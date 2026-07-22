教育要 flourish，AI 升學顧問如何補上生涯規劃這塊被遺忘的拼圖

今年六月，教育局正式發布了《數碼教育策略框架》，為香港教育在數碼時代的未來發展奠下了清晰路向。人工智能浪潮席捲全球之際，教育界面臨的已非「應否改變」，而是「如何加速改變」的逼切命題。



中學文憑試（DSE）放榜日，數萬名莘莘學子將迎來人生中第一個重大十字路口——升讀大學？選擇專才課程？還是踏入職場？這不僅是成績的揭曉，更是生涯規劃的真正起點。

然而，一個殘酷的現實是：升學及就業規劃，往往是學校教育中被「遺忘」的一環。這塊拼圖的缺失，令無數年輕人在最需要引導的時刻，只能獨自面對迷茫。

一、為何生涯規劃總是被遺忘？

在香港的教育生態中，學校的績效往往與公開試成績、大學入學率直接掛鈎。資源、時間、師資力量自然向「主科教學」傾斜。生涯規劃是一場「軟技巧」的馬拉松，成果無法即時量化，自然容易被置於次要位置。

與此同時，不少學生對前路充滿疑問，卻不敢在課堂上舉手或課後找老師發問，又怕問題太「基本」、或被同學嘲笑、怕暴露自己的迷茫。而老師即使有心，也難以掌握瞬息萬變的升學資訊——JUPAS收生分數每年浮動、海外升學細節繁瑣、內地高校收生政策更新——更遑論為每位學生提供個人化的即時對答。

放榜前後，家長的焦慮往往比學生更甚。「A1揀什麼才穩陣？」「修物理畢業後真的搵到工？」「3322都達唔到，仲有冇其他出路？」這些問題充斥在家長群組，但答案卻零散、混亂，甚至充滿誤解。

同時，許多學校累積了大量珍貴的校本資源——歷屆校友分享、升學講座簡報、生涯規劃教材——但這些資料大多沉睡在硬碟或檔案櫃中，無法在學生最需要的時候，以最便捷的方式送到他們手中。

公共AI如ChatGPT不懂DSE/JUPAS，資料可能過時，更無法存取校本數據；學生在深夜、週末、放榜前後最需要支援，但學校服務時間卻十分有限。正如很多學生輔導顧問提醒，考生需「知己知彼」，了解自身興趣與能力，方能作出合適選擇。然而，在缺乏即時、個人化支援的情況下，要真正做到「知己知彼」，談何容易？

二、突破困局：AI升學及就業顧問的創新價值

在數碼教育框架的推動下，筆者留意到一個嶄新而務實的解決方向——由 savemydse.com 推出的專屬AI升學及就業顧問方案，為學校配置一位永不休息的智能顧問，進駐WhatsApp，無需下載App，零學習成本。

這項方案並非一般的公共AI，而是專為香港中學度身打造的校本智能系統，具備獨特優勢：全天候即時回應。無論是JUPAS排位、本地、海外升學申請，還是職業出路查詢，均能即時解答，零等待。

專屬RAG伺服器讓校本數據得以活化——學校可上載校本升學手冊、校友分享、講座簡報、生涯規劃教材等資料，AI會從中提取最相關內容，結合公開數據，給出度身訂造、高度準確的回應。校本資料都是閉環的，不對外開放，數據隔離，學生資料不傳到公共AI，私隱受控。

更重要的是，這套系統涵蓋全部升學及就業途徑——從八大比較、職業專才教育（IVE/HKDI/THEi）、企業學徒計劃（MTR/中電/HAECO）、海外升學（英澳加美內地），到教育局生涯規劃資訊，一站式全面覆蓋。系統內建對話警示功能，當識別到學生情緒困擾或極度迷茫個案時，會自動標記並提醒校方跟進，做到「早發現、早支援」。學校更可通過儀表板了解學生最關心的熱門問題、常見誤區，從而調整輔導策略，真正以數據驅動生涯規劃教育。

有調查顯示，AI相關學科與職業意向在本屆DSE考生中持續升溫，人工智能工程學、數據科學等成為最受關注的AI學科。與此同時，VTC亦已全面將AI融入教學，針對航空、盛事及醫療三大潛力產業開辦專屬課程，反映市場對「AI+應用型專才」的需求日益殷切。然而，超過三成受訪考生認為「缺乏興趣」或「能力不足」是投身AI領域的主要障礙，這正正凸顯了生涯規劃引導與支援的重要性。

三、結語：以創新方式，陪伴青年走過關鍵一程

生涯規劃不是「額外服務」，而是教育不可或缺的一部分。當數碼教育框架為我們打開了新的大門，我們有責任善用人工智能，補上這塊長久被遺忘的拼圖。savemydse.com 的AI升學顧問方案，正是賦能教師、解放學校資源、真正回應學生需求的一把鑰匙。

DSE成績即將揭曉。無論結果如何，每一位年輕人都值得被看見、被聆聽、被引導。願我們能以更創新、更有效率的方式，陪伴他們走過這段既忐忑又充滿可能性的旅程。

祝願所有DSE考生，放榜順利，前程錦繡。