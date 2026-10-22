恒生新生代CEO啟蒙課程　深入恒生總行、國際科企　探索AI新機遇

AI 人工智能發展迅速，已經成為新一代的必備技能。今年恒生銀行舉辦的「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」以「AI 世代進化 加速成就夢想」為主題，聚焦「金融創新」、「AI 前瞻」、「AI 賦能」、「創意思維」四大創新領域，培養年輕一代的創意技能及科技觸覺，掌握最前沿的 AI 技能。



課程設有一系列互動工作坊、企業參觀活動及遊學團，當中包括到訪Google和Meta兩大國際科網企業，獲取第一手AI 前瞻視野，以及探討AI如何重塑社交、遊戲及內容創作，啟發學員思考科技發展與未來機遇。



透過企業參觀，學員親身了解 AI 如何推動多個領域的轉型，包括金融、社交媒體、文娛、醫療及環境等。學員參訪機構包括恒生銀行、香港機場管理局、香港城市大學、中國香港電競總會、香港科學園及園區初創企業 Novautek 等。



恒生銀行今年繼續舉辦「恒生新生代CEO啟蒙課程」，聚焦於四大創新領域 —「金融創新」、「AI前瞻」、「AI賦能」、「創意思維」，為學員舉辦一系列活動及工作坊，啟發學員掌握未來科技的無限可能。

為客戶子女提供多元活動 培養未來洞察力

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」主要對象為恒生「優越理財」、「優越私人理財」及「私人銀行」客戶的 11 至 18 歲子女。課程於暑假期間聯同多個合作夥伴為學員舉辦涵蓋四大創新領域的多元學習和體驗活動，包括與 2025 年諾貝爾獎得主奧馬爾（Omar M. Yaghi）對談、前往上海親身考察多間科網巨企、參與一連串由全球領先科網企業舉辦的AI工作坊，掌握最新科技發展趨勢，提升AI 應用和洞察力。

Meta工作坊認識AI如何改寫社交媒體及娛樂

「恒生新生代CEO啟蒙課程」學員參與Meta工作坊，了解AI對社交及媒體的影響。

課程帶領學員將視野伸延至社交媒體、娛樂及數碼內容創作。與 Meta 聯合舉辦的工作坊探討AI如何改寫社交體驗、遊戲及數碼媒體，並介紹微短劇、創作者經濟及智能社交網絡等新趨勢。

Meta代表分享，年輕人不應只把AI用於做功課或搜尋資料，而應把AI視為「思考夥伴」，嘗試利用科技處理真實問題，甚至將創意發展成產品及服務。工作坊亦以AI生成微短劇及虛擬創作者為例，指出AI正降低內容創作門檻，創作者可以利用AI建立虛擬人物及製作內容，亦可將AI應用於遊戲概念設計、社群營運及玩家客服等不同環節。

Meta代表認為，AI是年輕人的「思考夥伴」，更可以成為年輕人解決問題或發展產品及服務的工具。

工作坊亦安排學員分享個人創業構想，並與Meta團隊交流。團隊亦就創業及領導力分享看法，指出真正的領導者不一定要事事精通，而是要懂得提出正確問題，再集合不同專業人才組成團隊。

工作坊為學員帶來社交媒體及創意經濟的新趨勢與洞見。

深入行業核心：認識AI如何重塑未來金融與不同產業

課程安排學員參觀來自不同行業的公司，探討 AI 如何重塑不同行業。以銀行業為例，學員深入恒生銀行總行，從「未來金融生態」角度了解 AI 如何改變傳統銀行服務，認識 AI 在銀行業的多元應用，包括防範詐騙、分析客戶需求，以及提供更便捷的數碼化服務體驗等。

課程安排學員參觀恒生銀行總行，透過恒生銀行的代表講解，認識恒生銀行如何推動金融創新，以及 AI 如何改變傳統銀行服務。

航空業是香港經濟重要支柱之一，亦是香港聯通世界的關鍵。課程亦安排了學員參觀香港國際機場品牌中心，了解香港航空業最新發展。

航空業方面，學員到訪了香港國際機場品牌中心，親身了解「機場城市」SKYTOPIA 的願景及逐步落地進程，以及其對香港未來互聯互通的重要意義。學員亦趁機探索全新的二號客運大樓（T2），體驗當中最新的設計與設施 。

學員參觀城市大學互動式展覽「游於藝乎」期間，於「學會迷失」展區參與沉浸式虛擬實境體驗。

學員亦參觀了香港城市大學舉辦的互動式展覽「游於藝乎」，透過不同形式的展品感受 AI、創意、科技之間如何互相連結，探索AI 如何推動互動媒體發展，形成新世代的內容創作趨勢，驅動全新的沉浸式體驗。

電競業大受年青人歡迎，學員參觀中國香港電競總會期間，獲得難得的機會，在香港隊主教練及精英代表的親自指導下與職業選手對賽。

課程更有涉獵近年大受年青人歡迎的新興電競行業，學員參觀了中國香港電競總會，直擊尖端科技如何令「打機」升級為完整產業鏈。該次參觀有助學員全面認識電競業，了解到電競業並非只有電競選手，而是有其獨特的電競商業模式與生態，亦有贊助商、直播觀看、賽事營運等不同崗位。學員更有機會在香港隊主教練及精英代表的親自指導下，與職業選手同場交流，解鎖 Pro 級競技體驗。

香港科學園是本港創科行業的重要園區之一，透過參與初創企業 Novautek 舉辦的工作坊，不但有助學員認識機械人技術發展，更可以提升對本港初創生態的認識。

創科作為香港以及內地的重點發展方向，課程亦帶領學員探索香港科學園，參與園區初創企業 Novautek 舉辦的工作坊。學員走進 AI 機械人研究的前沿領域，在專家指導下學習如何指揮機械人完成任務，理解機械人的研發脈絡與實際商業應用，從而更快掌握推動未來發展的關鍵科技。

50名表現卓越學員及其家長獲邀參加晚宴 與一眾商界領袖交流互動

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」於早前舉行畢業典禮，其中包括專題對談環節。對談環節由恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹主持，並邀請到香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝博士、香港機管局行政總裁張李佳蕙、香港科技園公司董事會主席鍾郝儀參與。

學員已完成「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」的一系列活動，在四大範疇均建立了紮實的知識及技能，並運用所學撰寫一份可持續的商業方案計劃書，參加商業提案比賽，以贏取5個獎項及「恒生職場見學」的機會。

比賽中表現出色的首 50 名學員及其家長出席在恒生銀行總行博愛堂舉行的畢業晚宴。晚宴期間，學生獲頒證書及各獎項，並與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流互動。

香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝博士、恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹與一眾課程導師及「恒生新生代 CEO 啟蒙課程」的學員合照。

若想了解更多活動詳情，請瀏覽以下網頁：

恒生新世代CEO啟蒙課程2026簡介資料