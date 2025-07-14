科大「工程學-延伸主修人工智能」｜雙軌賦能 培育AI時代全能精英

人工智能（AI）時代已經降臨，未來人才需具備跨學科視野、解決複雜問題的能力，以及將創新理念轉化為實際應用的實踐力。香港科技大學（下稱科大）洞悉先機，自2020年起推出「延伸主修人工智能」（Extended Major in AI）課程框架，旨在打破傳統學科壁壘，讓不同專業的學生掌握最前沿的AI知識與技能，成為各行各業開拓新局面的全能人才。



跨學科結合AI之必要 │ 為未來人才裝備多維度視角

「工程學 –延伸主修人工智能」（JS5282）課程並非一個獨立學位，而是讓學生在本身主修專業之上，額外學習AI知識與應用。這精準回應了未來人才需求，因為AI已成為各行各業不可或缺的工具與創新引擎。原本就對數理及電腦特別感興趣，應屆畢業生鄭欣希（Cathy）主修決策分析學，並延伸主修人工智能。她當初選擇這門新興課程時，對AI的認知尚淺，但直覺告訴她這是未來大勢所趨。她認為：「在選科時，對AI的認知亦尚不深入，但認為它可能會帶來莫大幫助，對未來定有更大作用。」

Cathy憑藉對電腦的興趣和對未來趨勢的直覺，毅然選擇延伸主修人工智能。

另一位畢業生許嘉晴（Chloe）在化學及生物工程學系（JS5220）主修化學工程學，亦延伸主修人工智能。她選擇化學工程是因為其貫穿世界上所有事物，並與日常生活息息相關。她表示：「化學工程能夠結合我對產品設計的熱誠與對化學的興趣，使我得以鑽研所好，同時嘗試製造能為他人的生活帶來正面影響的產品。」在此基礎上，她堅信AI是一個強大的輔助工具，可以在學習及化學產品設計中提供幫助，例如利用AI分析複雜的論文，或在程式碼出錯時提供修改建議。這種把AI與不同學科深度結合與靈活應用，正是科大透過「延伸主修人工智能」賦予學生學習橫跨多個領域的能力，讓他們具有全面的視角、理解並解決未來世界的複雜挑戰。

Chloe從小遇到問題的時候都會自己想辦法解決問題，她認為人工智能是一個強大的輔導工具，讓她能夠更快更好地解決問題。

實踐應用哲學│解決真實世界挑戰

科大工學院的教學理念不僅限於技術層面，更強調在不同領域的實際應用。課程鼓勵學生思考如何將AI技術運用於改善人類生活、解決社會痛點。Cathy指出，她所修讀的決策分析學科，核心優勢在於貼近業界與應用。她曾參與多個機構的實習，包括在中國建設銀行（亞洲）、金管局及生產力局，並在滙豐 的Insurance Insights部門進行了長達半年的實習。她強調：「我們學科最重要的是專注於應用，教授均來自業界，會分享真實個案。」這些實習經驗讓她能將課堂所學的數據分析與AI知識應用於金融實務中，例如她負責的滙豐地址分析項目，成功發現了潛在的市場機會，為業務拓展提供了實質的建議。她表示︰「我們課程的專題研習會接觸到與現實世界真實個案較為相近的項目，對於日後求職或就業方面，這是一個顯著的優勢。」她還提到，最貼近工作環境的課程是關於資料管理和SQL編程的學習，這為她在處理數據方面打下基礎。

Chloe則在化學產品設計過程中運用AI來整理研究文獻、預測化學反應的可能性、材料性質、優化實驗設計、分析數據等等。她甚至會利用AI進行初步的「集思廣益」，但最終會選擇AI未能想到的獨特方案，她認為︰「一個連AI都能想到的解決方法，並不是一個需要我再去設計的新產品。」這既證明了AI是強大的輔助工具，也強調了人類思維的不可替代性。她透過本科生研究計劃（UROP）和美國化學工程學會 AIChE Chem-E-Car 比賽，深刻體會到實踐學習的價值。UROP是她第一次嘗試參與研究，雖然充滿挑戰，但在教授指導下堅持完成。最難忘的是「見證自己製作的原型（prototype）首次成功運作，儘管外觀粗糙，但那一刻著實感覺是個奇蹟。」而Chem-E-Car比賽更是「高強度跨學科應用」的考驗，她和隊友成功搭建「熱電轉換驅動系統」，躋身亞洲第2位。這些經歷不僅培養了她科學研究的能力，更訓練了其抗壓性、精準提問和團隊協作等軟技能。她也提到，學習AI讓她掌握了Python、C++等不同編程語言，助她打下紮實根基，將化工知識與AI知識融會貫通。

2023年代表香港到美國參加AIChE Chem-E-Car 比賽，Chloe（左二）和隊友在知識盲區面前採取「動態補位機制」於關鍵崗位發揮專長，針對知識盲區則自主研習並進行交叉培訓，躋身亞洲第2位。化學及生物工程學系副系主任Richard LAKERVELD教授（中）到場為隊伍打氣。

多元發展與國際視野│培養全方位未來領袖

科大不僅注重學術與實踐，更鼓勵學生多元發展，拓展國際視野。Cathy作為工業工程及決策分析學系（JS5260）學生大使，參與大小系內系外活動，並從校友分享中獲益良多，了解不同行業的職業路徑。她亦提到科大提供豐富的獎學金（包括入學獎學金，她也多次登上院長嘉許名單）和實習機會，幫助學生減輕經濟壓力，並獲得寶貴的業界經驗。她特別指出，系內教授會積極鼓勵學生在寒暑假尋找實習機會，系內更有專屬的招聘平台。

Chloe則身體力行地展現了大學生活的多元性。她不僅是科大女子越野賽隊員，也曾遠赴瑞典皇家理工學院進行海外交流。她形容瑞典的經驗是「全方位衝擊我的舒適圈，逼我學習將自己投進陌生情境催化成長」。在異國文化中，她學會了獨立規劃、主動嘗試，最終收穫了寶貴的人脈、經歷及回憶。她還分享了自己如何通過「優次矩陣」（priority matrix）管理時間，兼顧學業與運動興趣，並認為興趣與課餘活動能有效紓壓，反而提升了學業效率。她尤其欣賞當地非常鼓勵學生嘗試，以從失敗中學習的學術氛圍，令她可以放低一定要合格過關的壓力放膽嘗試。

Chloe遠赴瑞典皇家理工學院進行海外交流，讓她擺脫舒適圈同時擴闊了視野。

Chloe形容她在學時是「撞板撞出真知」，參加科大女子越野賽隊令她紓解到壓力，功課及學習反而越做越順手。

應對AI時代挑戰│畢業生更具競爭力

面對人工智能帶來的巨大行業變革，許多人對就業前景感到憂慮。然而，科大「延伸主修人工智能」的畢業生，卻能憑藉其獨特的跨領域優勢，在變革中把握先機。Cathy指出，她所學的AI與金融結合，讓她能同時理解業務需求和技術細節，有效溝通，成為彌合業務與技術之間鴻溝的關鍵人才。她強調：「雖然AI能處理大量數據，但人類的溝通能力、對複雜市場的判斷以及解釋數據背後原因的能力，是AI短期內難以取代的。」面對這個「行業大洗牌」的時代，她認為各行業需要的是能思考創意解決方案、進行深入分析的新型人才。Cathy也將回到中國建設銀行擔任見習行政人員（management trainee），專注於技術相關職位，這正源於她兼具工程師思維和技術能力的背景。她相信工程師背景在邏輯思維方面比純商科學生有優勢，尤其在銀行數碼轉型中需要技術人才。Chloe亦對化工領域結合AI的未來抱持「審慎而積極」的展望。「AI融入化工的進程（例如材料科學同生物醫學工程）早已穩步開展，而化工領域未來將日益重要，從可持續發展到各類產業鏈，都離不開我們的專業。」她續指將帶來更多機遇。

科大已連續12年在《泰晤士高等教育》全球大學畢業生就業能力排名穩佔全港第一位，足證科大畢業生深受僱主歡迎。

科大的「工程學 –延伸主修人工智能」以前瞻目光，為香港乃至全球培養具備核心專業知識、創新實踐能力，以及擁有AI技能的全能人才。透過「主修+X」的應用哲學、強調動手實踐的教學模式，以及豐富的校園生活和國際交流機會，科大不僅為學生提供了紮實的學術基礎，更賦予他們應對未來挑戰的關鍵能力。

香港科大工學院 聯招入學

科大工學院今年起實行「雙軌入學」共提供八個聯招入學選擇！如欲先在大學第一年探索不同工程領域，之後再按興趣選定主修，可循「學院制」的工程學 –延伸主修人工智能（JS5282）申請入學。相反如同學早已對某個工程專業深感興趣，就應該經「學系制」入學，直接報讀心儀學系，從一開始朝專業目標進發；除計算機科學及工程學系（JS5240）及工學士（計算機工程學）（JS5212）之外，其餘五個學系同學都可以像Cathy 及Chloe一樣，日後考慮在主修之上增修「延伸主修人工智能」。

科大為中學文憑試考生提供豐厚「入學獎學金」，工學院更將金額加碼，而土木及環境工程學系（JS5230）、電子及計算機工程學系（JS5250）、工業工程及決策分析學系（JS5260）再為成績優異新生提供多一重金額。至於針對整體成績優異，但在必修的中、英、數失手的同學，科大則設有「彈性收生安排」。

如欲了解詳情，請瀏覽：https://shorturl.at/ZSQkg

（資料及部分相片由客戶提供）