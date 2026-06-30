CMHK「5G AIOT蝴蝶園生態園」　以科技認識自然生態

在花園中靈動飛舞的蝴蝶，因着其色彩斑斕的外表，加上其從毛毛蟲到結蛹，再到破繭成蝶的成長過程，能觸發學生對自然生態的好奇心。中國移動香港聯合海洋公園及STEAM教育公司Turned-E!，合作推出一款科創教育產品「5G AIOT蝴蝶園生態園」。選用該教育方案的保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍表示，方案並非單純的硬件引進，而是推動課程走向數字化與科學化的重要輔助工具。



基於「移動教育」和OneNET物聯網開放平台創建的「5G AIOT蝴蝶園生態園」，將5G技術與AIoT（人工智慧物聯網）融入至STEAM教育中。經過一系列的課程，學生除了能掌握使用5G科技與AIOT技術，培訓其人工智能模型的建構能力及IT系統的連接與編程能力；亦能加深他們對自然生態的了解。

透過方案中的移動教育平台，學生可以線上形式了解關於蝴蝶的生長及與環境的關係；以實時串流影像對蝴蝶進行觀察，並透過AI辨識蝴蝶。這種「直播式」的觀察方法，讓學生們可以免去在郊外守株待兔的時間，隨時觀察並記錄室外的蝴蝶，透徹了解其生長周期。透過校園內布置的物聯網傳感器，24小時無間斷收集環境溫度與濕度等數據，再傳送至OneNet平台，學生能學習如何使用OneNet進行資料展示與日常監察。

學生有機會到海洋公園進行生態教育活動，運用生態調查AI工具辨識本地自然動植物。

中國移動及海洋公園更分別派出專業導師，為學校提供一系列線下的生態與STEAM課程，包括在校園內建造生態友善花園，讓學生自己設計、建造生態園，並帶領學生架設AI鏡頭和感測器，觀察和監察生態園環境和動植物生長，親身訓練AI辨識植物和動物，培養學生的環保意識和創造解難能力。學生還有機會到海洋公園進行生態教育活動，運用生態調查AI工具辨識本地自然動植物，更有機會近距離觀察水生及陸生生物與其照顧方式，落地接觸真實的自然環境。

透過這個方案，學生既能學習如何使用物聯網和AI技術讓生態園可持續發展，同時能培養利用科技優化城市生活、保護生態環境的思維與能力。

中國移動的教育方案，結合人工智能課程與生態教育方案，讓學生能夠透過物聯網系統於各種電子儀器上進行遙距數據監察自然生態。

中國移動的教育方案，結合人工智能課程與生態教育方案，讓學生能夠透過物聯網系統於各種電子儀器上進行遙距數據監察自然生態。

中國移動的教育方案，結合人工智能課程與生態教育方案，讓學生能夠透過物聯網系統於各種電子儀器上進行遙距數據監察自然生態。

保良局王賜豪（田心谷）小學近年致力為學生打造一個結合創新科技與「多感官學習」的跨學科綠色基地。校長畢錦龍表示，學校選擇中國移動的教育方案，因其結合人工智能課程與生態教育方案，讓學生能夠透過平板電腦等裝置進行遙距數據監察，打破傳統課室的空間限制。學生可以親眼見證結蛹與破繭的生命週期，讓知識不再只限制在書本上，而是轉化為具體、可觸摸的多感官體驗。

畢錦龍校長指，有參與課程的同學形容課堂變得非常有趣。他指學生以前只能在書本上看蝴蝶相片，現在能親手照顧牠們，看著蝴蝶破繭飛出來那一刻；學生更因課程的趣味性，每天放學回家都急不及待與家人分享當中的毛蟲記錄、觀察生態數據等科技學習趣事，加強了學生與家長之間的交流。而這項綠色建設亦獲得家長們讚賞，畢錦龍校長表示有家長形容，智慧生態空中花園的落成，令整個校園變得非常漂亮及有生氣。

推蒙特梭利理念至小學教育 自主探索世界

畢錦龍校長續指，方案同時會提供物聯網（IoT）感測設備與二十四小時監測系統，作為高效的教學平台；不但可以優化學校環境，更可以讓學生學習到科學性思考及生態調查的技巧。畢錦龍校長表示，這套方案對學校而言並非單純的硬件引進，而是推動課程走向數字化與科學化的重要輔助工具，「課程的核心在於將通常應用於幼兒教育的蒙特梭利教學法推展到小學，強調讓小學生同樣能透過『多感官學習』去自主探索世界，並將這種精神貫穿全校的可持續發展課程藍圖」他說。

畢錦龍校長表示，方案並非單純的硬件引進，而是推動課程走向數字化與科學化的重要輔助工具。

除此之外，王賜豪小學原有的水耕種植課程，正好與生態空中花園內的生態蝴蝶園相輔相成，更建構出層層遞進的綠色體驗。畢錦龍校長舉例，課程中三年級學生會先走出校園，透過「森林課程」前往農莊親身擔任小農夫和漁夫，用雙手觸摸泥土、用感官建立對大自然的初步認知；到了四年級，課程則銜接回校內的生態空中花園。學生會在科學科中親眼見證結蛹與破繭的生命週期，將書本上抽象的知識轉化為具體、可觸摸的多感官體驗。

畢錦龍校長續指，學校更在水耕與智慧生態空中花園的學習中，引入PDAR科學探究流程。學生需要主動進行提問和規劃（P）；繼而透過物聯網設備進行實施和記錄（D）；隨後引導他們進行數據的整理和分析（A）；最終在表達和反思（R）過程中改良方案。為配合學生的國際視野與多感官語文運用，學校於數學科及科學科推行英語教學，讓學生能夠自然地運用英語表達及整理資料，並透過混齡學習，由高年級向低年級同學分享學習成果，培養學生的責任感與日常自理能力。

跨學科教育 引導學生體會生命珍貴

畢錦龍校長強調，課程並不局限於單一的科學科，而是致力落實跨學科課程的建構，展現完美的科技與人文結合，將多感官學習、自然生態與人文情懷融為一體。畢錦龍校長認為，教育應回歸到「價值觀的建立」，引導學生將冰冷的科技數據轉化為內在的人文關懷；在照顧生命與管理智慧生態空中花園的過程中，學生能親身體會到生命的脆弱與珍貴，明白到生命並非必然，並學會從失敗與挫折中反思。

（資料由客戶提供）