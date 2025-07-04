本地生「轉跑道」升學攻略|耀中IB預備班助本地生銜接國際課程
當今瞬息萬變，傳統的學習模式已不足以裝備年輕一代應對未來。具批判性思維、創新力、協作精神與全球公民意識，才是當代孩子們真正立足國際的要點。因此，不少就讀本地課程的學生和家長，也開始放眼國際文憑（IB）課程所能帶來的升學優勢與全球視野。然而，「轉跑道」到IB，過程中的銜接與適應往往讓家長們感到憂慮。深耕教育逾九十載的耀中國際學校（YCIS），深明學生在教育轉軌上的需求與家長們的期盼，為本地學生鋪設一條清晰可行的升學之路，助他們自信地邁向更廣闊的國際舞台。
21世紀公民養成 擴闊視野 掌握國際升學關鍵 IB預備班助學生無縫銜接
現今教育的目的已不再僅限於知識的傳授，培養具備批判性思維、協作力、創新力及全球公民意識的「21世紀公民」顯得更為重要。對於希望與國際接軌的學生而言，這些技能將是他們在國際學術和職業舞台上取得成功的關鍵。正因如此，愈來愈多就讀本地學制的學生及其家長開始探討國際教育出路，不少家長及學生都想中途「轉跑道」！然而從本地學制中三轉讀的學生，可能在修讀IB文憑課程所需的學術技巧和基礎知識方面有所欠缺。為此耀中國際學校為本地課程學生提供了一個清晰、高效的「轉跑道」機會——「IB 課程預備班」（IB Pathway，簡稱 IBP） 助學生擴闊視野，為他們銜接IB文憑課程打下重要基礎 。
為期一年的IBP銜接課程，專為準備升讀11年級並有意在耀中修讀IB文憑課程的學生而設。這個「Fast Track」預備班，特別適合那些完成中三課程的本地學校學生。IBP課程內容涵蓋語言、學科知識及學術技巧強化，提供「334」新高中學制以外的升學途徑，以及升讀國際高中課程的選擇 。IBP採用小班教學和導師跟進的模式，這種個人化的指導能有效縮短學生的適應期，為他們從其他學制順利過渡到IBDP築起一座堅實的橋樑 。
百年傳承教育先鋒 中西教育文化融匯培養「多語思維」未來精英
耀中國際學校自1932年創校以來，一直走在國際教育理念的前沿，不局限於採納單一國家的課程框架。學校課程是經由課程專家參考英國、美國、澳洲、新西蘭及內地的優秀教育框架，自家撰寫而成的課程。其融匯了各教育體系的優點，耀中以學生為中心，激發學生的主動性和自主性，注重不同能力學生的需要，培養他們不同的興趣。更重要的是，課程在融合西方學術精粹的同時，也高度重視品格教育，融入了中國儒家思想的智慧。這種獨特的教學模式，讓學生在掌握知識的同時，也能培養出健全的人格和高尚的品德。
學校更致力融合東西方文化精髓，為學生營造一個真正多元文化的國際化雙語學習環境。學生在此不僅能掌握中英雙語能力，更能深刻理解和尊重多元文化，培養出具備全球視野的精英人才。而耀中學生在IB文憑課程中獲得中英雙語文憑的成功率一直很高，這賦予畢業生在全球頂尖大學和職場中獨特的競爭力。這種對雙語及跨文化理解的深度培養，正是耀中「集大成」教育理念的具體體現。
耀中國際學校擁有一支超過70%的國際教師團隊，讓學生能接觸到來自全球各地的專業知識和教學方法，中西教師的合作交流能有效培養學生的跨文化溝通能力。同時學校會定期安排海外教師專業發展，確保教學內容與國際標準同步。耀中超越了單純的「多語言環境」，更致力於培養學生「多語思維（multilingual thinking）」。學校深信，學習不同語言可以幫助學生塑造不同的思維模式，培養多角度思考。透過這種「multilingual」式的思維訓練，鼓勵學生從多個角度進行批判性思考，從而培養更深層次的問題解決能力。每年，學生也有機會參與海外交流學習，進一步擴闊國際視野。
耀中多年來為學生提供多元文化的雙語學習環境，培育學生成為精通中英雙語、對中西文化有深度了解的世界公民。耀中每年均有不少畢業生獲得IB雙語文憑，近年更高達70 % 學生獲得IB雙語文憑，體現耀中雙語教學模式的成果。要取得IB雙語文憑，學生必須修讀兩個語言及文學的學科，或在IB文憑的課程內有兩科以非母語修讀，達致學生具備達母語程度的雙語能力 。面對IB文憑學術要求的同時，更要克服以非母語學習的挑戰，耀中堅持鼓勵學生捨易取難，從雙語學習的經驗中獲得最大裨益。
EdFutures多元培育21世紀技能 實踐全人教育理念
耀中深信學習不應局限於課本，學校鼓勵學生探索並追求個人興趣與熱情，透過一系列獨特的配套，幫助學生找到多元出路。其中學校未來教育部（EdFutures）的「超級聯課課程」正是耀中實踐創新教育的縮影。這項課程突破傳統中學教育界限，與全球頂尖高校和世界500強企業進行獨家且緊密的合作。學生有機會參與真實項目，例如在人工智能、金融科技和社會創新等領域進行實踐，從中培養創意思維和解難能力。例如，耀中曾與著名的萊佛士醫院合作，讓中學生親身體驗醫院的運作和工作環境。這些「高端」的實踐機會在一般中學中難以獲得，而耀中憑藉其在香港和內地強大的國際網絡，為學生提供了無可比擬的獨特體驗。
此外，學校亦致力於「全人教育」，相信每個學生都應獲得全面發展，不應只專注於學術成績。因此，耀中為學生設計了豐富多彩的適齡聯課活動，活動涵蓋廣泛，例如：合唱團、中西樂團、管弦樂團、戲劇小組、劇場與藝術管理、中國文化手藝、烹飪班、科學與機器人技術、國際象棋學會、辯論學會、環保學會、模擬聯合國學會、攝影、美術班、各類體育項目、高爾夫球、投球（Netball) 、無板籃球（Pickleball)，以及社區服務與慈善活動等等。耀中要求每名學生至少選修一項體藝活動及一項服務領域的活動，讓他們在輕鬆充實的氛圍中發展新技能，培養新興趣，並不斷提高協作和團隊合作能力。同時，學校亦要求8年班或9班學生參與制服團隊活動，進一步訓練他們的紀律性和團隊精神。這種全面的培養，確保每個學生都能得到均衡發展，並從中培養領導才能。
畢業生赴名牌大學 耀中卓越升學成果 見證獎學金助學生追逐夢想
耀中提供多元化的獎學金計劃，支持在學術、藝術、體育等領域表現傑出的學生。這些獎學金不僅表彰學生的卓越成就，更激勵他們追求更高目標，實現夢想。近年來，耀中畢業生屢獲世界頂尖學府錄取，包括史丹福大學、牛津大學、倫敦帝國學院、 清華大學、加州大學洛杉磯分校、香港中文大學、香港大學等，涵蓋醫學、人工智能、音樂表演等多個領域，充分展現學校在培育國際化人才方面的卓越成果。證明了耀中不僅在學術上，更在發掘和培養學生獨特才能方面不遺餘力。無論是熱愛體育、音樂，還是其他專長，耀中都致力於為學生提供發揮潛能的舞台，助他們實現出國深造的理想與夢想。
為孩子選擇一個更廣闊的未來
耀中國際學校不只提供完善的IB文憑課程，更為有志開拓國際視野的本地學生，度身定造了獨特的「IB 課程預備班（IB Pathway）」銜接課程，幫助學生在原有學習基礎上，逐步適應國際學術環境，掌握邁向全球化社會所需的21世紀關鍵競爭力 。IB Pathway課程的成效，從學生們的親身經歷中可見一斑。
去年完成 IB 課程預備班，現正就讀耀中 12 年班的Hilary分享道：「在 IBP 中及早接觸 IB 核心科目，尤其是中文與數學，使我在十二年級擁有明顯優勢。由於先前已學習並鞏固相關內容，我的基礎更為穩固，準備亦更為充分。儘管我原先修讀本地課程，耀中 IBP 的學術架構與全人發展理念成功協助我填補知識差距，同時強化了我申請大學時的個人履歷。我衷心感謝老師們的悉心指導與支持，使我能夠達成既定目標，邁向新的里程碑。」
現正就讀 IB 課程預備班 11 年班的Karina亦分享了她的經歷：「我的求學經歷較為國際化，最終選擇來港就讀耀中，是因為這裡獨特的中西融合文化。 IB Pathway這個具挑戰性的課程，讓我在學術、社交及個人成長方面全面提升。老師們教導我批判性思考、有效溝通，並引領我採用嶄新學習方式。在課堂之外，我與 IBP 同學建立了深厚友誼，攜手克服各項挑戰。我們共同成長，不僅成為更出色的學生，更成為具備全球視野的公民。IB Pathway 讓我得以蛻變、連結他人，並為即將開始的 IB 文憑課程做好萬全準備。」
這些真實的學生故事，正是耀中 IB Pathway 課程成效的最佳證明。課程以多元科目選擇串連廣闊升學途徑，讓學生在興趣與志向之間配搭，打開通往世界的大門。如果你亦希望為孩子鋪設一個條更廣闊康莊的升學路，歡迎立即預約耀中校園導賞或網上諮詢，親身了解學校如何啟迪潛能，引領學生在未來的挑戰中自信前行，邁步世界。
耀中 IB Pathway 預備課程官方網站： ycis-hk.com/tc/academics/secondary?tab_timeline=ib-pathway
（資料及相片由客戶提供）