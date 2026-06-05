香港中學生職業專才教育比賽25/26　以無人機啟發創意培育專才

現今科技發展一日千里，職業專才教育（VPET）已成為培育未來人才的重要橋樑。企業技術學院網絡（CTAN）一直致力推動VPET，培育具備創新思維與專業技能的新一代。今年再度舉辦的「香港中學生職業專才教育比賽2025/26」頒獎典禮暨作品展覽早前圓滿舉行。今屆比賽首度加入無人機應用元素，鼓勵學生結合所學與創新科技，就社區上遇到的問題提出具創意和實用性的解決方案。



創科主題結合無人機 激發智慧生活圈創意

今屆香港中學生職業專才教育比賽點題「無人機應用、創新科技、建智慧生活圈」，引導學生從日常觀察出發，探索社會的實際需要，鼓勵參賽者運用AI、物聯網（IoT）、大數據等新興科技，結合無人機應用，針對真實場景設計具前瞻性和應用潛力的解決方案。參賽作品涵蓋工業安全監控、環境偵測、基礎設施巡檢及應急救援等多個面向，充分展現新一代如何把VPET知識與實務技能轉化為具體科技成果。

經過多月努力與激烈比拼，頒獎典禮暨作品展覽於香港都會大學舉行。大會邀得署理教育局局長施俊輝博士擔任主禮嘉賓，而機電工程署署長潘國英先生、企業技術學院網絡代表，以及多位應用科學大學聯盟的代表亦有親臨現場，見證學生的創意成果。

職專教育深化實務能力 打造新一代技術人才

企業技術學院網絡主席暨中電學院校長張建中工程師在頒獎典禮上致辭時表示：「比賽踏入第五屆，作品質素持續提升，既具創意，亦能將構思化為可行方案，充分體現職專教育『學以致用』的精神。今年大會更增設無人機體驗工作坊，強調理論與實踐並重，並促進學界與業界合作，為青年拓展多元發展路向。」主席亦勉勵學生保持熱誠，勇敢走出屬於自己的專才之路。

企業技術學院網絡主席張建中工程師讚揚比賽作品展現職專教育「學以致用」的精神。

施俊輝博士致辭時表示：「特區政府一直十分重視青年培育，並配合國家『十五五』規劃，香港正大力推動教育、科技、人才一體化發展。職專教育是其中重要的一環，為不同志向的學生提供靈活多元的學習途徑，既能培育紮實的專業實務能力，亦為學生日後升學進修、投身職場及終身學習奠定基礎，助力香港與國家長遠發展。」

署理教育局局長施俊輝博士強調，特區政府推動教育、科技、人才一體化發展，職專教育作為重要一環，能培育學生專業實務能力，助力香港及國家長遠發展。

主禮嘉賓施俊輝博士（前排左一）在企業技術學院主席（前排左二）等嘉賓陪同下參觀入圍同學的比賽作品。

參賽隊伍表現突出 作品展現實務與創意並重

今屆參賽作品水準非常高，經過評審團細心甄選，官立嘉道理爵士中學（西九龍）以作品「AI Aero Inspector」脫穎而出奪冠。方案以自主無人機配合AI鏡頭進行巡查，即時偵測工人PPE佩戴、高空作業安全及結構裂縫，並整合熱感與氣體偵測功能，有效補足人工巡查盲點，將工地安全由被動監管提升至主動預防。

聖保祿中學憑「Pro Pillar」勇奪亞軍及最具創意大獎。方案結合IoT智慧安全帶與自主無人機網絡，針對香港高密度建築環境的熱衰竭、高空作業及火災風險等問題，為工地提供更即時及全面的安全保障。

季軍由九龍塘學校（中學部）獲得，其作品「無人機在建造業的發展」探討無人機在建築業的多元應用，旨在以科技取代人力執行高危任務，提升工程效率，希望實現工地「零意外」。

冠軍：官立嘉道理爵士中學（西九龍）作品：AI Aero Inspector

亞軍及最具創意大獎：聖保祿中學 作品：Pro Pillar

季軍：九龍塘學校（中學部） 作品：無人機在建造業的發展

其他獲優異獎作品亦展現無人機應用在社區與環境保護上的廣泛應用。當中包括，中華傳道會劉永生中學開發「無人機拆除高空住宅蜂巢計劃」，保祿六世書院以「朋友無人機」輔助高空噴漆與清潔，兩者均有助降低高空作業風險。在公共設施與環境保育方面，聖安當女書院展示巴士站上蓋監測系統，香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學以無人機偵測及收集偏遠海岸垃圾。棉紡會中學則研發「AquaGuard Fleet 無人機溺水預警及救援系統」，結合智慧手環與無人機，建立防溺安全網絡，充分體現學生運用科技守護生命的創意。

想了解更多有關「香港中學生職業專才教育比賽」資訊，可瀏覽：https://www.ctan-vpet.com/

(資料及相片由客戶提供)