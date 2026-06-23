學與教博覽2026|6.25至27舉行 首設家長峰會邀專家分享AI家長教養

面對科技急速發展，家長養育子女亦面對越來越多挑戰。智能手機、平板電腦成為不少家庭親子衝突的根源，AI 人工智能的出現亦令家長擔心子女過於依賴AI影響學習和成長；另一方面，家長又怕子女不提早接觸科技會落後於人，對於如何在AI世代養育子女、為子女未來做好準備感到迷惘不安。



為協助家長迎接未來挑戰並體現家校同行，本港年度教育盛事學與教博覽（Learning & Teaching Expo）特意將展期改為於周四至周六（6月25日至27日），假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行，並首度舉辦家長高峰會。家長高峰會以「為家庭做好準備，迎接未來」為主題，邀請多名專家學者舉辦連串講座和工作坊，一同探討下一代身心健康、抗逆力培養，以及家庭如何迎接AI時代等議題並提供實用建議，讓家長在教養孩子上「AI ready」。



歡迎父母把握難得機會，趁周六中午12時至下午5時，親臨會展學與教博覽主舞台參與家長高峰會，學習AI時代的家長素養，為子女未來做好準備。家長亦可帶同子女參與學與教博覽，共同體驗最新教育科技，了解教育趨勢！



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學與教博覽2026將於6月25日至27日期間，假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行。今年博覽安排於周六舉行，並首次舉辦家長高峰會，安排連場與家長教育及培育子女相關的主題演講及工作坊。

星級講者分享如何在數位時代中，建立更緊密的家庭關係

親子相處時間是建立良好家庭關係的重要元素，但家長和子女的時間往往被繁重的工作、學業，以至電子螢幕所佔據。

今次家長高峰會邀得多位星級講者，包括英華小學校長陳美娟博士，以及資深親子教育工作者「超級奶爸」何基佑同場對話，與父母分享如何與子女建立健康的科技使用界限，以及如何建立親子信任及溝通的日常小習慣。

演講尾聲更邀得英華小學男團「英華13」表演，演出英華小學校長陳美娟博士創作的音樂作品《請懂愛我》。報名詳情及活動簡介

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學與教博覽2026於周六（6月27日）舉行一系列適合家長與子女一起參加的主題演講及工作坊，部份參加名額有限，有意參加記得盡快報名！

學習珍視孩子隱藏天賦 建立獨特成長之路

在陪伴子女成長路上，家長或會因孩子容易分心、無法融入群體、「坐唔定」等情況而感到懊惱沮喪，但其實這些特質其實是另一種形式的超能力！

今次家長高峰會邀得腦力多元協會創辦人及主席Emily Kwan 女士和Break It Kids Limited聯合創辦人 Philip Maré 先生對談，與家長深入探討如何把孩子在一般人眼中的「弱項」轉化為優勢的實際策略。

其中講者Philip Maré 先生本人確診了 ADD，不過他將這個診斷視為局限，反而將其重新定義為自己創造力、韌性與創業動力的源頭。他將與Emily Kwan 女士與家長分享如何辨識各種學習差異中所隱藏的天賦，以及如何以鼓勵與好奇取代羞愧與沮喪，營造一個將「與眾不同」視為值得珍視的核心特質的環境。報名詳情及活動簡介

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面對複雜多變世代 學習培養孩子韌性、好奇心、同理心

當家長看到孩子發亮的一面、找到他們獨特成長之路後，亦需要培養孩子的韌性、好奇心、同理心，特別是在現今世代複雜多變，孩子需要學習如何在挫折後重新站起、如何真誠待人接受彼此的差異，才能成為明日領袖。

這些個人特質不能單靠科技、透過螢幕學習獲得，而是需要孩子親身在實際環境生活，透過各種體驗才能逐漸培養，而大自然正正是最強大、最靜默、也最慷慨的老師。

學與教博覽今年於6月27日下午舉辦家長高峰會，邀請專家分享在AI世代如何教養子女，讓家長為未來培育子女成長做好準備。

專家與家長分享 如何借助大自然老師培育子女

今次家長高峰會邀得海洋公園、漁農自然護理署和香港外展訓練學校的自然教育專家，與家長分享「自然教育」在戶外遊玩之外的真實意義，並為家長提供善用本地自然資源的實用方法，以及成功例子。

當日海洋公園的熊貓吉祥物更會於家長高峰會開幕禮驚喜現身，向與會者打招呼，為高峰會增添趣味與溫馨。報名詳情及活動簡介

學與教博覽現場展示多款不同的互動體驗，歡迎老師、家長和學生預先登記報名，屆時親臨現場了解更多。

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校長、精英運動員、家長對談 分享如何培養孩子領袖特質

除了自然教育專家，今次家長高峰會亦邀請了小學校長、前奧運港隊代表以及五位孩子的母親，三人分別從不同角度出發，與家長分享如何培養下一代具備領袖特質、這些特質在現實中的重要性，以及如何透過家長、學校、社區共同合作，培養孩子具備未來領袖特質。報名詳情及活動簡介

家長是否在教養上「AI ready」？了解如何為家庭做好準備

另一方面，面對AI這項新興技術，家長在教養上需要面對的另一關鍵問題是：自己是否「AI ready」？特別是孩子已經在學習，甚至習慣使用AI，但作為家長的你又是否了解AI？

家庭高峰會將舉辦「為家庭做好準備，迎接人工智能驅動的未來」的講座，由資深中學校長、親子教養專家為家長解答各種AI世代下的教養疑問。報名詳情及活動簡介

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「學與教博覽」活動內容豐富，並設有「InnoSTEAMer」成品展示區，超過70隊通過大會遴選的學生屆時將向公眾展示STEAM項目，歡迎家長到場，從學生作品中認識學校的創科教育成果與學習方向。

多場家長實戰工作坊 學習Vibe Coding創作小遊戲

多場精彩專家對談講座以外，學與教博覽同場舉辦多個家長工作坊。其中家長Vibe Coding工作坊，是專為沒有任何編程經驗的家長而設，參加者將在專家的指導下，學習利用AI創作簡單的互動小遊戲。報名詳情及活動簡介

學與教博覽2026於周六（6月27日）舉行一系列適合家長與子女一起參加的主題演講及工作坊，部份參加名額有限，有意參加記得盡快報名！

當日亦有三場由香港輔導教師協會舉辦的校園社會情緒學習（SEL）工作坊，教家長如何使用由協會研發的正向教育工具，培養孩子的社交情意素養、正向思維與心理韌性。報名詳情及活動簡介

學與教博覽亦為家長安排了親子工作坊，讓家長和子女一同體驗新事物！海洋公園寓教於樂部（威威村莊）的威威村民將會教導參加者，利用消毒過的大熊貓便便製作再造紙！參加者亦可通過觀察大熊貓便便，加深了解大熊貓的飲食習慣。報名詳情及活動簡介

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兒童 AI 高峰會 親身聆聽孩子對AI和未來的想法

學與教博覽2026繼續設有「兒童 AI 高峰會」，讓孩子可以發表有關AI的意見，成人亦可以聆聽孩子的想法。

家長高峰會以外，今屆學與教博覽將繼續舉辦「兒童 AI 高峰會」！活動於學與教博覽期間一連三日舉行，以孩子為主角讓他們發表意見，每位踏上講台的孩子都有 3 分鐘時間發言，分享自己對 AI 的意見，闡述自己認為 AI 將如何影響教育、職場、以至是人類發展等，成人則在台下專心聆聽，了解下一代對未來的想法，歡迎各位家長踴躍出席，齊齊聆聽孩子們的想法。報名詳情及活動簡介

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學與教博覽於6月25日至27日，每日上午10時至下午6時（27日將提早於下午5時完結）舉行，是「數字教育周」重點節目之一。本屆博覽設有600個展位，超過300場主題演講、研討會及工作坊。今年除了首次舉辦家長高峰會外，亦新增「高等教育AI論壇」、「中國教育論壇」、「社會創變基地」、及「STEAM學習站」，連同「教育局專區」、「校長論壇」、「兒童 AI 高峰會」等，博覽匯聚多個教育界最熱門話題，歡迎家長報名參加博覽，了解最新教育趨勢。報名連結

學與教博覽2026設有600個展位，超過300場主題演講，其中講座及工作坊等活動名額有限，有意參加者可以立即在網上免費報名，預留參加位置！