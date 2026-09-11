中華文化x媒體素養　香港01招募活動助理　彈性參與青年教育項目

隨着本港教育活動趨向多元發展，結合體驗式學習、創新科技及文化傳承的項目需求持續上升。《香港01》旗下「01教育」宣布展開活動助理（Freelancer）招募計劃，邀請不同背景人士加入團隊，參與尤其於12月及4月舉行的青年及教育活動。是次招募特別面向退休人士及Slasher（自由工作者），鼓勵以靈活方式投身青年工作，實現「發揮所長、回饋社會」的雙重價值。



彈性工作模式 自由選擇時間與地區

是次計劃以建立「人才庫」為核心，成功申請者毋須固定上班時間，可按個人日程及地區靈活參與活動。團隊將定期發佈各區教育活動資訊，參加者可按自身興趣及時間安排自由報名，實現高度彈性的工作模式。

有關活動涵蓋校園講座、主題工作坊、參觀交流及大型教育項目等，讓活動助理能在不同學習場景中發揮角色，累積多元實務經驗。

匯聚多元人才 促進跨世代交流

《香港01》表示，希望透過計劃匯聚具備不同專長及經驗的人才，特別鼓勵退休人士及樂齡一族參與，將豐富人生閱歷轉化為教育資源，與年輕一代互動交流，延續知識與價值。

同時，對於Slasher及自由工作者而言，計劃提供一個具意義且靈活的發展平台，不僅可接觸教育及媒體相關工作，亦有助拓闊眼界，探索更多跨界機會。

多元工作範疇 發展專長與興趣

活動助理可按個人背景參與不同範疇，包括青年活動協調、STEAM及教育科技（EdTech）推廣、人工智能（AI）應用介紹，以及中國文化與音樂相關項目等。

透過參與多元活動，助理可提升溝通能力、組織技巧及團隊合作精神，同時在實踐中發掘個人潛能，建立更清晰的發展方向。

簡單登記加入 開啟彈性接單模式

有興趣人士只需完成簡單登記並通過篩選，即可加入《香港01》活動助理人才庫。成功加入後，團隊將定期發放不同地區的活動資訊，參加者可按時間及興趣自由接單參與。

為攜手推動未來教育發展，是次計劃期望建立一個具活力的教育支援網絡。《香港01》 期望藉此計劃，讓更多人以靈活方式參與青年工作，在持續學習與貢獻社會中取得平衡。歡迎有興趣人士點擊以下連結報名，成功通過初步甄選者，隨後將獲專人聯絡跟進。

登記連結

電郵：education@hk01.com （標題註明 『活動導師招募計劃』）



WhatsApp或電話聯絡：55066027

