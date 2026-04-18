教育共享｜從參與外評到反思自評：發展特色學校的專業考量

文：明愛馬鞍山中學曹雪蓮校長

筆者早前首次以教育局外間評核人員的身分，走進一所特色學校 。甫入校門，已深深感受到學校獨有的氛圍——校園的佈置、師生的互動、學生的神情，無不流露著這所學校的核心價值 。當下我便明白：特色若發展得好，是學校的優勢；若只是「一廂情願」，則是一項艱鉅的挑戰 。



這種「一廂情願」的落差，不禁讓我聯想到一個生活情境：一位母親終日在廚房揮汗如雨，端上桌的飯菜，家人卻總是淺嚐即止。母親覺得心血白費，家人為免傷和氣唯有默默吞嚥，一個無奈的「難吃迴圈」悄悄延續 。

這個生活小情境，是不是與我們學校推動教育工作時的尷尬局面似曾相識？

前線老師們在「推行(I)」的環節往往嘔心瀝血，但為何作為主要受眾的學生卻不領情 ？評估得出的數據總是不似預期 ？全因我們埋首苦幹時，忘了先問一句：「這道菜，真的合口味嗎？」

檢視系統的真諦：特色不是牆上的標語

作為外評人員，我不僅是去評核，更是從專業角度審視學校的發展脈絡 。該校領導層能否以學生為本 ？人事安排是否得宜 ？課程與活動的設計能否考慮學生的特點 ？家長與校方的溝通能否有效向校方甚至校董會表達意見？

這些觀察角度，讓我深切體會到：一所學校的特色，絕非掛在牆上的空泛標語，而是從領導、規劃到執行，均須圍繞學生真實需要而建構的系統。

明愛馬鞍山中學曹雪蓮校長（左）。（作者提供）

助人自助‧評人自評：叩問自家的醫護夢

這次經驗讓我意識到，外評的價值不僅在於作出判斷，更在於讓評核者汲取養分，反哺自身的發展 。回望我任教的學校，我們正全力推動「醫護教育」特色發展 。這次外評，成了我深刻反思的起點 ：

在人事規劃這道「前菜」上，我們的醫護顧問團與教師組合，是否真正顧及了不同志向學生的需要 ？在課程安排這道「主菜」上，能否在符合指引的同時，兼顧學生多元的發展路向 ？在家長溝通上，我們又能否廣納意見，與他們共築學生的醫護夢 ？

走出廚房看全局：讓數據與持份者說話

觀乎前線學校，教師團隊往往太專注於「切菜炒菜」(推行 I)，卻忽略了「寫菜單」(策劃P)與「試味回饋」(評估 E) 。若能花更多時間釐清目標、審視成效，後續的推行自能事半功倍 。這正是外評所強調的：學校不應只埋首於執行，更需預留空間進行前瞻性規劃與系統性檢討 。

從外評到自評，精髓在於將專業標準與反思精神內化 。我們需要適時檢視工作是否配合目標，更重要的是——能否邀請不同持份者參與，運用質性與量性資料進行客觀檢討(讓食客真實評分) 。

我們既是評核者也是被評核者；既是觀察者也是實踐者 。唯有在兩種身分間來回切換，學校的特色發展才能扎實成長 。一所真正有特色的學校，不是追求標新立異的「暗黑料理」，而是在清晰的教育理念下，持續回應學生需要，並在自評與改進的循環中，踏實地走好每一步 。