【DSE考生專享】國際教育展2025　最強課程和院校選擇！

DSE放榜啦！今年的DSE學生非常有福氣！琥珀教育連同aec教育顧問及Coopers & Coopers英聯教育於7月16、17和19日在JW Marriott Hotel萬豪酒店3樓舉辦「國際教育展2025 International Education Fair 2025」。展覽與以往教育展比較，今年將有歷年來最多的大學及學院參與，有來自英國、澳洲、加拿大、新西蘭，還有美國、德國、法國、荷蘭和新加坡的大學和院校。此外，還會有多重獎學金計劃供學生申請。最值得留意的是聖約翰座堂輔導服務的心理學家和輔導員亦會在現場為學生提供情緒支援服務，確保學生在學業以外也能得到全方位的照顧。



HKDSE成績廣受國際認可，除了本港大學外，還可以銜接不同國家的大學。為確保在放榜日萬無一失，考生可以提前準備以下文件：攜帶有效的雅思（IELTS）成績、DSE成績正本和護照，以加快申請程序。已申請英國大學UCAS的學生則可以在收到成績表後立即將成績副本發送給教育顧問，並親自參加國際教育展，與心儀的大學代表對話；更有機會可當場獲得offer！如果學生對其他國家的大學感興趣，例如澳洲、紐西蘭、美國、加拿大等，亦教育顧問亦可於當日協助申請心儀大學，共商最佳的留學方案。

成功取得優異成績的學生可透過琥珀教育卓越留學服務 (Amber Education Premier Service) 申請頂尖學府，例如，University of Oxford、University of Cambridge等英國G5大學及其他國家的醫學院。 對於申請頂級醫學院，建議提前一年做好申請準備！琥珀教育的卓越留學服務團隊會幫助學生更快更容易拿到offer和提供最強的申請支援！

2025 DSE考生的三重選擇：

「國際教育展2025」將匯聚多間國際大學和院校，對於今年的DSE考生來說，我們可以提供多種選擇，可謂相當吸引！

1）HKDSE成績比預期低的學生不需要感到灰心，一般參展院校有較彈性的收生標準，相信應届考生均可獲得驚喜的offer，從而成功入讀心儀的院校！

2）部分知名大學會有更設有大學銜接課程，例如大學預備班 (Foundation)，和國際一年班 (International Year One)。學生可在教育展當日與教育顧問了解詳情，除了基礎課程外，學生還可以選擇修讀一年的特快A-Level課程，該成績可入讀香港及外國頂尖學府。

3）除了大學外，頂尖的寄宿學校尚餘少量學位可申請，我們提供更多更廣泛的國家和課程供學生選擇，爭取2025年入學，請即登記，方便查詢！

琥珀教育全新推介高校預備課程

除海外大學及中學課程選擇外，琥珀教育全新推出APAC香港高校預備課程 Hong Kong Universities Preparation Programme (HKUPP) ，旨在幫助來自中國內地的學生熟悉香港的教育制度和模式。APAC HKUPP課程可在一或兩周內完成，並分為三個部分。課程將由導師教導學習技巧及撰寫學術文章技巧，並提供生活技巧課程，致力分享香港日常生活中的實用對話及香港法律相關的資訊。學生可自由選擇以中文或英語進行此課程，幫助海外學生在舒適的語言環境下迅速適應香港的生活和學習模式。

教育展除了提供大學課程、銜接課程、一對一面試及心理支援服務外，學生亦可以在展覽與顧問和大學國際招生代表了解有關入學事宜例如，簽證、機票、學校住宿等，同場亦有當地物業資訊、BNO Visa和監護人服務等，讓你的升學道路更暢順！若果學生當日即時收到學位offer後便可立即預約辦理簽證，届時我們的專業簽證團隊將會即場協助學生申請簽證及檢查所需文件，提供特快簽證驗身預約一條龍服務，讓學生可以準時開學！想了解更多世界各地的頂尖學院和親身與學校代表對話，記得切勿錯過由琥珀教育舉辦的一年一度「國際教育展 2025」，我們致力為廣大的學生提供優質的海外升學服務，為你的海外新生活提供關懷，促進本地人才智慧，開拓香港國際視野！

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「國際教育展2025 International Education Fair 2025」

首場：「國際教育展2025 International Education Fair 2025」

日期：2025年7月16-17 & 19日（星期三、四及六）

時間：上午11時至下午6時

地點：JW萬豪酒店3樓 （港鐵金鐘站F出口）

查詢：灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal: 6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7770 (旺角)

英聯教育 Coopers & Coopers (2377 9111)

WhatsApp：9137 4460

aec教育顧問 (2598 6166)

WhatsApp：5180 8913

（資料及相片由客戶提供）