數苗推「新世代數碼防禦領袖計劃」 跨界助青年抗AI時代網上風險

隨着人工智能（AI）技術普及與數碼生活全面化，青少年在享受科技便利的同時，亦面臨日益複雜的網絡安全及詐騙風險。



為裝備下一代應對新世代科技挑戰，數苗青少年慈善基金昨日（23日）假香港理工大學西九龍校園禮堂舉行「數苗護航：新世代數碼防禦領袖計劃」開幕禮，宣佈正式啟動這項專為全港青年而設的數碼素養教育旗艦項目。

商、官、學界猛人雲集 撐青年築起網絡防線

是次開幕禮獲社會各界高度重視。啟動儀式由主禮嘉賓公民力量主席兼新民黨副主席潘國山博士BBS, MH, JP主持。

現場亦獲多位支持機構代表及嘉賓親臨力撐，包括：香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生、香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）行政總裁黃家偉先生、香港理工大學專業進修學院院長陳繼宇博士MH, JP，以及數字政策辦公室總系統經理（項目管理及網絡安全）陳世昌先生等重量級嘉賓。

數苗創會會長翁希廉先生出席主持活動，而計劃首階段受惠的三間學校——香港真光中學、保良局第一張永慶中學及佛教善德英文中學的校長及學校代表亦到場支持，齊心推動校園網絡安全教育。

核心項目：跳出傳統框架 培育「數碼防禦領袖」

大會焦點「數苗護航」計劃的核心意義，在於將深奧的資訊安全（InfoSec）知識轉化為適合中學生的教育內容。

計劃旨在跳出傳統電腦課「只教工具應用」的框架，重點培育青年在AI時代下的網絡防禦意識、資訊真偽辨識及數據保護能力，期望讓學生由單純的科技使用者，蛻變成為懂得保護自己及身邊人的「數碼防禦領袖」。

學生親身拆解AI學習痛點 現場問答氣氛熱烈

為突顯計劃與青年切身關係，開幕禮特設「青年分享」環節，由數苗數碼素養顧問委員會主任張偉豪先生主持。

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三間受惠學校的學生代表同台探討「AI時代下的學習革新與網絡安全素養」，從第一身視角剖析日常應用AI工具的心得與防範網絡陷阱。

大會更特設即場互動問答，向台下答中網絡安全問題的學生頒發獎盃，以生動方式成功將防禦意識帶入校園層面。

業界專家論壇 探討前瞻性數碼課程設計

要培育新世代，一套與時並進的課程不可或缺。活動的「專家分享」環節以「如何建立一個適合的數碼教育課程」為題，由籌款與資源顧問委員會主任黃迪奇先生主持。

大會邀得多位重量級業界代表參與對談，包括中電控股有限公司網絡保安運作及事故應變總監張偉豪先生、理大專業進修學院院長陳繼宇博士、香港數碼港資訊安全總監黃子晉先生，以及香港新興科技教育協會會長陳家豪教授。

四位專家從大企業網絡保安實戰、專上教育發展及科創園區趨勢等維度，拆解現代數碼課程的必備元素，為學界未來推動相關教育提供極具參考價值的藍圖。

是次活動亦鳴謝EDVANCE安領科技香港、ASL自動系統集團有限公司及LPS聯想電訊盈科企業方案有限公司三間機構贊助，反映資訊科技界對青年網絡安全教育的積極承擔。

資料由數苗青少年慈善基金提供