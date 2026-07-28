國際獲獎團隊打造！藝術科技翻轉傳統書法 啟發暑期創意

暑假將至，家長們是否又在為孩子的活動傷透腦筋？想讓孩子過得充實，又擔心傳統興趣班變回「枯燥苦練」？由香港賽馬會慈善信託基金捐助、進念．二十面體主辦的「賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃 2.0」，過去三年透過結合藝術科技（Arts Tech）與互動裝置，先後推出《魔笛五行》、《書法》及《康熙夢遊紫禁城》等系列，徹底打破傳統教學框架。計劃不僅深獲學界、校長與教師熱烈推崇及廣泛歡迎，其中的兒童創意音樂劇場《孫悟空大鬧書法元宇宙》更於國際間大放異彩、橫掃七項國際殊榮！今年，計劃再接再勵推出「升級版」兒童創意 Arts Tech Camp《筆墨大冒險》，準備把傳統嚴肅的書法「玩」出新花樣，為孩子帶來暑假裡最難忘的一場感官冒險！



旗艦級活動回歸！大師親自帶隊的「科藝」新冒險

繼 2024 年《孫悟空大鬧書法元宇宙》橫掃七項國際殊榮後，計劃將於今年 8 月舉辦「全面升級版」的兒童創意 Arts Tech Camp《筆墨大冒險》，進駐元朗劇院演藝廳，帶領大小朋友走進一個啟發創意的新世代藝術科技世界。

為了給孩子最好的體驗，活動特別請到兩位超重量級大師坐鎮，國際著名藝術家及設計師靳埭強博士擔任創意教育及水墨藝術顧問，以及水墨書法名家徐沛之博士擔任中國書法及水墨藝術顧問。他們聯同進念．二十面體聯合藝術總監兼總策劃胡恩威，一起把傳統書法教室大變身，轉化成一個激活感官的互動學習空間。

計劃更積極走入校園，於2026年6月至7月期間，「學校社區工作坊」走訪了8間小學，共吸引840名小學生參與。工作坊分為演出部份及書法部份，在演出部份中，演員以歌曲結合聲效帶出漢字結構，講解書法練習常用的九宮格、米字格、回字格和會合格，幫助學生理解漢字構成。而在書法部分，徐沛之博士則透過實用投影，讓學生能在大屏幕上實時觀察執筆技巧，並藉「永字八法」口訣帶領學生認識書法學習的基本概念。

活動結合多媒體裝置與動感節奏，帶領孩子跳脫被動的螢幕體驗，重拾紙筆間的真實溫度。透過揮毫練習調整呼吸，進入專注當下的「動中正念」狀態，孩子不僅能與傳統文化深度連結，更能揮灑出獨一無二的個人風格。以肢體律動「拆解」筆墨，從微觀的線條美感出發，延伸至宏觀的自然宇宙，引領孩子以全方位視角，開拓藝術新視野。

讓書法「動」起來！在動中激發孩子專注與自信

說到書法，大家可能會想到小朋友必須「坐定定」乖乖臨摹，但《筆墨大冒險》絕對顛覆了大眾的想像！計劃特別強調「動中正念」（Mindfulness Through Movement），利用肢體動作、音樂節奏與空間探索，把筆墨線條變成舞動的能量。這特別適合活潑好動、坐不住的孩子，讓他們在全身律動中，自然而然地提升專注力、覺察情緒，並感受藝術的美好。

中國書法及水墨藝術顧問徐沛之博士亦進一步解釋指：「不同性格的孩子，都有各自表達想法與情緒的方式。我們不僅看重技巧，更重視孩子在過程中是否投入、是否開心。即使是特殊學習需要（SEN）的學童，當他們專注於毛筆在紙上的手感，那份透過與身體聯繫而產生的專注力與集中力，是顯而易見的進步。」

這種寓教於樂的方式，也收穫了許多家長的真心推薦。去年參加活動的家長鍾先生亦大表贊同，活動結合視、觸、聽覺，讓原本刻板的書法變得鮮活，大幅提升了孩子的興趣。另一位家長 Rosanne 也很喜歡其中的互動：「沒想過書法課能讓孩子走來走去，還有演員單對單互動，這種體驗真的很難得。」

帶得走的筆墨樂園 延續劇場內的感動

為了讓孩子回家後也能延續這份探索樂趣，每位參加的小朋友都會得到一份專屬的「玩＋學」學習套裝。裡面不僅有傳統文房四寶（紙、毛筆、墨、硯），還有由知名漫畫家黎達達榮繪製的逗趣漫畫冊。透過生動幽默的圖像，孩子能跟書法更親近，寫字不再是功課，而是一場有趣的創作派對！

此外，「賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃2.0」還設有中英雙語的網上學習平台，內容每年都會更新，讓這場筆墨之旅可以在家庭與學校之間持續發酵。針對學校和社福機構，計劃更貼心地提供免費劇場接送服務，減輕老師和社工的負擔，讓大家能輕鬆帶學生來體驗藝術科技的神奇。

進念．二十面體持續推動藝術科技（Arts Tech）與中華文化的跨界對話，繼連串精彩項目後，九月更將呈獻上環文化探索《五行中西》。透過「五行」智慧與街巷脈絡的連結，帶領大眾深入中西區，發掘城市巷弄間隱藏的文化密碼。想了解更多《五行中西》的詳情，可瀏覽官網專頁。

若你也希望孩子在暑假期間，透過藝術科技體驗中華文化的創意火花，切勿錯過《筆墨大冒險》的報名機會！同時，主辦方亦歡迎學校及社福機構參與合作，一同將這份動態的筆墨美學帶入更多校園，為孩子創造更多元、更具啟發性的學習體驗！

賽馬會中華文化藝術科技劇場計劃2.0

兒童創意 Arts Tech Camp 《筆墨大冒險》

日期：2026年8月21–30日

地點：元朗劇院演藝廳

網頁：https://jc-ccultureatt.zuni.org.hk/

立即報名 到校工作坊或計劃活動查詢：9177 9647（致電／WhatsApp）