學生無縫銜接

現今教育的目的已不再僅限於知識的傳授，培養具備批判性思維、協作力、創新力及全球公民意識的「21世紀公民」顯得更為重要。對於希望與國際接軌的學生而言，這些技能將是他們在國際學術和職業舞台上取得成功的關鍵。正因如此，愈來愈多就讀本地學制的學生及其家長開始探討國際教育出路，不少家長及學生都想中途「轉跑道」！然而從本地學制中三轉讀的學生，可能在修讀IB文憑課程所需的學術技巧和基礎知識方面有所欠缺。為此耀中國際學校為本地課程學生提供了一個清晰、高效的「轉跑道」機會——「IB 課程預備班」（IB Pathway，簡稱 IBP） 助學生擴闊視野，為他們銜接IB文憑課程打下重要基礎 。

耀中培養學生成為具備批判性思維、有自信、好奇心及具「21世紀技能」的未來世界公民。

為期一年的IBP銜接課程，專為準備升讀11年級並有意在耀中修讀IB文憑課程的學生而設。這個「Fast Track」預備班，特別適合那些完成中三課程的本地學校學生。IBP課程內容涵蓋語言、學科知識及學術技巧強化，提供「334」新高中學制以外的升學途徑，以及升讀國際高中課程的選擇 。IBP採用小班教學和導師跟進的模式，這種個人化的指導能有效縮短學生的適應期，為他們從其他學制順利過渡到IBDP築起一座堅實的橋樑 。

百年傳承教育先鋒 中西教育文化融匯培養「多語思維」未來精英

耀中國際學校自1932年創校以來，一直走在國際教育理念的前沿，不局限於採納單一國家的課程框架。學校課程是經由課程專家參考英國、美國、澳洲、新西蘭及內地的優秀教育框架，自家撰寫而成的課程。其融匯了各教育體系的優點，耀中以學生為中心，激發學生的主動性和自主性，注重不同能力學生的需要，培養他們不同的興趣。更重要的是，課程在融合西方學術精粹的同時，也高度重視品格教育，融入了中國儒家思想的智慧。這種獨特的教學模式，讓學生在掌握知識的同時，也能培養出健全的人格和高尚的品德。

學校更致力融合東西方文化精髓，為學生營造一個真正多元文化的國際化雙語學習環境。學生在此不僅能掌握中英雙語能力，更能深刻理解和尊重多元文化，培養出具備全球視野的精英人才。而耀中學生在IB文憑課程中獲得中英雙語文憑的成功率一直很高，這賦予畢業生在全球頂尖大學和職場中獨特的競爭力。這種對雙語及跨文化理解的深度培養，正是耀中「集大成」教育理念的具體體現。

耀中國際學校擁有一支超過70%的國際教師團隊，讓學生能接觸到來自全球各地的專業知識和教學方法，中西教師的合作交流能有效培養學生的跨文化溝通能力。同時學校會定期安排海外教師專業發展，確保教學內容與國際標準同步。耀中超越了單純的「多語言環境」，更致力於培養學生「多語思維（multilingual thinking）」。學校深信，學習不同語言可以幫助學生塑造不同的思維模式，培養多角度思考。透過這種「multilingual」式的思維訓練，鼓勵學生從多個角度進行批判性思考，從而培養更深層次的問題解決能力。每年，學生也有機會參與海外交流學習，進一步擴闊國際視野。

耀中國際學校國際化的師資，能讓學生接觸到來自全球各地的專業知識和教學方法，培養學生「多語思維（multilingual thinking）」。

耀中多年來為學生提供多元文化的雙語學習環境，培育學生成為精通中英雙語、對中西文化有深度了解的世界公民。耀中每年均有不少畢業生獲得IB雙語文憑，近年更高達70 % 學生獲得IB雙語文憑，體現耀中雙語教學模式的成果。要取得IB雙語文憑，學生必須修讀兩個語言及文學的學科，或在IB文憑的課程內有兩科以非母語修讀，達致學生具備達母語程度的雙語能力 。面對IB文憑學術要求的同時，更要克服以非母語學習的挑戰，耀中堅持鼓勵學生捨易取難，從雙語學習的經驗中獲得最大裨益。

EdFutures多元培育21世紀技能 實踐全人教育理念

耀中深信學習不應局限於課本，學校鼓勵學生探索並追求個人興趣與熱情，透過一系列獨特的配套，幫助學生找到多元出路。其中學校未來教育部（EdFutures）的「超級聯課課程」正是耀中實踐創新教育的縮影。這項課程突破傳統中學教育界限，與全球頂尖高校和世界500強企業進行獨家且緊密的合作。學生有機會參與真實項目，例如在人工智能、金融科技和社會創新等領域進行實踐，從中培養創意思維和解難能力。例如，耀中曾與著名的萊佛士醫院合作，讓中學生親身體驗醫院的運作和工作環境。這些「高端」的實踐機會在一般中學中難以獲得，而耀中憑藉其在香港和內地強大的國際網絡，為學生提供了無可比擬的獨特體驗。

「EdFutures 超級聯課課程」使耀中學生能到著名的萊佛士醫院合作親身體驗醫院的運作和工作環境。

此外，學校亦致力於「全人教育」，相信每個學生都應獲得全面發展，不應只專注於學術成績。因此，耀中為學生設計了豐富多彩的適齡聯課活動，活動涵蓋廣泛，例如：合唱團、中西樂團、管弦樂團、戲劇小組、劇場與藝術管理、中國文化手藝、烹飪班、科學與機器人技術、國際象棋學會、辯論學會、環保學會、模擬聯合國學會、攝影、美術班、各類體育項目、高爾夫球、投球（Netball) 、無板籃球（Pickleball)，以及社區服務與慈善活動等等。耀中要求每名學生至少選修一項體藝活動及一項服務領域的活動，讓他們在輕鬆充實的氛圍中發展新技能，培養新興趣，並不斷提高協作和團隊合作能力。同時，學校亦要求8年班或9班學生參與制服團隊活動，進一步訓練他們的紀律性和團隊精神。這種全面的培養，確保每個學生都能得到均衡發展，並從中培養領導才能。

耀中致力於「全人教育」，相信每個學生都應獲得全面發展，不應只專注於學術成績，為學生設計了豐富多彩的適齡聯課活動，活動涵蓋廣泛。

耀中致力於「全人教育」，相信每個學生都應獲得全面發展，不應只專注於學術成績，為學生設計了豐富多彩的適齡聯課活動，活動涵蓋廣泛。

畢業生赴名牌大學 耀中卓越升學成果 見證獎學金助學生追逐夢想

耀中提供多元化的獎學金計劃，支持在學術、藝術、體育等領域表現傑出的學生。這些獎學金不僅表彰學生的卓越成就，更激勵他們追求更高目標，實現夢想。近年來，耀中畢業生屢獲世界頂尖學府錄取，包括史丹福大學、牛津大學、倫敦帝國學院、 清華大學、加州大學洛杉磯分校、香港中文大學、香港大學等，涵蓋醫學、人工智能、音樂表演等多個領域，充分展現學校在培育國際化人才方面的卓越成果。證明了耀中不僅在學術上，更在發掘和培養學生獨特才能方面不遺餘力。無論是熱愛體育、音樂，還是其他專長，耀中都致力於為學生提供發揮潛能的舞台，助他們實現出國深造的理想與夢想。

為孩子選擇一個更廣闊的未來

耀中國際學校不只提供完善的IB文憑課程，更為有志開拓國際視野的本地學生，度身定造了獨特的「IB 課程預備班（IB Pathway）」銜接課程，幫助學生在原有學習基礎上，逐步適應國際學術環境，掌握邁向全球化社會所需的21世紀關鍵競爭力 。IB Pathway課程的成效，從學生們的親身經歷中可見一斑。

去年完成 IB 課程預備班，現正就讀耀中 12 年班的Hilary分享道：「在 IBP 中及早接觸 IB 核心科目，尤其是中文與數學，使我在十二年級擁有明顯優勢。由於先前已學習並鞏固相關內容，我的基礎更為穩固，準備亦更為充分。儘管我原先修讀本地課程，耀中 IBP 的學術架構與全人發展理念成功協助我填補知識差距，同時強化了我申請大學時的個人履歷。我衷心感謝老師們的悉心指導與支持，使我能夠達成既定目標，邁向新的里程碑。」

現正就讀 IB 課程預備班 11 年班的Karina亦分享了她的經歷：「我的求學經歷較為國際化，最終選擇來港就讀耀中，是因為這裡獨特的中西融合文化。 IB Pathway這個具挑戰性的課程，讓我在學術、社交及個人成長方面全面提升。老師們教導我批判性思考、有效溝通，並引領我採用嶄新學習方式。在課堂之外，我與 IBP 同學建立了深厚友誼，攜手克服各項挑戰。我們共同成長，不僅成為更出色的學生，更成為具備全球視野的公民。IB Pathway 讓我得以蛻變、連結他人，並為即將開始的 IB 文憑課程做好萬全準備。」

這些真實的學生故事，正是耀中 IB Pathway 課程成效的最佳證明。課程以多元科目選擇串連廣闊升學途徑，讓學生在興趣與志向之間配搭，打開通往世界的大門。如果你亦希望為孩子鋪設一個條更廣闊康莊的升學路，歡迎立即預約耀中校園導賞或網上諮詢，親身了解學校如何啟迪潛能，引領學生在未來的挑戰中自信前行，邁步世界。

耀中 IB Pathway 預備課程官方網站： ycis-hk.com/tc/academics/secondary?tab_timeline=ib-pathway

（資料及相片由客戶提供）