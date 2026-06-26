「基建 × 教育」主題展覽　沉浸式STEAM體驗走進未來建造世界

人工智能與數碼科技急速發展，建造業亦正由傳統施工模式轉向智能化與高科技應用。未來建造業人才除了專業知識，更需掌握數據分析、BIM應用及跨學科解難能力。



因應產業加速轉型，發展局與建造業議會今年於「學與教博覽2026」設立「基建 × 教育」主題展覽，以「STEAM UP 想建理」教育平台為核心，將真實基建項目轉化為校本STEAM學習資源，並透過沉浸式互動體驗，讓學生從城市出發，理解工程專業的未來定位。

今年「基建 × 教育」主題展覽共設四大主題展區，帶領大家由玩到學」，了解建造業的新面貌。

走進四大主題展區 將城市變成最有趣的課室

是次展覽精心規劃了四大主題展區，完美融合了校本教育資源與大眾科普體驗，帶領大家由玩到學，了解建造業的新面貌。同場更展示建造業議會及業界於「日內瓦國際發明展」獲得的獎項，展現本港建造業的科研領先地位。

作為全港首個以建造業為主題的STEAM教育資源平台，「STEAM UP 想建理」推出短短一年，在教育局協助推廣及鼓勵學校應用項目推出的學與教材料下，已吸引接近300所中小學登記成為夥伴學校。平台現涵蓋九大主題單元，包括樓宇建築、橋樑工程、地下世界、機電工程、道路設計與勘探測量、城市設計、公共房屋、園景空間及復古開新等，讓學生從不同面向認識香港基建。

「STEAM UP 想建理」展區除展示教材設計、學生學習歷程及成果，更設互動工作坊，讓學生動手理解結構穩定與承重設計等概念，體現「玩中做、做中學」的STEAM精神。

學校實踐分享：工程思維從校園萌芽

展覽更邀請到參與學校到場分享學習歷程及展示學生作品，圍繞樓宇建築、橋樑工程、地下世界、機電工程及道路設計與勘探測量五大主題，展現學生如何把基建案例轉化為具創意與應用性的學習成果。

參展學校的學生於開幕禮當日向一眾嘉賓展示及分享成果。

學生向一眾嘉賓介紹遙控天秤和組裝合成建築法（MiC）。

聖公會青衣主恩小學周啟傑及陳梓君老師則認為，學生參與「STEAM UP 想建理」後，更理解工程與生活的聯繫。課程加入多個體驗環節，讓學生明白工程設計並非天馬行空。為鼓勵校本深化發展，平台亦將於新學年推出教學獎勵計劃，表揚善用「STEAM UP 想建理」教材並在跨學科整合與創新教學方面表現突出的夥伴學校及教師團隊。

同時，2026/27學年將推出「香港基建發現之旅」，帶領學生參訪不同工程項目及專業設施，讓學生走入真實工地場景，了解大型基建的規劃與施工流程。如學校有興趣登記成為「STEAM UP 想建理」夥伴學校，可透過以下連結登記：https://forms.office.com/r/cgJ4UzbDDU

從城市地標到建築科技 見證建造業智能轉型

緊接其後的「AI & Robotics智建未來」展區聚焦建造業的科技轉型，展示機械人施工、自動化監測系統及創新科研成果。公眾可體驗VR模擬焊接訓練以及模擬遙控天秤系統，了解數碼技術如何提升工地效率與安全，展示建造模式如何由傳統施工邁向智能化。

「AI & Robotics 智建未來」展區展示機械人施工、自動化監測系統及創新科研成果，參觀者更可體驗VR模擬焊接及遙控天秤操作，感受建造業邁向智能化的發展。

此外，「WE BUILD GEN C 築構未來」展區則展出中學生運用建築信息模擬（BIM）、TwinMotion及3D打印技術創作的得獎模型作品，並設沉浸式體驗專區播放360度短片。現場亦設有多個主題講座及工作坊，為學生及家長提供升學與職涯發展方向。

「WE BUILD GEN C 築構未來」展區展出中學生運用建築信息模擬（BIM）、TwinMotion及3D打印技術創作的得獎模型作品，亦設有多個主題講座及工作坊。

而「香港基建」展區則以城市為課本，透過橋樑工程、地下設施、樓宇建築、區域發展、交通運輸及道路隧道等範疇，拆解大型基建背後的設計理念與技術應用。參觀者在認出熟悉地標的同時，亦能理解當中涉及的力學原理、環境管理及數據監測技術，發現日常生活與工程科技其實息息相關。

「香港基建」展區以城市為課本，透過橋樑、隧道及交通運輸等案例，讓參觀者認識大型基建背後的設計理念與工程科技。

建造業議會主席何安誠教授工程師表示：「建造業正快速邁向智能化，未來工程人才不只需要專業知識，更要具備科技應用能力與創新思維。我們透過與專業團體及業界持份者合作，把行業最新技術與技能需求轉化為學校可應用的教學資源，建立由中學至專業發展的銜接階梯。」

他指出，人工智能與機械人技術已逐步應用於工地管理與施工流程，與時並進的課程能夠幫助學生掌握未來所需能力。Mi‑Infinity 作為現代建造新方法，有著無限的潛能，推動建造業邁向數碼化、工業化及智能化；香港建造學院推出12項針對管理層、專業人員及前線工種的課程，全面培養設計、製造、運輸、裝嵌及數碼能力，覆蓋整個Mi‑Infinity價值鏈，培育跨範疇人才，以應對未來人手短缺並支援行業向更高生產力、更安全及可持續的方向轉型。

「科技並非取代人，而是提升效率與安全，同時為年輕一代創造更多專業發展空間。」

建造業議會主席何安誠教授工程師表示，建造業正邁向智能化，未來人才需兼備科技應用能力與創新思維。議會透過與業界合作，把最新技術轉化為教學資源，銜接中學至專業發展階梯。

香港建造商會會長廖聖鵬先生亦指出，業界協會在連結教育與行業發展方面扮演橋樑角色。「我們與會員公司保持溝通，了解最新技術趨勢及人才需求，再向教育界反映，協助STEAM內容與產業發展接軌。」他認為，「STEAM UP 想建理」讓學生更早接觸BIM、數碼監測及智能施工概念，有助改善外界對建造業的既定印象。「當學生知道建造業涉及人工智能與創新科技，對未來發展的想像自然會有所不同。」

香港建造商會會長廖聖鵬先生表示，商會積極連結教育界與業界，將最新技術趨勢與人才需求轉化為STEAM教學內容，讓學生更早接觸BIM及智能施工概念。

基建嘉年華重頭戲 挑戰「基建遊一圈」贏限量精品

除了教育資源展示，今次展覽亦特別加入互動元素，大會特別設計了「基建遊一圈」互動遊戲，將整個展場變成好學好玩的「基建嘉年華」。參加者可參與「基建遊一圈」闖關任務，穿梭四大主題展區，挑戰八大互動關卡，包括「港橋對對碰」、「基建打卡機」、「建造業安全小先鋒」、「虛擬實境（VR）焊接模擬訓練系統」、「遙控天秤」等任務、透過遊戲設計，工程概念由抽象理論轉化為可視化體驗。

為鼓勵參加者深入探索，大會準備多款來自六大政府工務部門及建造業議會的吉祥物限定禮品，包括土木工程拓展署「工程獅」、渠務署「下水水」、機電工程署「機智啤啤」、路政署「Roady」、水務署「滴惜仔」、建築署「築夢家」以及建造業議會「建建隊長」等。凡完成指定任務，即可獲得展覽限定紀念品，包括文件夾、特色貼紙、原子筆、環保袋及印章等。完成最終指定任務更有機會獲得印有「基建世一」標誌的會場限定版吉祥物毛公仔，為學習體驗增添趣味與收藏價值。

展覽打造成一場「基建嘉年華」，大會特別設計「基建遊一圈」互動任務，設八大關卡，讓參觀者穿梭各展區邊玩邊學。

活動亦特別準備多款來自六大政府工務部門及建造業議會的吉祥物限定禮品，深受參加者歡迎。

展覽打造成一場「基建嘉年華」，大會特別設計「基建遊一圈」互動任務，設八大關卡，讓參觀者穿梭各展區邊玩邊學。

（資料由客戶提供）