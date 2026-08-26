恒生新生代CEO啟蒙課程　上海參觀多間科網巨企　掌握前沿AI應用

AI 人工智能發展迅速，已經成為新一代的必備技能。今年恒生銀行舉辦的「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」以「AI 世代進化 加速成就夢想」為主題，聚焦「金融創新」、「AI 前瞻」、「AI 賦能」、「創意思維」四大創新領域。



課程設有一系列互動工作坊、企業參觀活動及遊學團，包括帶領學員參觀恒生銀行總部，解構金融創新科技；走進跨國科網巨企Google、Meta及字節跳動讓學員親身體驗 AI 威力，從而培養年輕一代的創意技能及科技觸覺，掌握最前沿的 AI 技能。



其中一項重點活動「上海考察團」日前舉行。30 名學員一連 5 日深入上海多間科技巨企，直擊騰訊與智元機器人最前沿的 AI 及機器人技術，並從美團、小紅書等多間內地著名互聯網企業的成功故事中，了解它們的創新理念，探索未來的創新模式。



聚焦四大創新領域 多元學習體驗

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」主要對象為恒生「優越理財」、「優越私人理財」及「私人銀行」之特選客戶的 11 至 18 歲子女。課程於暑假期間聯同多個合作夥伴為學員舉辦涵蓋四大創新領域的多元學習和體驗活動，包括與 2025 年諾貝爾獎得主奧馬爾（Omar M. Yaghi）對談、前往上海親身考察多間科網巨企、參與一連串由全球領先科網企業舉辦的 AI 工作坊，掌握最新科技發展趨勢，提升 AI 應用和洞察力。

見證最先進機器人及實際行業應用

「恒生新生代CEO啟蒙課程」學員到訪智元機器人（AgiBot），認識最新的機器人科技及應用。

在 AI 熱潮中，「具身智能」（Embodied AI）已成為最具發展潛力的範疇之一，有別於 AI 大模型，具身智能透過物理實體（如機器人）採集實時數據並作出即時反應。智元機器人是全球領先的通用具身機器人及生態系統公司，旗下三大機器人系列覆蓋多個商業場景，更是全球首批實現機器人規模化量產和商業化部署的公司之一。智元機器人亦是恒生中國商業銀行客戶，與恒生銀行抱持相同理念，致力培育新一代，因此特別為學員安排獨家參訪活動。

學員抵達智元機器人總部後，先觀看機器人群舞表演，直擊機器人完成空翻等高難度動作，肢體靈活度媲美人類。學員亦有機會輪流親身與具身機器人互動，實測其 AI 模型效能，即使學員以不同語言發問，或提出不同範疇的問題，機器人均對答如流。學員更有機會試騎四足機器人，親身感受其負重能力，了解相關技術如何應用於物流搬運、工業巡檢及極端地形作業等範疇。

在智元機器人商業分析負責人張海天先生帶領下，學員參觀公司展廳，學習機器人技術並認識機器人於包裝、摺衣、零件組裝及零售服務等應用案例，理解科技如何提升效率並改善工作流程。

張海天先生於接受訪問時表示，很高興能夠參與「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」計劃，向學員介紹最新 AI 及機器人技術，讓年青人可以看到更大更新的世界，希望學員透過是次參觀認識具身智能發展非常迅速，未來可以考慮投身相關產業。

到訪騰訊華東總部 認識最新科技產品

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員到訪騰訊華東總部大廈園區，探索騰訊最新的業務發展及互聯網技術應用。

除最新機器人科技外，是次考察團亦安排學員深入多間內地龍頭科企，包括騰訊的上海總部，了解其最新技術及業務發展。

騰訊的講解員即場示範騰訊會議天籟實驗室的降噪技術，即使講解員同時使用電鑽及說話，實驗室外亦只聽到講解員說話的聲音。

學員們在講解員的帶領下，認識騰訊的發展及參觀展廳，了解騰訊業務已不只涵蓋社交通訊、數位遊戲和移動支付，更延伸至多元商業應用和科研發展，當中亦介紹了騰訊近年推出的自研「紫霄」AI 運算芯片。

學員亦有機會參觀騰訊會議天籟實驗室，了解其網上視像會議降噪技術，即使用戶身旁有電鑽等高噪音干擾，另一端的會議用戶仍能清晰收聽發言，親身體驗科技飛躍進步。

直擊美團無人機 深入了解「零售+科技」戰略低空物流

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員到訪美團，講解員即場亮出一幅根據上海市美團用戶搜尋關鍵字製作的文字雲，顯示當時最受關注的是「拼豆」。

美團以「零售+科技」為核心戰略，提升產品質素及用戶體驗，並研發及推出多款 AI 模型。在實際商業場景中，美團更將大數據與 AI 結合，為用戶提供餐廳推薦，同時協助商戶進行客群數據分析。除此之外，美團亦有應用無人機、無人車、配送機器人等，推動無人物流及低空物流發展。

踏入展廳，一幅巨大動態文字雲展現眼前。美團透過分析用戶搜尋的關鍵字，即可得知當下最熱門的關鍵字，美團或商戶可以按此調整策略，讓學員認識到現實商業世界如何應用大數據分析業務，並靈活調整策略。

學員亦有機會接觸多個美團的科技應用實例，包括美團如何利用無人機運送包裹到自提櫃，全程毋需人手操作，以及其自主研發的外賣配送無人機，現場亦展示長度約一米的外賣配送無人機，學員更親手托起機身，對其輕巧重量留下深刻印象，真正感受科技如何改善現實生活。

揭秘小紅書打卡背後 探索社交媒體 AI 應用

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員到訪小紅書，認識公司背景及歷史發展。

交流團期間，學員亦有機會走訪內地以至全球最主要的社交媒體之一小紅書，以藝術品展覽的角度切入，認識小紅書的發展歷程及品牌故事，以至公司所應用的各種技術。

另一方面，應用科技亦要顧及道德倫理和價值觀。學員在小紅書代表介紹下，認識該公司營運社交媒體時，如何將這些理念應用到實際社群管理，包括如何制定社群規範、以演算法推動正向價值觀、打擊虛假資訊與不當內容等。

學員考察後深感 AI 將成為必備技能 啟發思考未來人機協作

學員鄭愷然分享此行讓她對 AI 產生興趣，並希望未來進入職場後，有機會探索更多 AI 與人機協作的應用可能。

學員鄭愷然於接受訪問時坦言，自己過去對 AI 並不感興趣，但經歷上海考察之旅，親身接觸和了解最新科技後，意識到 AI 在未來會是非常實用的工具，並應用於各行各業，對 AI 的興趣有所提升。

鄭同學亦特別指出，當中以參觀智元機器人的行程最為深刻，現場示範了多項最前沿的機器人方案，而且這些方案都已經在現實中應用，解決不同問題，這些經驗有助她啟發未來的生涯規劃，探索更多 AI 協作的可能性。

學員戚進皓認為美團成功結合 AI 與無人機，推出創新的物流方式，因此對美團的印象最為深刻。

學員戚進皓則分享參加考察團是希望加深對 AI 及機器人技術的認識，探索科技如何改善人類生活。他對於參觀美團的印象最深刻，因為美團結合 AI 及無人機，大幅提升物流效率，減少交通擠塞及促進物流業的可持續性。

考察科網以外其他行業 參觀霸王茶姬認識茶文化

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員到訪霸王茶姬，了解到該公司如何將傳統中國茶變成年輕消費品。

是次上海考察團亦安排學員走訪科網行業以外的企業，其中一站為近年備受關注的新中式茶飲品牌「霸王茶姬」。學員在導賞中認識中國茶歷史及文化，並了解品牌如何透過產品研發把傳統茶重新演繹為更廣受歡迎的年輕消費品，並逐步拓展至不同城市，推動茶文化走向世界市場。

考察團亦安排學員走進英雄電競比賽場地，讓學員親身接觸近年在內地與科網行業一樣快速發展的電競行業，了解整個電競行業的產業鏈，除了電競選手外，還包括市場營銷、活動策略、節目製作等，蘊含豐富的發展機遇。

近年內地電競發展迅速，「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員前往英雄電競比賽場地，認識內地電競賽制之餘，更了解到行業崗位不止於參賽選手，幕後有大量市場營銷及活動籌備人員。

走進上海交大校園 了解內地科研及升學前景

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員到訪上海交通大學，參觀上海交大的學生創新中心的機器人創新工作室。

上海交通大學是內地「雙一流」頂尖大學，並位列全球前50，是次考察團到訪校園期間，先後參觀學生創新中心，了解該校學生如何透過科研與企業合作培養創新思維；亦走進校史館，認識學校的發展歷史與文化。為協助學員探索未來升學方向，行程特別安排校方代表講解入學要求與學科特色，為未來規劃提供參考。

其後，考察團前往濱江黨群服務中心，了解當地政府的便民服務及城市發展，從公共服務與城市治理角度加深對上海發展的認識。

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」學員參觀濱江黨群服務中心，認識當地的城市規劃及為市民提供的服務。

50名表現卓越學員將獲邀參加晚宴 與恒生銀行行政總裁交流

學員現已完成「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」主辦的一系列活動，在四大範疇均建立了紮實的知識及技能，並運用所學的知識撰寫及提交一份可持續的商業方案計劃書，參加商業提案比賽，以贏取5個獎項及「恒生職場見學」的機會。

比賽中表現超卓的首50名學員及其家長，將獲邀出席在8月27日於恒生銀行總行博愛堂舉行的晚宴，屆時會頒發證書獎狀，出席者更可與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流，機會千載難逢。

若想了解更多活動詳情，請瀏覽以下網頁:

恒生新世代CEO啟蒙課程2026簡介資料