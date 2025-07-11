東華學院｜強調產學研應用　助學生成就專業夢想

下星期便是DSE放榜，無論成績如何，東華學院提供的多元學士及高級文憑課程，都可以助你成就專業夢想。學院多個課程獲專業資格認可，同學一畢業便可晉身專業，快人一步成就專業夢想。學院的課程強調產學研結合，為同學提供不同實習機會，讓學生達至全人發展。



課程獲專業認可｜2024年畢業生起薪點平均逾$33,000

東華學院有多個課程獲專業認可資格，當中8個學士學位課程更可經JUPAS報名，大部分修讀這些課程的畢業生畢業後即可獲專業註冊資格，助你搶先開展專業職業生涯。正如JSST01 護理學(榮譽)健康科學學士，該課程獲香港護士管理局認可，畢業生可獲註冊護士的註冊資格。學院其他專職醫療相關的學士學位課程如JSST02醫療化驗、JSST03放射治療學、JSST04職業治療學、JSST05物理治療學等課程均已獲輔助醫療業管理局認可，畢業生畢業後可獲相關的註冊資格。

為應付社會對放射診斷師的需求，學院去年推出首屆的JSST08醫療影像學(榮譽)理學士課程，課程根據放射技師管理委員會的學術專業規範，由資深業界教授任教，今年亦獲納入聯招SSSDP資助計劃內。

東華學院2024年推出首屆醫療影像學(榮譽)理學士，課程獲｢自資專上教育提升及啟動補助金計劃｣撥款2,650萬元， 以增設最新的醫療影像設備。課程今年更獲納入SSSDP政府資助計劃，有意報讀的DSE考生可於聯招7月17-19日個人改選時段內加入JSST08醫療影像學(榮譽)理學士於Band A 內。

多個聯招課程錄過千份申請|部分課程過百人競爭1個學位

學院多個聯招課程深受同學歡迎，截至5月28日聯招更新課程選擇的最後限期為止，東華學院八大聯招課程競爭情況如下:

有意報讀的DSE同學可於7月17至19日將相關課程納入課程選項的Band A 內，以增加獲錄取機會。

學院多個課程均獲專業團體認可，同學畢業後即可獲註冊資格，八大聯招課程競爭激烈，同學可將心儀課程放入BAND A內以增加獲錄取機會。

另設多個非聯招學士及高級文憑課程 多元渠道晉身專業

學院亦另設多個非聯招學士課程及高級文憑予同學修讀，學士課程範疇包括幼兒教育、生物醫學、法證生物醫學及社商企業持續發展等；而高級文憑課程範疇則包括護理學、健康科學、心理學及幼兒教育等，當中多個課程亦涵蓋政府SSSDP或NMTSS資助計劃內，可減輕同學的財政壓力。再者，當中不少課程如幼兒教育及護理學高級文憑同獲專業資格認可，畢業生可獲幼師及登記護士註冊資格。

幼兒教育(榮譽)教育學士畢業生畢業後可獲四項幼教相關的專業資格，更快投身幼兒教育行列。

資深教授團隊 + 先進實驗室設備 助同學提升專業技巧

學院的課程全由資深教授及業界專家教導專業知識及臨床實戰技巧，配以先進的教學實驗室及儀器，務求令同學在在學期間已掌握行業實況。學院亦經常與不同機構及社區組織合作，帶領同學參與社區研究工作。透過接觸市民，同學將可以應用所學，並實踐於不同場境之中。JSST05物理治療學（榮譽）理學士師生去年便曾與中風病友組織合作，安排師生為基層病友進行復康治療。物理治療學（榮譽）理學士三年級學生陳盈盈表示：「老師們很願意傳授自己的實戰經驗予我們，而且更教導我們要以同理心將專業知識運用出來，所以我們才能將這些知識應用在病人身上，繼續傳承下去。」

學院設有不同的實驗室並配備最先進的儀器，助同學在學時已能掌握最新的技術，將來更快可以應用所學。

為鼓勵同學擴闊視野，掌握海外最新的知識和技術，學院亦積極為同學提供不同的海外交流機會。幼兒教育（榮譽）教育學士學位課程畢業生任樂桐表示當年自己未畢業便已獲得聘書，當中有賴學院提供的海外交流機會：「到加拿大交流的經驗，令我掌握不同的教學方法如『森林教學法』的特點，助我面試時更易突圍而出，更快獲得聘書。」

放榜攻略|DSE考生重要日程

為助應屆DSE考生掌握一站式升學資訊，學院將於7月16至17日在京士柏校園舉行即場招生日。同學可以即場報名非聯招課程，並可即時獲安排面試及獲知取錄結果。

另外，學院一般會邀請將學院聯招課程放入聯招申請Band A的申請人優先進行面試，故有意入讀東華學院聯招學士課程的聯招申請人可以於7月17至19日，聯招的個別指定時段內將學院8大SSSDP課程加入Band A內，提高成功入讀機會。

東華學院即場招生日：

日期：7月16至17日

時間：上午9:30至下午5:30

地點：東華學院京士柏校園 (何文田衛理道31號馬錦燦紀念大樓3樓校園廣場)

電話：3190 6673

電郵：applytwc@twc.edu.hk

非聯招課程資料：

網頁：http://www.twc.edu.hk/programme

完成報名後約一個工作天內可獲知取錄結果

聯招課程資料：

網頁：https://www.twc.edu.hk/sssdp

記得於7月17至19日JUPAS改選期間將東華學院的聯招課程選項放於 Band A 內，以增加獲取錄機會

（資料及相片由客戶提供）