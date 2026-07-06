應用教育文憑　聚焦理想　逆襲成功

現今社會講求學用合一、發展出路多元，成才從非單一路徑。面對升學挑戰與未來的不確定性，應用教育文憑 (DAE)為有志重新出發、裝備自己的人士提供一條切實可行的發展階梯。課程結合理論與實務，協助學員重建自信，拓展升學與就業機會，一步步將理想落地，實現人生逆襲。



DAE 課程專為已完成中六或年滿 21 歲人士而設，致力為學員開拓多元發展空間，奠定升學與個人成長的基礎。課程設計緊貼社會需要，兼顧知識與應用，讓學員在學習過程中逐步培養實用技能與職場競爭力。除了鞏固學術基礎外，課程亦著重提升「軟實力」，包括人際溝通、情緒管理、自我規劃及團隊協作能力，協助學員面對挑戰，展現潛能。完成DAE課程後，學員可銜接高級文憑或副學士課程，為升學及職涯發展奠下穩固基礎，開展更廣闊的人生道路。

應用教育文憑署理課程總監馬志强博士表示：「DAE 課程具備高度靈活性。除中國語文、英國語文及數學三個必修科外，學員可按自身能力、興趣及發展方向，選修「一般路徑」或「職專路徑」。「一般路徑」的學員需修讀五個補充科目，包括生涯規劃、人際傳意與個人發展、科技創新技能、數碼公民及延伸數學；而「職專路徑」的學員，則需修讀兩個補充科目，以及一個涵蓋三個科目的選修群組。修畢 DAE 所獲資歷相當於香港中學文憑試五科第 2 級（包括中國語文及英國語文）。此資歷既可作升學憑證，亦是投考政府部門職位、申請指定學歷的替代資格，為求職者多添一項選擇。」

在課堂以外，學員在學期間必須完成不少於10小時、涵蓋兩個或以上範疇的全方位學習活動，包括職業體驗、體藝文化、參觀及考察活動、德育及公民教育。透過多元活動，學員拓闊視野，提升解難能力與自信，為未來發展做好準備。

為減輕學費負擔並鼓勵持續學習，合資格學員凡成功修畢一個科目，均可獲政府發還該科目的三成學費。如通過學生資助辦事處審批後，更有機會獲發還全額或半額學費，讓學員可安心就學。此外，表現優秀的畢業生還有機會獲頒發「柏立基爵士信託基金」補助金，以表揚其努力與成就。

機會總是留給敢於起步的人，勇於踏出第一步，逆襲未來指日可待。2026/27年度的DAE課程將於9月開課，第一階段的招生由即日起至7月13日下午4時，可透過應用教育文憑報名系統www.dae.edu.hk接受申請；第二階段的申請將於7月14日上午9時起開始。

（資料及相片由客戶提供）