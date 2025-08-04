學與教博覽2025全面升級　教城促進香港數字教育邁向國際

今屆學與教博覽於7月2至4日舉行，錄得超過20,000人次入場參與，支持一年一度的香港教育城（教城）盛事。今年的博覽會在涵蓋內容及活動上全方位「 大轉型」，讓參與者在多元化的交流中體驗教育科技的最新趨勢。



提升內地及國際交流 打造全球教育創新平台

作為亞洲教育的前沿平台，博覽匯聚逾300位來自世界各地的學者與專家，透過主題演講與小組討論，深入探討教育改革與科技應用。

英國倫敦大學學院教授Multu Cukurova特意從英國飛抵香港參與，讚揚博覽是卓越社群。「綜觀世界各地，很少有博覽能成功構建生態圈，雲集政治家、學者、科技公司及教師等，聚焦討論教育的未來。」

英國倫敦大學學院學習與人工智能教授Multu Cukurova讚揚學與教博覽是卓越的社群。（教城提供）

教育科技新高地 獲內地及國際展商青睞

今年博覽匯聚逾二十家來自內地、新加坡、韓國等地的頂尖教育科技公司，展示最新數字教學產品與方案。博覽亦設「內地專區」，集中展示來自內地及大灣區的創新教學科技，促進跨境交流，打造教育科技新高地。

11Talk 創始人趙翌捷向媒體介紹產品內容。

來自深圳的11Talk 創始人趙翌捷，帶來人工智能輔助的語言教學服務。「我們首次由深圳來港參展，期望可透過博覽拓展在港市場，跟香港的中小學合作，為學生提供更好的語言學習服務，與香港的教育機會建立良好的合作關係。」

今年博覽大力增強國際原素，場內吸引不少新加坡、韓國等國際展商，帶同展品與服務亮相。

圖為教育局局長蔡若蓮博士、教城董事會主席李漢祥先生等率領一眾嘉賓，參觀國際展館。（教城提供）

來自新加坡的展商、Dive Analytics代表Peh Zhan Hao表示，公司視香港為重要的目標市場。他指團隊留意到香港早在十年前已於中小學推行「自攜裝置」（Bring Your Own Device）政策，鼓勵學生攜帶個人流動電腦回校學習，反映政府對教育科技的重視。在政策推動下，香港成為極具吸引力的擴展據點。「我們看到很多香港正應用的前沿的人工智能教學方案，有很多值得學習和尋求合作機會。同時，我們可更了解香港這個具潛力的市場，對教育科技產品的需求。」

教育局副局長施俊輝博士（左四）及教城董事會主席李漢祥，與嘉賓及來自韓國的AES Global Consortium 代表合照。（教城提供）

救世軍韋理夫人紀念學校校長程志祥指，在博覽中找到世界各地的優質電子教學資源。（教城提供）

打通教育科技的國際交匯走廊，最大受惠者莫過於本地學界。救世軍韋理夫人紀念學校校長程志祥認同博覽推動教育國際化的理念，認為活動有助學校節省尋找優質教學科技產品的時間與資源。「我很喜歡學與教博覽這個平台，匯集出色的各界人士分享對未來教育的真知灼見。我們熱切期望與教育城合作，吸引更多國際的專家參與博覽。」

外藉英語教師Ilnur Minakhmetov指已第13年支持學與教博覽。（教城提供）

Ilnur Minakhmetov已支持了學與教博覽十三年。他現職中學英文科教師，最享受在三日活動期間與來自不同界別的精英交流互動。他表示：「今年是我第十三年參與學與教博覽。作為教師，在博覽人我不僅能汲取最新教育知識，更重要的是有不同活動，讓我能與來自不同界別的人士交流。大家圍繞教學展開深入對話，從中了解創新教學的最新趨勢，激發更多靈感，應用於課堂之中。」

初創交流圈成焦點 教育科技新星齊聚

作為「超級連繫人」，教城致力促進教育界、創科界與業界的跨界合作。今年博覽特設「創科交流圈」，專為初創教育科技企業而設，促進與前線教師互動，掌握市場對人工智能與創新科技的真實需求，優化產品設計與應用價值。交流圈亦提供展示平台，助初創展示創新技術，參與者可掌握最新創科趨勢與行業脈動。教城積極推動企業拓展人脈、提升品牌，共創教育新未來。

今年博覽新增設「初創交流圈」，吸引眾多在教育科技領域嶄露頭角的初創企業參展，成為一大亮點。明日腦教育科技負責人廖素姿表示：「這是很好的平台，促進初創公司與外界合作的機會，令我們知道如何將產品更好地放在市場發展，同時以教育科技為學生提供更平等、更優質的學習機會。」

作為本地初創企業的重要孵化基地，數碼港今年亦積極參與學與教博覽，帶來多間教育科技初創企業亮相，展示創新成果。數碼港智慧生活總監蔡偉傑特別欣賞今年的展區組合與內容質素。「以往的學與教博覽集中以本地為主，今年加了很多國際原素，邀請大量海外嘉賓，讓我們的初創公司不只在本地亮相，亦可出海推廣到外地。感謝學與教博覽團隊用心策劃，出心出力。」

校長論壇首登博覽舞台 共探人工智能教學新世代

在人工智能與新科技浪潮下，學校如何穩舵前行，迎向數字教育新紀元？今年「學與教博覽」誠邀來自全球的教育領袖齊聚一堂，擔任嘉賓，共同探索智慧世代的教學革新與策略。校長論壇首次登陸博覽舞台，啟發教育界重新思考領導與學習的本質。透過跨地域、跨界別交流，講者分享如何引領師生迎接未來挑戰，培育兼具人文精神與科技素養的新一代。

香港科技大學首席副校長郭毅可教授在演講中簡介HKGAI。（教城提供）

本身主力研究人工智能大模型的香港科技大學首席副校長郭毅可教授，應邀擔任主題演講嘉賓。他說十分榮幸擔任博覽主題演講嘉賓，覺得很有意義。「在博覽會內有很多人工智能，特別是大模型的原素，並已漸漸走進教育，對教育有根本性的影響。」郭教授又指高等教育界的學生來源就是來自小學、中學，認為高教界在推動數字教育有其獨特的角色與崗位。

今年博覽更邀請全港公帑資助大學及多間自資院校擔任「院校伙伴」，共同策展與交流，推動高教與教育科技融合，打造完整數字教育生態圈。

兒童高峰會綻放光芒 啟發學習熱情

博覽首度舉辦「兒童AI高峰會」，邀請逾百名中小學生以三文兩語分享對AI與未來世界的看法。學生以三分鐘演說形式探討教育、福祉、安全、共融與職涯等議題，展現創意思維與深層理解。活動不僅提升語文與演說能力，更鼓勵他們勇於表達、建立自信，為全人發展奠下基礎。

「兒童AI高峰會」演講的學生楊軒華認為，博覽讓學生有趣地學AI。（教城提供）

語言教師專屬平台 語言學習站啟發教學新思維

學與教博覽提供不同活動，期望成為協助教師專業發展的平台。今年新增語言學習站，專為語言教師打造的專業學習天地，探索前沿教學法，體驗創新AI輔助教學工具並獲取優質教育資源。此平台旨在讓教師能更加掌握教育趨勢，並透過實踐解決課堂挑戰。

個人發展歷程計劃登場 教師培訓體驗新升級

教城升級「教城教師」應用程式，推出個人發展歷程計劃。教師只需簡單回答問題，系統便能推薦最合適的活動與展位，提升參與感與學習成效。

順德聯誼會胡少渠紀念小學主任朱浚賢試用教城新設的個人發展歷程計劃。（教城提供）

順德聯誼會胡少渠紀念小學主任朱浚賢在博覽中率先體驗全新人工智能學習系統，根據個人興趣挑選內容並依路線參觀相關展位。「系統透過人工智能提供個人化路線，我成功按指引參觀多個展位，完成歷程後更可換領獎品，並獲得教師專業發展時數，整體流程十分便利。」

Digital Education Council (DEC)與香港教育城及智慧城市聯盟，在學與教博覽會上簽署合作備忘錄，加強國際合作及促進本港數字教育。前排左二為Digital Education Council行政總裁Alessandro Di Lullo。

教城及智慧城市聯盟於博覽期間與Digital Education Council（DEC）簽署合作協議，推動香港教育科技「走出海」，吸引更多國際展商與講者參與。DEC匯聚全球高校與企業，致力以技術與協作革新教育與就業。行政總裁Alessandro Di Lullo表示：「我們期望與教育城深化合作，引入更多海外展商及講者參與博覽。香港教育享譽國際，憑藉緊靠內地市場的地理優勢及面向世界的開放格局，博覽具備獨特定位，能有效促進亞太區教育交流與創新對話。」

教育城攜手業界 推動數字教育生態圈落地發展

教育城藉「學與教博覽」，成功促成「政、產、學、研、投」五大界別的深度連繫，共同構建數字教育生態圈。透過多元化的節目與交流平台，今年博覽進一步鞏固並擴展此協作網絡，推動跨界資源整合與創新動能。無論是政策制定者、業界代表、學術機構、研究團隊，或是投資者，都能在博覽中找到合作契機，取得豐碩成果，共同加速教育數碼轉型。

教城行政總監林峯博士指，教城致力促進跨界融合並推動本港數字教育發展。（教城提供）

教城行政總監林峯博士指，今屆學與教博覽會面升級，反映教城敢於革新和不斷求變、求精的精神。他指教城自成立以來， 一直致力推動香港學界以科技創新提升教學質量。他繼續透過一系列的活動，包括學與教博覽，助力特區政府塑造數字教育的氛圍，同時促進香港數字教育邁向國際。「數字教育創新的關鍵在於打破平行時空，讓懂教育的人了解科技的可能，讓懂科技的人了解教育的本質，從而促成真正的跨界融合，最終達至共贏。」

他呼籲各界一同支持下年的學與教博覽，見證香港教育發展的新篇章。

教城約定您—學與教博覽2026見！

日期：2026年6月25—27日（星期四至六）

地點：灣仔香港會議展覽中心3B-E 展覽廳

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首屆數字教育周：https://digitaleducation.hk/tc/home/

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