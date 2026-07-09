講教育｜中學文憑考試放榜臨近

作者：時美真博士

孫子兵法之中有知己知彼、百戰百勝這一句。所以要在這次考試競賽中取得優勢，我們首先要知道；如果將所有中學文憑考試學生按成績排一條隊，自己在什麼位置？然後按自己的位置作出最有利於自己的選擇。



一、首先我會按情況分開四條隊

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二、院校選擇的整體優先次序

1.資助大學

2.非資助大學

3.非資助認可專上院校

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三、選科與選校的4個重點

1.選科原則：

·先按個人能力、行業出路、興趣選定心儀學科。

·若該科會達到多間大學的入學成績要求，則按大學整體排名作選擇（因多數僱主較熟悉大學名氣，而非個別學科排名）。

2.學士學位是入行敲門磚。所以在這專上學習階段，仍是要以能獲得學士學位取錄或之後能進入學士學位作首要目標。

·按成績選擇最有把握獲取錄的學士學位課程。

·若成績屬邊緣情況，則必須加上副學位（副學士/高級文憑）作安全網。

3.選副學位時，要先看「銜接學位升讀率」：

·不要只問「是否有升學銜接」，要問「有多少%同學能升上銜接學士學位課程」。

·舉例：若你成績為22222，而該校升讀率僅10%，則你升銜接學士學位的機會極低；若升讀率達90%以上，則較安穩。

·例外：若副學位本身已獲專業認可，可以直接就業，則有否銜接都不重要。

4.未達五科2級（包括中英文）的對策：

·選項一：修讀應用教育文憑（DAE）或職訓局基礎文憑，兩者均獲認可為等同DSE五科2級（含中英文）。

·選項二：若在例外情況下，獲副學位取錄，則要下年重考未達標科目，力爭下一屆取得正式「五科2級」成績，以清除將來升學就業上的潛在障礙。

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四、總結行動清單

·核對DSE分數，確認自己屬第幾隊。

·按「資助>非資助>專上」次序篩選院校。

·選科先看能力、出路與興趣，再比大學排名。

·若選副學位，則必須查清其銜接學位及實際升讀率。

·若未達五科2級，則選「應用教育文憑/基礎文憑」或「重考」路線，為將來升學就業鋪好安全網。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

