恒生新生代CEO啟蒙課程 與諾貝爾獎得主交流、深入科企透視AI發展

AI（人工智能）已經為世界帶來翻天覆地的轉變，青少年要靈活應對 AI 世代，既要掌握 AI 技能，更要擁有對科技發展的前瞻視野。



恒生銀行今年繼續舉辦「恒生新生代CEO啟蒙課程」，以「AI 世代進化加速成就夢想」為主題，聚焦「金融創新」、「AI前瞻」、「AI賦能」、「創意思維」四大創新領域。參加者將會與諾貝爾獎得主對談、參加一系列互動工作坊、企業參觀活動，及遊學團，培養年青一代創意技能及科技觸覺，裝備最前沿的 AI 技能。



課程亦著重學以致用，學生將參加初創企劃比賽及企劃展，並憑企劃角逐多個大獎，成為新生代的領跑者。



聚焦四大創新領域 多元學習體驗

「恒生新生代CEO啟蒙課程」主要對象為恒生「優越理財」、「優越理財跨域通」及「優越私人理財」或「私人銀行」之特選客戶的 11 至 18 歲（恒生香港）或 14 至 18 歲（恒生中國）子女。課程將於暑假期間由恒生與多個合作夥伴為學員舉辦不同的多元學習和體驗活動，涵蓋四大創新領域，包括與 2025 年諾貝爾獎得主奧馬爾（Omar M. Yaghi）對談、參加上海考察團考察多間科網巨企、參與一連串由全球領先科網企舉辦的AI工作坊，從而掌握最新科技發展趨勢，提升AI 應用的洞察力。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」踏入第四屆，為學員帶來豐富而深刻的學習過程，除了一連串的活動體驗、工作坊、企業參觀之外，更包括外地考察團，讓學員以第一身視角認識時代趨勢、開闊科技視野、建立創新思維。

與諾貝爾獎得主對談 認識可持續創新

學員將於6月與2025年諾貝爾獎得主Omar Yaghi，展開零距離的深度對談，透過互動交流，激發創新思維。

奧馬爾開創了網狀化學領域，研究以強鍵連接有機分子及無機分子，構建金屬有機框架和共價有機框架。他與團隊憑金屬有機框架獲頒2025年諾貝爾化學獎，該框架使得「從沙漠空氣中提取水」變成可能，因而被喻為化學中的「魔術」。

奧馬爾的研究大幅應用了 AI，例如使用大語言模型從大量文字、圖片及文獻之中提煉研究方向，將化合物建構的速度大幅提升。他亦發展機械學習演算法，以 AI 預測化合物特性。近年，他更聯合創辦學院，探索以 AI 應對氣候變化 。

對談期間，他將與學員分享AI 如何影響科學探索，人類當中的角色，以及可持續創新的關鍵，學員亦可親自向大師發問，了解頂尖科研思維如何駕馭未知、攻克難題並激發顛覆式靈感。

上海考察團參觀科技巨企 罕有機會踏入幕後

在AI賦能領域，課程將於暑假期間舉行5天上海考察團，學員透過參觀多間巨型科技企業總部，了解行業動向、創新思維與前沿技術。

考察團將帶領學員闖進國內最頂尖的 AI 創新樞紐，近距離了解社交媒體小紅書、短視頻平台嗶哩嗶哩（bilibili）、遊戲開發及營運商騰訊遊戲等企業的數碼生態與創新實踐，從內容生成、互動娛樂到技術應用，拓闊對 AI 產業鏈與平台生態的視野。

上一屆恒生新生代CEO啟蒙課程安排學員前往海南文昌，近距離觀看火箭發射，感受國家航天實力。

科技企業主持混合式互動工作坊 透視未來AI發展

學員亦會參加多場由科網巨頭主持的混合式互動工作坊，聚焦未來AI發展。當中包括 Google、Meta及字節跳動等企業的實務分享，讓學員了解 AI 工具如何推動真實世界的突破，以及在不同範疇的落地應用。

參觀恒生總行 踏入金融創新領域

課程重點之一，是由恒生高層管理人員帶領學員直闖恒生銀行總部核心，解構金融創新科技、大數據與市場戰略洞察如何重塑未來金融生態。

恒生管理層更會主持講座，分享 AI 如何改寫金融及財富管理的發展趨勢，協助學員以未來領袖視角掌握市場先機。

恒生新生代CEO啟蒙課程會安排一系列體驗活動或工作坊，例如去年就曾安排學員到訪恒生銀行總行，認識金融創新。

初創企劃Battle X 終極企劃展 實戰課程所學

學員完成最少 2 個活動體驗後，就可以獲頒發課程參與證書，並有資格參加「初創企劃 Battle」，實踐從不同活動及工作坊中學到的 AI 知識與創新思維轉化為初創企劃書，透過交流切磋激發更多對未來的想像。

「初創企劃Battle」設有評審及多個獎項，表現出色的學員更有機會參加於8月27日舉辦的博愛堂晚宴，與業界翹楚交流。

若想了解更多活動詳情以及報名參加，請瀏覽以下網頁:

恒生新世代CEO啟蒙課程2026簡介資料

上一屆恒生新生代CEO啟蒙課程由 15 歲的周定縉憑「Optiflow」智慧眼鏡創意提案奪得「恒生年度新生代CEO大奬」，並獲得「恒生職場見學」機會。

報名及課程日期

報名對象：恒生「優越理財」、「優越理財跨域通」、「優越私人理財」或「私人銀行」之特選客戶的 11歲（恒生香港）或 14歲（恒生中國）至 18 歲子女

費用：免費（*另設自費上海創科考察團）

課程語言：英文、廣東話及普通話

報名日期：即日起至 2026 年 6 月 25 日

課堂日期：2026 年 6 月至 7 月 31 日

商業計劃書遞交日期：2026 年 7 月 31 日前

博愛堂晚宴：2026 年 8 月 27 日

課程形式：線上及面授活動

立即網上報名參加恒生新生代CEO啟蒙課程2026

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