DSE放榜｜東華學院醫療健康行業畢業生教你Band A部署攻略

中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，對應屆考生而言，放榜後的JUPAS改選，是重新審視志向、成績與升學選擇的重要一步。今年JUPAS於放榜後為每名考生提供48小時個人改選時段，考生可於7月16日至18日期間，按獲分配時段調整課程選擇。若有志投身醫護、復康及醫療科技行業，除了考慮收生分數，亦應留意課程的專業銜接、臨床訓練及畢業出路；將心儀課程放於Band A，不但可更清晰反映個人志向，亦有助爭取面試及甄選機會。



東華學院開辦多個醫療及健康科學相關學士課程，均獲政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，包括護理學、物理治療、職業治療、放射治療、醫療影像、醫療化驗科學等專業範疇。課程以專業導向及實務訓練為核心，配合臨床實習、小班教學及師生支援，協助學生逐步由課堂走向專業職場；多個課程畢業生亦可按相關專業要求申請註冊成為香港專業人士。

根據東華學院早前公布的2025年畢業生就業數據，畢業生整體平均月薪達33,885元，八成六畢業生投身醫護行業，反映醫療及健康科學相關課程畢業生具備一定就業競爭力。對希望將來投身專業醫療行業的同學而言，選擇一個具備專業認受性、實習機會及行業銜接的課程，是規劃JUPAS 改選排序時值得考慮的一環。

由工程轉跑道 物理治療師：每位病人都是獨立個體

2022年畢業於東華學院物理治療學（榮譽）理學士課程的Alvin ，原本從事工程行業，其後毅然轉跑道成為物理治療師。Alvin自小練習空手道，因運動受傷而接觸物理治療；加上表哥同樣是物理治療師，讓他逐漸認識這個專業。

他憶述，小學時曾因肺炎住院，當時物理治療師為他進行胸肺物理治療，協助排痰及恢復呼吸功能，令他明白物理治療不只是處理痛症，更與病人的活動能力、康復進度及生活質素息息相關。後來因空手道受傷，他亦從表哥身上看到物理治療師如何透過觸診、關節活動度檢查及手法治療，評估軟組織繃緊程度，找出痛楚背後的源頭。

入讀東華學院後，Alvin對老師的「用心」 印象深刻。他形容，課程訓練緊湊，學生經常需要在課餘甚至周末回校練習；而在疫情等挑戰下，學院亦不斷調整教學安排，確保學生能在安全及有限時間內完成學習和訓練。Alvin表示，東華學院的師生關係如同一個大家庭，老師不只是在課堂上教授知識，更會陪伴學生面對困難，即便畢業後數年，他與同學仍會定期相約老師聚會，討論行業的最新發展。

物理治療如做偵探 須全面考慮病人日常習慣

在Alvin眼中，物理治療師的工作有如「做偵探」。他指出，治療師不能只看病人「哪裏痛」，而是要透過問診、檢查、分析和驗證，找出痛楚背後的真正原因。病人的鞋履、工作姿勢、日常習慣、運動模式，甚至心理狀態，都可能與痛症有關。

Alvin 覺得物理治療師的工作不只是治療痛症，更是醫治人心。

他認為，要成為一位好的物理治療師，除了具備專業知識和臨床判斷，更重要是讓病人感受到被理解。「同樣是足底筋膜炎，每個病人的成因、生活習慣和康復需要都大有不同。」Alvin說，物理治療師每天面對不同病人，都是新的學習過程；若能把病人當作親人，便會更自然地多走一步，為對方尋找最合適的治療方案。

小班教學與36星期臨床實習 放射治療課程連繫醫院現場

另一位2023年於放射治療學（榮譽）理學士畢業的畢業生Nicholas則指，東華學院放射治療學科的最大優勢是，畢業生可按相關專業要求申請成為放射技師（治療），並能獲公立或私營醫療機構受聘。

Nicholas表示，東華學院採用小班教學，一班約20人，有助拉近師生距離，教授亦能更掌握每位學生的學習進度。四年課程包括36星期臨床實習，讓學生有機會走進醫院，親身了解放射治療部門的工作流程、病人需要及團隊協作。

Nicholas 鼓勵應屆DSE考生應跟循自己的興趣選擇學科，並將相關的學科放入Band A 內。

面對癌症病人時，Nicholas認為同理心是放射治療師不可或缺的專業特質。病人剛確診時難免感到焦慮與失落，治療師除了準確執行治療程序外，必須具備耐性與同理心，協助病人樂觀面對療程，透過陪伴與傾聽，可減輕病人的生理副作用，亦能讓治療過程更順暢。

他亦分享曾收到病人及家屬送贈感謝卡，裡面寫了他如何在治療過程中如何鼓勵病人。這些回憶令他明白，放射治療師不能只把工作視為流水式程序，而是要在專業以外「多走一步、多做一步」，以溝通和關懷支持病人完成療程。

堅守投身醫療初心 以專業與同理心走得更遠

醫療科技日新月異，Nicholas深明畢業並不是學習的終點。他現正於香港大學修讀醫療科學碩士課程，希望進一步深化解剖學、生物化學、臨床數據及新技術等知識，將來能以更紥實的專業基礎服務病人。

回望自己的求學及工作經歷，Nicholas認為，選擇醫療及護理相關課程，不只是選擇一個學位或一份工作，更是選擇一條需要持續學習、承擔責任，並以病人為先的專業道路。面對外界對就業市場的不同討論，他鼓勵有志投身醫療、護理及健康科學行業的同學，不要輕易被短期資訊左右最初的志向，而應回到初心，思考自己是否真正希望以專業知識幫助病人、陪伴他們面對治療與康復。

作為東華學院畢業生，Nicholas在臨床工作中遇到師弟妹時，也會主動分享經驗和建議，協助他們更快適應醫院工作環境。他寄語DSE考生，醫療專業課程要求嚴謹，讀書過程未必輕鬆，但只要清楚自己的目標，並願意一步一步累積知識、技術和同理心，便能在專業路上走得更穩、更遠。對有志入行的同學而言，JUPAS改選時將心儀醫療相關課程放入Band A，正是向目標踏出的重要一步。

JUPAS改選前 看清課程、實習與專業銜接

除了醫療及健康科學六個相關學士課程獲政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，還有應用老年學和醫療資訊及服務管理課程亦受資助。有意透過JUPAS報讀東華學院SSSDP學士課程的DSE考生，可把握7月16日至18日的個人改選時段，將心儀課程列入Band A。東華學院表示，將課程放於JUPAS Band A的考生，取錄機會相對較高；個別課程亦會優先考慮Band A考生的面試機會。對有志投身醫療、復康及健康科學行業的同學而言，Band A不只是排序選擇，更是認真規劃專業道路的一步。

東華學院八大SSSDP課程： JUPAS 編號 課程名稱 JSST01 護理學(榮譽)健康科學學士 JSST02 醫療化驗科學（榮譽）理學士 JSST03 放射治療學（榮譽）理學士 JSST04 職業治療學（榮譽）理學士 JSST05 物理治療學（榮譽）理學士 JSST06 應用老年學（榮譽）理學士 JSST07 醫療資訊及服務管理（榮譽）學士 JSST08 醫療影像學（榮譽）理學士

同場加映 非聯招課程即場招生

東華學院將於7月15及16日於京士柏校園舉行非聯招課程即場招生日，應屆DSE考生即場報讀非聯招課程可即場面試，有機會即日獲知取錄結果。詳情：東華學院非聯招課程即場招生日

(資料及相片由客戶提供)