人工智能教育論壇暨學習成果展示分享會　25中小學展AI成果

現在AI世代，生成圖像、影片、到資料搜查，由工作到日常生活都開始習慣使用不同AI程式，要贏在起跑線，就要由校園開始學習AI應用。為配合國家發展方向，香港科技創新教育聯盟（簡稱「聯盟」）主辦「AI 賦能教育—智慧共學計劃」人工智能教育論壇暨學習成果展示分享會，以本地中小學教師及學生為對象，旨在通過AI技術驅動教育創新，建構全方位智慧學習生態系統。計劃以「賦能教師、啟發學生」為核心，重點培育新世代AI教育人才，推動教學模式革新。



論壇邀中國科學院院士專家談AI賦能教育

由香港科技創新教育聯盟主辦的「AI賦能教育—智慧共學計劃」人工智能教育論壇暨學習成果展示分享會，日前7月3日(星期五)於培僑中學順利舉行，獲多位立法會議員、教育界人士、校長、教師、家長及學生，逾二百人參與。香港科技創新教育聯盟主席張澤松教授致歡迎辭表示，聯盟致力聯繫社會各界推動STEM教育，透過不同的科普活動，建立共學交流平台，促進學者及本地師生交流。創新科技及工業局局長孫東教授透過錄影致辭表示特區政府一直重視STEM教育，除了學校課堂外，提升社會的科普氛圍也有助推動創科發展。特區政府今年推出了「全民AI培訓」，期望通過不同項目普及和提升社會不同層面對AI的認知和應用。

是日活動獲香港特別行政區政府創新科技署「一般支援計劃」資助，旨在透過「人工智能教育論壇」和「學習成果展示分享會」推動人工智能教育的普及與發展。活動分為兩大部分，「人工智能教育論壇」，邀請三位中國科學院院士專家分享AI教育前沿趨勢及實踐經驗，中國科學院武向平院士以「科學的遠方」為題，指出AI雖加速科技變革，但人類對宇宙本質的探索與詮釋，始終無可替代。中國科學院計算技術研究所王元卓研究員以「人工智能賦能個性化科學教育」為題，聚焦個性化教育，展示如何運用AI技術推動科學教育向大規模因材施教邁進。中國科學院自動化研究所董未名研究員則以「當AI揮灑創意」為題，展示了生成式AI在藝術創作領域的突破性進展，以及分享人工智能在藝術與創意教育領域的嶄新應用。

中國科學院武向平院士以「科學的遠方」為題，講述自然科學的演進，指出AI雖加速科技變革，但人類對宇宙本質的探索與詮釋，始終無可替代。

中國科學院計算技術研究所研究員王元卓教授講述「人工智能賦能個性化科學教育」，分享個性化科學教育在人工智能賦能上的各種案例。

中國科學院自動化研究所董未名研究員以「當AI揮灑創意」為題，展示AI藝術的基本技術原理和創作模式，並擴展至各方面應用。

25間中小學AI作品展學生創意

「學習成果展示分享會」匯聚25間中小學的AI作品，設有「跨學科教育專區」、「社區創新專區」以及「生成式AI藝術專區」三大展區分別展示中小學師生運用AI技術的創新成果。多所學校展現了人工智能與教育融合的創新實踐：聖公會阮鄭夢芹銀禧小學展示「銀禧大學堂－垂直種植系統」以及學生運用AI自製的多元學習素材，生動體現跨學科自主探究與實作過程。中華基督教會協和小學展示AI如何輔助語文賞析與文化傳承。佛教茂峰法師紀念中學展出校內自主研發的AI對話系統，讓學生能隨時透過互動問答進行個人化自學。世界龍岡學校劉皇發中學結合AI技術，透過輸入中文姓名運用AI技術生成七言絕句，將數碼創作化為筆墨風采，盡顯科技與人文交織之美。

在「學習成果展示分享會」校本實踐案例分享中，邀請四位本地中小學教師分享校本實踐案例，彩虹邨天主教英文中學陳焯炘老師以「AI來了，我們還要教甚麼？」為題分享對AI時代教師角色的重新定位的理解。世界龍岡學校劉皇發中學李佩蕾老師以「AI於校本中文科的應用與實踐——多模態賦能的學習模式」為題展示AI如何促進語文學習，實現多模態學習。海怡寶血小學林健如老師、李苑雯老師以「在校規劃和推行人工智能教育的學與教活動」為題分享小學階段推行AI教育的整體規劃與實踐。

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鼓勵中小學生踴躍向AI提問

當日活動上，在場師生互相交流互動，立法會議員、香港科技創新教育聯盟常務副主席、培僑中學校長伍煥杰太平紳士表示高興︰「今次見到好多學生，尤其學生的踴躍分享以及展示無限創意，懂得怎麼向AI提問，善用AI工具學習，希望同學可以繼續創作更多不同作品，與公眾分享。」今年年初開始，教育局推出「『智』啟學教」撥款計劃，資助中小學HK$50萬推動AI 教學，伍校長都希望將來政府發展更多AI智能建設，因為要做到賦能教育，就要提升網絡、數字化及智能化，令學生更容易學習應用。至於學生應用AI時應該抱什麼心態呢，伍校長說︰「AI答案不是全部準確，所以要教導學生分辨真假，提升判斷力，另外要避免讓學生倚賴AI尋找功課答案，因為人的腦袋就是要思考，如果用AI不得其所，很容易連累到同學發展。」

立法會議員、香港科技創新教育聯盟常務副主席、培僑中學校長、伍煥杰太平紳士親自體驗學生作品，以行動支持學生不斷創新。

伍校長聽取同學介紹後，豎起大拇指點讚，鼓勵同學保持創新精神。

AI發展迅速 同學勿被嚇怕焦慮

香港科技創新教育聯盟一直致力培養香港創科人材，推動香港成為國際創科中心。香港科技創新教育聯盟主席張澤松教授認為面對AI世代，學習心態要改變。「我覺得同學們千萬不要被AI發展太快而嚇怕或感焦慮，我們不是被AI取代，而是賦能。」

張澤松教授提出四個方向讓學生學以致用︰「第一學懂向AI發問的技巧，獲取更精準的答案。第二希望聯乘AI加上多元變化，例如音樂、設計等，首先要讓學生感興趣，達到跨領域思考，而第三則要學生鍛鍊同理心、批判思維、多注入人性及情感等軟實力，第四建議學生不只是向AI查問，而是要動手做，因為創科是需要實驗的，遇上錯誤都不用怕，應該多與人分享。」

香港科技創新教育聯盟主席、香港城市大學未來學習研究院院長張澤松教授致歡迎辭表示聯盟一直與各界攜手推動AI教育，在人工智能新時代下，AI技術迅速發展，AI應如何輔助課堂教學、提升教學素質，促進學生創意和解難能力的發展，值得各界關注。

張澤松教授（右一）及中國科學院武向平院士（右二）參觀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學「銀禧大學堂－垂直種植系統」後，與師生合照留影並鼓勵學生勇於分享科創成果，以交流激發創新火花。

聯盟未來計劃目標 將多辦活動

聯盟未來會繼續透過不同類型的活動以及教師培訓活動，邀請海內外學者等進行學術分享，促進中小學與學界交流。香港科技創新教育聯盟成立於2018年，致力推動STEM教育發展，培養中小學生科學素養，為香港未來發展成國際創科中心培育人才。聯盟定期舉辦科普講座和科創比賽，進行政策研究建言獻策，以及聯繫中小學校師生，推動香港STEM教育發展。

如有興趣了解香港科技創新教育聯盟，請即瀏覽：https://stem-alliance.org.hk/zh-tw/；是次活動官網：https://ai-empowerededucation.stem-alliance.org.hk/

「AI賦能教育—智慧共學計劃」人工智能教育論壇暨學習成果展示分享會大合照

立法會議員、香港科技創新教育聯盟常務副主席、培僑中學校長、伍煥杰太平紳士(左六) 與活動嘉賓及演講嘉賓於台上合影。

(資料及相片由客戶提供)