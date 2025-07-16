DSE 放榜｜幼教不只「陪玩」？耀中幼教學院畢業即擁4大專業資格

DSE 放榜在即，不少考生正為前路綢躇。若你對教育充滿熱誠，鍾情與兒童互動，「幼兒教育」或許是你的理想出路！香港唯一的幼教專上學院——耀中幼教學院（YCCECE），不僅提供理論與實踐並重的課程，畢業生更可一次過獲取四個政府認可的專業資格，為投身專業、實現教育夢想鋪平道路。



90年幼教權威 打造不一樣的幼師

有別於一般大專院校，耀中幼教學院傳承了耀中長達 90 年的本地幼兒教育經驗，並堅信「從遊戲中學習」的核心理念。學院專注於幼師培訓，提供由文憑、高級文憑至榮譽學士學位的清晰升學階梯，所有課程均獲政府及業界高度認可，確保學生所學與業界無縫接軌。

四大專修範疇 培育多元專才

為應對未來社會對幼教人才的需求，學院的學士學位課程特設四大專修範疇，包括「特殊教育需要（SEN）」、「嬰幼兒教育與照顧（IETOD）」、「創新與新素養（INL）」及「漢語作為第二語言教學（TCSL）」。學生可按志向深入鑽研，無論是支援有特殊需要的學童，還是專攻0至3歲的嬰幼兒教育，都能掌握最前沿的知識與技能，成為具備多元能力的幼教專才。

獨有「明師計劃」+ 16週實習 = 畢業即上手

紙上談兵絕非幼教之道。耀中幼教學院深明實踐的重要性，為學士及高級文憑學生提供長達8至16週的實習機會，地點更涵蓋國際及本地幼稚園，甚至特殊教育機構。校園內亦設有「耀學園」幼兒探索空間，讓學生有額外場景實踐所學。

更獨特的是，學院設有「耀中耀華明師計劃」，經甄選的優秀畢業生，可直接於耀中耀華旗下的幼稚園工作一年，在資深導師的指導下提升專業實力，為日後的事業發展奠定穩固基礎。

一畢業獲四證書 職涯發展無可限量

在耀中幼教學院完成學士學位或高級文憑課程，不僅是學歷上的肯定，更是專業資格的保證。畢業生可同時獲教育局認可的「註冊幼稚園老師」、社署頒發的「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「認可特殊幼兒工作員」，合共四大專業資格在手，大大拓寬了職涯路徑。

逾八成學生獲獎助學金 助你輕鬆圓夢

在規劃升學藍圖時，學費往往是重要的考量因素。耀中幼教學院為此提供了清晰的解決方案：學院設有多項獎學金與助學金計劃，旨在減輕學生的財政壓力。數據顯示，去年高達 82% 的在讀學生獲得了不同形式的資助。這意味著，入讀耀中幼教學院，你極有機會獲得經濟援助，將資源更有效地運用在學習和個人發展上。現在就踏出第一步，查詢適合你的資助方案，讓你的幼教之路更無憂。

耀中幼教學院（YCCECE）現正招生

DSE 放榜期間的收生及其他相關安排，請密切留意學院網頁。

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