新一屆「築夢航天　行進灣區」揭幕　中國太空人李慶龍主持講座

2026 年度的「築夢航天 行進灣區」莞港澳臺僑青少年交流實踐活動在上周六（5 月 30 日）於東莞圖書館早前正式揭幕。開幕禮設有實體參與及雙平台網絡直播，來自莞、港、澳、台的青少年、師生及各界嘉賓共有約 400人，其中香港有 6 所學校 30 多名師生、澳門有 1 所學校 6 名師生親身到東莞參與。



「築夢航天 行進灣區」莞港澳臺僑青少年交流實踐活動已今已經成功舉辦五屆，累計聯動莞、港、澳、台及海外僑界近 500 所灣區院校參與，其中航天夢主題科創賽事累計徵集 1.5 萬人次原創作品，全系列研學、交流、展覽、實踐活動累計參與總人數超 5 萬人次，切實搭建起灣區青少年交流互助、科創實踐、同心相融的優質平臺。



2026 年度的「築夢航天 行進灣區」莞港澳臺僑青少年交流實踐活動在上周六（5 月 30 日）於東莞圖書館早前正式揭幕。

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活動由東莞市委統戰部、東莞市教育局、東莞松山湖管委會、東莞市茶山鎮人民政府指導，灣區莞港菁英薈、香港東莞社團總會、東莞市海外聯誼會主辦。陜西省航天育種工程技術研究中心、合肥太空科技研究中心、東莞圖書館協辦。東莞市委統戰部副部長、市僑務局局長、市僑聯黨組書記張景誌，香港中聯辦廣東聯絡部處長葛成，東莞市教育局四級調研員林勤，東莞市茶山鎮黨委委員謝少波，香港東莞社團總會常務副主席、東莞市內地港人聯誼會會長歐陽永，陜西省航天育種工程技術研究中心主任郭銳，灣區莞港菁英薈主席袁艷開，在啟動儀式作致辭。

活動主辦方、「中國航天夢」賽事發起人袁艷開於致辭中表示，香港青年心向祖國，兩岸四地少年同心同源、同向同行。黎家盈的飛天圓夢之路，是所有港澳臺僑青少年最好的榜樣，也正是航天啟動禮最動人、最珍貴的精神力量。張景誌則寄語，一眾青年要爭做航天精神的傳承者、科技創新的探索者、莞港澳台交流的友好使者，深入學習航天奮鬥史，勇敢探索未知領域，主動分享家鄉文化，在協作中加深情誼。

2026 年度的「築夢航天 行進灣區」莞港澳臺僑青少年交流實踐活動在上周六（5 月 30 日）於東莞圖書館早前正式揭幕。

林勤希望莞港澳台青少年以此活動為契機，將航天夢想與灣區融合同頻共振。謝少波就引用首位香港首位女航天員、載荷專家黎家盈博士的話，寄語莞港澳台青年要心懷家國、熱愛生活、做好自己，為祖國貢獻智慧和力量，綻放屬於自己的光彩。

歐陽永就提到自己期待莞港澳台青少年借本次大賽踴躍創作，厚植家國情懷，錘煉科學素養，把個人理想融入國家發展大局，爭做灣區築夢的先行者。郭銳就代表評審專家，承諾將嚴格遵守評審原則，認真對待每一篇作品，用心品讀大家字裏行間的赤誠熱愛，讓每一份航天夢想都被看見、被鼓勵。

合肥太空科技研究中心主任、原中國航天員中心副主任、中國首批航天員兼教練員李慶龍主持《航天員是怎樣練成的》專題講座。

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揭幕設有專家講座環節，由合肥太空科技研究中心主任、原中國航天員中心副主任、中國首批航天員兼教練員李慶龍主持《航天員是怎樣練成的》專題講座，講解航天員的成長之路，探秘中國航天的奮鬥與榮光。李慶龍是中國空軍首批本科飛行員，中國最早的兩名航天員之一，也是航天英雄楊利偉的教練。他寄語同學們好好學習、加強鍛煉，錘煉身心素質，為未來的追夢之路打下基礎。活動在東莞圖書館一樓展廳同步開設《中國航天夢》歷屆優秀作品專題展，展出往年的獲獎優秀作品，展示了灣區青少年科創實踐成果與航天夢想。