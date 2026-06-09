VTC以專業設施培育「汽車醫生」 全面配合新能源運輸人才培育

政府計劃於2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車，香港電動車數量持續上升，並於去年底突破 14 萬輛，在四年間增長四倍。目前每十輛新登記私家車已有七輛為電動車，新能源運輸時代來臨，市場對相關技術人才需求持續上升。



汽車工程人員，不只要掌握傳統汽車機械知識，更要熟悉新能源技術的發展 ，懂得利用緊貼業界標準的系統及安全程序，進行智能診斷及維修保養。面對行業轉型，職業訓練局（VTC）一直緊貼行業脈搏，透過業界標準的教學設施、循序漸進的實戰訓練，以及緊貼市場的課程設計，為香港綠色運輸領域培育專才。

《香港01》走進VTC的電動車培訓中心，直擊VTC如何透過與業界同步的設施與教學，裝備學生在綠色運輸領域發揮所長。

從模擬器至實體車 按部就班學「診症」

電動車培訓中心位於VTC轄下香港專業教育學院（IVE）青衣校園，配備實體電動車、專業汽車診斷設備、相關零部件，以及多款新能源車訓練模擬器。中心各項設施均緊貼業界標準，支援學員掌握電動車檢測、維修及高壓系統安全操作等實務技能。

IVE（青衣）工程系高級教導員黃力行表示，「汽車工程專業並非依靠目測，而是基於科技支持的專業判斷。學生需兼備傳統同新能源汽車的工程知識，亦要懂得閱讀數據及系統資料，精準分析問題根源 ，才能成為一個稱職的『汽車醫生』 。 」

IVE（青衣）工程系高級教導員黃力行表示，VTC課程內容及設施緊貼行業標準，助學生循序漸進地掌握傳統及新能源汽車工程的知識。

要成為「汽車醫生」，VTC設計了清晰而嚴謹的培訓路徑：從安全規範建立根基，到模擬器反覆打磨理論，最後以真實故障車進行實戰操練。三步環環相扣，學生畢業時不僅掌握技術，更具備業界最重視的安全意識與實戰能力。

• 第一步：嚴守業界安全標準 建立專業根基

在VTC的電動車培訓中心，學生的第一課並非拆解零件，也不是操作模擬器，而是學習安全。黃力行強調，「安全意識不是紙上談兵，而是要成為刻在肌肉記憶的習慣。」因此，VTC課程由第一堂課開始，便要求學生建立正確的安全觀念，學生在進行電動車相關操作時，必須嚴格遵循既定安全程序，包括穿戴絕緣手套等個人防護裝備、設立警戒線、執行斷電流程，以及擺放警示牌，確保操作過程安全可靠。

VTC要求學生嚴守業界安全標準，作為日後發展專業的重要根基。

培訓中心設有電池檢查室，配備完善的環境控制、通風系統、絕緣佈置及緊急應變設備，讓學生能在安全的條件下，學習處理電動車高壓電池的嚴格程序與標準。

黃力行續指，「在這裡養成的安全習慣，是學生未來職業生涯重要的一步。」

• 第二步：模擬器打穩理論基礎 反覆練習無縫銜接實戰

在掌握安全規範後，學生會透過訓練模擬器認識電動車的能量轉換原理、高壓零部件結構、系統運作邏輯及基本維修程序。當學員的操作次序出現錯誤時，系統會立刻發出警示，並提供即時反饋，協助學員判斷操作是否正確。透過在零風險環境下反覆演練，學員能逐步鞏固理論基礎，並建立正確的操作思維。

VTC的電動車培訓中心設有多個業界常用的訓練模擬器及學習系統，讓學生掌握電動車的能量轉換原理、高壓零件結構、運作邏輯及基本維修程序。

「模擬器容許學生犯錯，但現實中不容許。」黃力行說，「VTC的模擬訓練，就是要讓學生在安全環境中經歷所有可能的錯誤，從而在真實車間裡做到零失誤。」

• 第三步：真實電動車實戰操練 與業界無縫接軌

在掌握相關理論及知識後，學生會以真實的電動車進行實戰操練。中心設有專為訓練而設的電動車，能模擬多種常見的故障，包括「斷電不成功」、「主元件阻抗過低」、「等電位電阻不足」等情況。學生需模擬車廠檢查的流程，使用專業診斷儀器讀取數據、分析電池管理系統狀態。

電動車培訓中心設有用作訓練的電動車，讓學生模擬車廠檢查的流程，使用專業診斷儀器進行讀取數據、分析電池管理系統狀態。

黃力行補充，「不同車廠都會引入同類訓練車輛訓練員工。VTC透過與業界同步的訓練設施，以及思考與實踐並重的學習模式，讓學生畢業後能瞬即投入職場。」

職前及在職進修雙軌並行 全面支援新能源運輸發展

在扎實的安全訓練、模擬練習及真實故障車實戰的三步培訓基礎上，為學生及從業員提供完整的職前與在職進修路徑，形成「由入行到升級」的人才培育生態圈。

職前培訓：高級文憑結合理論、商務與實習

VTC「汽車工程高級文憑」課程涵蓋汽車科技及商務知識，並持續增潤電動車及業界最新技術內容，助學生掌握市場所需的技能。學生可選擇科技分流，畢業後可投身汽車工程行業擔任助理工程師、維修顧問及技術員；亦可選擇商務分流，學習汽車商務培訓、營銷法律及財務等知識，從事汽車公司營運管理、售後支援、商務貿易等工作。

課程與多間大型電動車品牌及維修中心合作，為學生提供實習機會，在實踐所學同時，能了解企業運作及建立人脈。不少表現優秀的學生畢業後更獲實習機構直接聘用，真正做到「畢業即就業」。畢業生亦可升讀工程相關學士學位課程，向工程師專業邁進。

VTC職前課程培訓汽車工程及商務管理專才，同時亦提供全面的專業進修課程，助從業員掌握電動車及相關技術，把握產業轉型的機遇。

• 在職進修：全數三級制電動車維修課程 助從業員升級轉型

因應新能源運輸發展，汽車工程產業轉型持續推進，從業員需增值電動車及相關技術知識。為配合行業發展及人才轉型需要，VTC提供多項持續專業進修課程，全面涵蓋基礎、低壓及高壓三個課程，包括「電動車維修及保養證書」（EVL）及針對高壓系統的「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書」（EVH）。課程獲機電工程署的車輛維修技術諮詢委員會認可，符合車輛維修技工自願註冊計劃中相關的學術要求。此外，VTC亦正發展氫能源相關的培訓設施，並提供相關的在職培訓課程，為綠色交通的未來注入發展動力，讓香港新能源運輸轉型有足夠的技術後盾。

（資料由客戶提供）