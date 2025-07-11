科專HKIT｜應用教育文憑 理想啟航 資歷等同DSE 5科2級

DSE放榜在7月16日，各位考生均陸續了解不同院校課程，為自己的未來做好準備。香港科技專上書院（科專HKIT）作為多元化及非牟利專上學府，多年來積極開拓學生國際視野，發掘同學多方面潛能。



由科專HKIT舉辦的「應用教育文憑課程 DAE」屬資歷架構下第三級別，畢業資歷相當於香港中學文憑考試5科（包括中國語文及英國語文科）第2級程度；成功修畢補充科目「延伸數學」的學員，更相當於文憑試5科（中國語文、英國語文和數學科）第2級程度，符合「公務員／紀律部隊／警隊」職位的入職學歷要求。另符合升讀高級文憑／副學士要求，符合申請入讀登記護士（普通科）課程，成為登記護士。

科專HKIT現有10間分校分佈於港九新界，課程學費亦較同類課程為低。

科目組合具彈性兼多元化

應用教育文憑課程的學時為600小時，有20個選修群組，同學可選擇：

「3科必修科目 + 2科補充科目 + 3個選修科目」

選修科目要求修讀一個選修群組，共3科（每科60學時，合共180學時）。

例如 : 學警預備訓練 選修群組的3科選修科目包括：

• 香港警隊實務

• 警隊入職準備

• 體能建立及思維啟發

20個選修科涵蓋10大系列，實用且具前瞻性，配合學生不同興趣與才能：

1. 商業及管理系列：市場及商業學

2. 教育、師資訓練及運動科學：幼兒教育

3. 人文科學及語言系列：日語及日本文化

4. 社會科學系列：公務員文書職系及架構實務

5. 電腦科學及資訊科技系列：電腦系統及網絡保安

6. 醫科及護理科系列：護理學、物理治療學、中醫及中藥學、樂齡科技與護理實務

7. 藝術、設計、表演藝術及創意媒體：商業及流行音樂創作

8. 酒店、旅遊及款待服務系列：酒店款待及調酒、基礎中西廚藝

9. 工程及科技系列：機電工程、屋宇設備工程學

10. 保安及紀律部隊系列：學警預備訓練、消防員/救護員實務、海關實務、懲教實務、入境事務等

修讀模式靈活

課程提供全日制及兼讀制。必修科目包括：

• 中國語文

• 英國語文

• 數學

補充科目包括：

• 生涯規劃

• 人際傳意與個人發展

• 延伸數學

學費較低且有完善資助

2025/26年度學費為 $38,660（分兩期繳交），不需額外購買教材及工具，課外活動亦全數免費。完成課程後可獲30%學費發還，並可申請學生資助處的資助（全額或半額）。

多元化學習活動 支援學生成長

科專HKIT重視學生全人發展，提供超過40項免費課外活動，如：

• 汽車駕駛執照課程

• PADI開放水域潛水員證書課程

• 抽血證書課程

• 日本文化體驗交流團

亦與多間機構及企業合作（如香港警務處、仁愛堂YES培訓學院、HAECO、CASL、香港電燈、香港君悅酒店），提供職場體驗與實習機會。

醫護課程 理論與實踐並重

「應用教育文憑：醫科及護理科」涵蓋：

• 護理學

• 物理治療學

• 中醫及中藥學

• 樂齡科技與護理實務

《健康護理高級文憑（HD）》更獲社會福利署認可，學員最快可於第一年註冊「保健員」牌照。校園設有模擬病房，由經驗豐富的專業臨床導師授課（註冊中醫、護士、物理治療師等）。

幼教課程 實踐導向

「應用教育文憑：幼兒教育」課程涵蓋：

• 幼兒教育全面觀

• 溝通心理學

• 教育活動統籌

課程以流動式課室實踐不同理論，安排學生到幼稚園、兒童遊樂場、公園等場所進行學習。

王牌紀律部隊課程 「專科」與「專教」

「應用教育文憑：紀律部隊課程系列」分為5個專科：

• 消防員/救護員

• 海關

• 入境事務

• 懲教

• 學警預備訓練

導師皆為相關部隊出身，提供最實務的教學。

報名與查詢

如有興趣，可透過以下方式查詢及報名：

• WhatsApp：95741984 / 69320388

• 電話：2782 2433 / 2120 4470

• 電郵：enquiry@hkit.edu.hk

• 地址：九龍深水埗南昌街213號

• 課程網站：https://dae.hkit.edu.hk

分校網絡

分校遍佈港九新界，地點包括：

深水埗、長沙灣、觀塘、黃大仙、荃灣、沙田、粉嶺、將軍澳、屯門、天水圍、上環

課程資歷認可

• 資歷級別：3

• 資歷名冊登記號碼：22/000863/L3

• 登記有效日期：01/01/2023 至 31/08/2026

• 學校註冊編號：525898

（資料及相片由客戶提供）