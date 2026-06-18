教育共享｜以數字教育藍圖開拓香港教育新里程

文：香港電腦教育學會榮譽主席、香港聖公會何明華會督中學校長金偉明

面對人工智能與數字科技急速重塑社會、產業和學習形態，教育局推出的《中小學數字教育發展藍圖》，為香港中小學教育勾畫出一條穩健、清晰且具前瞻性的發展路徑。這份藍圖並非單純追逐科技潮流，而是在既有資訊科技教育、STEAM教育和電子學習的基礎上，進一步從課程設計、教學實踐、教師專業發展、學校管理、資源平台及跨界協作等方面作出整體規劃，展現出全面而務實的視野。



國家近年高度重視教育數字化與人工智能教育。《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》明確提出，以教育數字化開闢發展新賽道、塑造發展新優勢，並強調人工智能對教育變革的推動作用；《“人工智能+教育”行動計劃》亦提出以育人為本、素養為先、應用導向、智能向善，促進人工智能與教育深度融合。香港作為國家面向世界的重要窗口，在「一國兩制」下，既能緊扣國家教育發展大局，亦能發揮其國際化、專業化和多元化的優勢。因此，這份藍圖不僅是一份本地教育政策文件，更是香港配合教育強國建設、培育未來人才的重要一步。

藍圖以「學生為根本、教師為專業、學校為基地、社會為夥伴」為理念，方向值得肯定。數字教育的核心不在於工具，而在於人。藍圖提出提升學生的數字素養，並重視人工智能相關的知識、技能、價值觀與態度，正好回應智能時代對下一代的要求。學生不但要懂得運用人工智能，更需具備辨識資訊真偽的能力，重視數據安全與私隱保護，遵守倫理規範，並能以創意、責任感和同理心運用科技解決問題。這種兼顧科技能力與人文關懷的取向，有助培養善於思考、敢於創新且具備正確價值觀的新一代。

教師是教育轉型的關鍵。藍圖重視教師培訓、專業發展及學校領導能力，並強調人工智能應成為教師提升教學效能、照顧學習差異及促進個性化學習的重要工具。透過分層、多元和持續的專業發展安排，配合校本需要與跨校交流，教師能於備課、教學、評估與回饋等不同範疇中融入人工智能，並把時間和心力集中於啟發學生之上，以關顧他們的成長需要及培養其高階思維能力。

藍圖尤其重視對專業共同體建設。教育局轄下的數字教育卓越中心，以及與專上院校、專業團體和創科機構合作舉辦的培訓、觀課、示範和交流活動，能把個別學校和教師的優秀經驗轉化為整個教育界的共同資產。教育創新不應只依賴少數先行者孤軍作戰，而應透過分享、協作與反思，逐步建立可持續的專業文化。香港電腦教育學會（HKACE）多年來致力推動資訊科技教育與教師專業交流，我們深信，只要政府、學校、學界和專業團體同心同行，香港的數字教育必能行穩致遠。

整體而言，《中小學數字教育發展藍圖》定位穩健，既回應國家教育數字化與人工智能教育的戰略部署，亦切合香港學校的實際需要。這並非一項急於求成的科技工程，而是一項以育人為本、循序推進、重視專業與安全的長遠教育規劃。只要各界同心協力，香港定能把握智能時代的機遇，培育具備數字素養、創新精神和家國情懷的未來人才，為香港發展和國家教育強國建設作出更大貢獻。