恒生新生代CEO啟蒙課程　訪字節跳動港深辦公室　實戰AI生成短片

AI人工智能發展迅速，已經成為新一代的必備技能。今年恒生銀行舉辦的恒生新生代CEO啟蒙課程以「AI世代進化 加速成就夢想」為主題，聚焦「金融創新」、「AI前瞻」、「AI賦能」、「創意思維」四大創新領域，培養年輕一代的創意技能及科技觸覺，掌握最前沿的 AI 技能。



課程設有一系列互動工作坊、企業參觀活動及遊學團，當中包括前往跨國科網巨企字節跳動（Bytedance）旗下企業人工智能平臺BytePlus的香港辦公室，參加AI短片製作工作坊，親身使用AI工具Dreamina Seedance和 Seedream，將腦海中的產品構思，轉化成產品資訊圖表和電影級短片，優秀作品更於稍早前舉行的畢業晚宴上播出。



課程同時安排學員參觀字節跳動位於深圳的展廳，親身接觸最新的AI技術及各項 AI 服務，了解 AI 如何應用於不同行業場景。



內容創作者親授 AI 影片製作基礎 分享業界應用實例

恒生新生代CEO啟蒙課程學員到訪字節跳動香港辦公室，參加 AI 短片製作工作坊，掌握以 AI 製作短片並表現自己想法的工具和技術。

首場工作坊於字節跳動香港辦公室進行，由專業導師教授學員如何利用字節跳動旗下的 AI 模型「Seedance」及「Seedream」製作資訊圖表和短片。

透過「AI 真與假」互動環節，讓學員比較真實相片與 AI 生成圖片，理解 AI 內容的逼真程度，以及正確使用與辨識 AI 內容的重要性。

隨後導師與學員分享實戰案例，包括專業影片使用 AI 的例子、內容創作者如何以精準的提示詞（Prompt） 利用 AI 豐富短片的視覺效果，大幅提高創作效率，啟發學員透過 AI 製作影片發揮想像及創意。

實戰製作 AI 短片 將概念視覺化展現人前

學員即場繪製產品草圖，配合產品功能的提示，以 AI 生成一張產品資訊圖表，再用於生成短片，完成「產品視覺化」的實作項目。

在導師指導下，學員即場以 AI 製作資訊圖表和短片，感受科技的威力。首個體驗項目為「產品視覺化」，學員先構思一件產品的外觀和功能，簡單手繪產品草圖，然後上載草圖及描述產品功能，AI 即可生成一張鉅細無遺的產品資訊圖（Infographic）。

學員即可利用資訊圖表生成約10秒的產品短片，透過短片展示產品和背後概念。整個過程只需約半小時，作品已達到商業應用級數，讓學員感受到 AI 在學習與日常創作上的實用價值。

學員分組運用AI嘗試製作短片。

掌握基本技巧後，學員進一步升級成為「導演」，以小組形式運用 AI 生成角色與場景原型，製作多個不同場景的短片，詮釋他們對未來領導力的想像與承諾。部分表現優秀的作品更於畢業晚宴上播放。

整個製作過程只需數十分鐘，即可完成具電影感的視覺呈現，讓一眾學員不單掌握前沿AI技術，更明白如何善用科技呈現個人構思。

到訪字節跳動深圳辦公室 親身感受最新AI技術影響力

恒生新生代CEO啟蒙課程學員到訪字節跳動位於深圳的辦公室。

恒生新生代CEO啟蒙課程亦安排學員到訪字節跳動深圳辦公室，親身體驗現時字節跳動提供的各種 AI 平台及服務。

學員首先體驗「豆包」AI 語音模式 Seed Audio的功能，可無縫同步將影片對話翻譯成不同語言，而且速度與準確度兼備，有助內容創作者進軍全球各地市場。

另外，學員亦有機會走進模擬直播間，坐在鏡頭前的位置，親身體驗直播主持的工作節奏與互動方式學習箇中技術。字節跳動團隊亦即場展示剛正式上線的「Seedance 2.5」，重點介紹其 30 秒長影片生成及 50 Reference 多圖參考等核心能力，讓學員了解 AI 為影視創作帶來的新可能性。

BytePlus導師向學員總結展廳參觀的重點，並即場解答學員對 AI 應用的疑問。

50名表現卓越學員獲邀參加晚宴 與一眾商界領袖交流互動

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」於8月27日舉行畢業典禮，其中包括專題對談環節。對談環節由恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹主持，並邀請到香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝博士、香港機管局行政總裁張李佳蕙、香港科技園公司董事會主席鍾郝儀參加。

學員已完成「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」的一系列活動，在四大範疇均建立了紮實的知識及技能，並運用所學的知識撰寫及提交一份可持續的商業方案計劃書，參加商業提案比賽，以贏取5個獎項及「恒生職場見學」的機會。

比賽中表現出色的首 50 名學員及其家長，已於 8 月 27 日出席在恒生銀行總行博愛堂舉行的畢業晚宴。晚宴期間頒發證書及各獎項，並與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流互動。

香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝博士、恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹與一眾課程導師及「恒生新生代 CEO 啟蒙課程」的學員合照。

若想了解更多活動詳情，請瀏覽以下網頁：

恒生新世代CEO啟蒙課程2026簡介資料

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