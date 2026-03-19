智啟學教｜《香港01》AI+01 智慧校園合作計劃　助學校一站式達標

教育局早前推行「『智』啟學教」撥款計劃，資助全港每所學校 50 萬港元以推動 AI 教育，成為學校數碼轉型的黃金機會。在追求卓越教育轉型的道路上，學校若能優化採購流程、高效達成績效指標（KPI）並簡化系統維護工作，將能讓校長與老師騰出更多精力，專注於啟發學生的潛能與教學創新。為此，「AI+01 智慧校園合作計劃」應運而生，提供全港領先的一站式方案，協助學校順利申請撥款並成功善用資源。



行政極簡化與 KPI 達標保證

「AI+01 智慧校園計劃」的核心優勢，在於整合各方資源，讓行政工作變得更簡單。由於學校在推動新政策時，往往需耗費大量精力處理不同供應商的對接，因此本計劃為學校提供單一窗口的一站式統籌服務，學校免卻繁複的報價與採購程序，即可涵蓋基礎建設、軟件、平台、學與教資源及教師學生活動等。同時，針對教育局對撥款計劃所要求的「公開課」、「經驗分享會」及「學生 AI 活動」等關鍵績效指標（KPI），《香港01》將動用媒體資源主辦全港性教育盛會與競賽，學校只需派員參與，即可在團隊的支援下輕鬆達標，確保撥款項目能高效、準確地執行，讓數碼轉型成為助力而非負擔 。

強大夥伴陣容：打造全港最強 AI 校園

本計劃匯聚了科技與教育界的領軍力量，聯手打造全港完備的 AI 教育生態圈，針對不同教學範疇提供專業產品支援：

《香港 01》：專業活動統籌與媒體推廣

憑藉多年主辦大型教育展覽及學界賽事的豐富經驗，負責整項計劃的行政管理與專業活動規劃，確保各項教育活動及比賽能專業且流暢地推行，並透過強大媒體平台提升學校項目曝光率，展示創新教學成果 。

學生比賽及工作坊參考

教師案例分享

阿里雲 (Alibaba Cloud)：安全穩定的雲端基建

作為全球領先的雲端服務商，提供符合本地數據私隱標準的高性能雲端算力與存儲服務，為校園 AI 系統提供最堅實的底層技術支援。

阿里雲全方位 AI 模型矩陣：支援文字、圖像、語音及影片等多模態生成的強大底層算力架構。

Re:learn：學科專用 AI 實戰軟件

結合生成式 AI 與實戰教學，全方位解決備課、批改及數據分析痛點，涵蓋小學至 DSE 課程。英語教學利用先進的生成式 AI 技術，提供英語口語、寫作、閱讀、聆聽及綜合訓練系統，有效提升語言應用能力。所有模組均具備以下強項：

● 全學段覆蓋： 支援由小學至中學基礎、校內試、TSA 到 DSE 程度的相應教材。

● 等級預測： 全卷適用，對標校內或公開試標準，即時提供 Estimated Grade，讓學生精準掌握應試水平。

● 教師主控台： 支援全班/個人提交及 OCR 掃瞄，將實體試卷電子化，即時批改並獲取全班分析報告。

● 老師主導權： 老師擁有最終決定權，可隨時 Override AI 的評語或評分。

Oral：

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寫作：

閱讀：

聆聽及綜合：

Goodclass.ai (Solomon)：校本 AI 應用一站式平台

專為教育界設計的數據安全、合規 AI 平台，提供全方位學與教支援 ：

教師平台（50+ 工具箱）： 支援一鍵生成教案、測驗卷及評估量表 。系統更內置最新大型語言模型 (包括 Gemini、OpenAI、DeepSeek、Alibaba Cloud 等) 供靈活使用 。

學生平台（11+ 智能工具）： 提供由 AI 生成的個人化學習日誌、自學材料及自動批改功能 。特設校本化聊天機器人，並具備安全使用規範，能自動偵測並通報高風險內容 。

學與教資源： 聯同香港科技大學（HKUST）人工智能素養發展中心教研團隊，提供「即學即用」的專業培訓，涵蓋 AI 素養基礎、提示詞（Prompt）技巧及教案共備 。

Goodclass.ai 提供強大的教師及學生專屬工具箱，並獲大學教研團隊專業支援。

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🎥 欲了解更多計劃細節及申請程序，歡迎觀看以下 YouTube 線上簡介會影片：智啟學教｜【AI+01 智慧校園計劃】線上簡介會：一站式 AI 教學方案

【智啟學教．策略部署】一筆撥款，全校升級：「AI+01 智慧校園合作計劃」

《香港01》正式推出「AI+01 智慧校園合作計劃」，為學校提供「一站式」方案。 我們將聯同阿里雲 (Alicloud)、Re:learn、Solomon Learning (GoodClass.ai) 及學界權威等，全方位包辦硬件基建、軟件應用、課程教學、學生活動及繁瑣的行政支援。我們會為參與的學校舉辦同類型的「公開課」、「經驗分享會」及「學生比賽」，助學校達成撥款指標。

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