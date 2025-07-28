香港唯一合唱團邀赴閩 啓思中小學與中美千名青年以音樂打破界限

暑假活動多籮籮，但對於啓思中學及啓思小學的一班合唱團成員來說，今年7月過得特別有意義。 他們早前獲邀以香港唯一代表的身份，遠赴福州參與由中國人民對外友好協會與福建省人民政府主辦， 7月9日至12日舉行的2025「鼓嶺緣」中美青少年合唱週，與來自中美兩國超過一千名青年，一同「歌唱和平」，用音樂打破文化界限。



跨越文化界限 中西名曲大合唱感動全場

活動的焦點無疑是7月12日晚於福州大劇院舉行的盛典音樂會。在啓思中學音樂教師郭嘉焯先生的指揮下，啓思韻律合唱團與美國塔可馬青少年合唱團共150名成員，聯同福建交響樂團，呈獻了一場融合西方經典《We Are the World》與中國名曲《在希望的田野上》的史詩級大合唱。這次跨越中西文化的音樂對話，展現了音樂無分國界的力量，贏得全場觀眾起立鼓掌，場面震撼。

當日台上精彩時刻：

快閃歷史街區 走進校園體驗中華文化

除了正式演出，啓思的師生們亦參與了多樣的文化活動。他們曾與來自美國及中國大陸的青年合唱團，在福州著名的「三坊七巷」歷史文化街區為遊客帶來驚喜的快閃合唱。師生們隨後亦參觀了該區的明清古建築群及名人故居，並認識了中國四大名石之一的壽山石。

學生們快閃歷史街區的花絮：

行程另一亮點是到訪福州屏東中學，與當地師生進行深度交流。啓思的學生們親身體驗了中國傳統漢服、參與書法、漆扇拓印及剪紙等工作坊，更與屏東中學樂隊即興合唱粵語經典金曲《海闊天空》，歌聲在校園中迴盪，引發兩地學生的情感共鳴。

合唱團訪問福州屏東中學，與當地師生進行了包括漢服體驗、傳統工藝工作坊和投壺遊戲等豐富多彩的文化交流活動。

合唱團訪問福州屏東中學，與當地師生進行了包括漢服體驗、傳統工藝工作坊和投壺遊戲等豐富多彩的文化交流活動。

音樂連結友誼 「啓思之聲」唱響和平願景

是次代表香港的「啓思韻律合唱團」，是由啓思小學與啓思中學聯合組成，共派出33名學生與8位教師參與，包括啓思小學陳素明校長和啓思中學繆雪芳顧問。在啓思小學音樂老師梁家麒先生、啓思中學音樂老師Agnes Quilicot女士和主要負責合唱週活動音樂編排的音樂老師郭嘉焯先生的悉心指導下，團員們經歷數月排練，細緻研習每一場演出。兩校在交流活動尾聲與福州屏東中學互贈紀念品，包括刻有學校建築及維港景色的手作畫框，為這次交流畫上圓滿句號，並結下深厚友誼 。

在啓思中學音樂老師Agnes Quilicot女士的帶領下啓思韻律合唱團傾情演繹《We Are the World》，兩地少年以歌聲攜手並進，共同為和平與愛歌唱。

這次「鼓嶺緣」合唱週不僅為啓思的學生提供了一個閃耀的舞台，更成功展現了中美港三地青年藉由音樂打破隔閡，攜手傳遞和平與友誼的美好願景 。

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（資料及相片由客戶提供）