逾千名青少年參與恒生新生代CEO啟蒙課程　畢業典禮頒發年度大獎

恒生銀行連續第四年舉辦「恒生新生代CEO啟蒙課程」，至今帶領近2,800名香港及內地青少年探索AI及創科發展，從科技應用、企業營運到創意思維，了解前沿科技趨勢與實際應用，拓闊面向未來的商業視野，包括走訪智元機器人、騰訊、小紅書及美團等大型科技及互聯網企業，親身了解內地創科及AI發展；此外邀得超過50名來自不同行業的商界領袖擔任導師、講者或評審，為學員帶來實際經驗及深刻洞見。



今屆課程已經圓滿結束，並於8月27日在恒生總行博愛堂舉行畢業典禮。當日亦頒發了多個獎項，其中16歲學員馮朗晉憑「AI納米守護者」創意提案，奪得「恒生年度新生代CEO大獎」，他與一眾入圍學員在畢業典禮上分享成果，見證AI時代下新一代年輕人的創意與成長。



「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」已經圓滿結束，並於8月27日在恒生總行博愛堂舉行畢業典禮及晚宴。

多元體驗接軌真實商業世界 拓展AI及創科視野

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」主要為恒生「優越理財」、「優越私人理財」或「私人銀行」客戶子女而設，以培育客戶的下一代成為未來領袖為願景，連結恒生在商界及客戶社群的多元資源與網絡，持續跨世代服務客戶及其家人。今屆課程以「AI世代進化 加速成就夢想」為主題，聚焦「金融創新」、「AI前瞻」、「AI賦能」及「創意思維」四大創新領域，參加年齡擴展至11至18歲，參與人數過千，按年升三成。

課程於暑假期間聯同多個知名機構合作，包括香港城市大學、智元機器人、香港機場管理局及香港科技園等，為學員提供多元化的學習及體驗機會。學員走進恒生銀行、Google、Meta及字節跳動等大型企業，認識AI在金融、內容創作及其他產業的應用。學員亦有機會與2025年諾貝爾化學獎得主Omar M. Yaghi交流，從科研角度思考創新，並參與上海創科考察團，走訪騰訊、小紅書、美團及智元機器人，了解內地創科及AI發展。

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」提供一系列講座、工作坊及考察團，圖為學員參加上海創科考察團並到訪智元機器人（AgiBot），認識最新的機器人科技及應用。

+ 1

AI機械人開場 Top 50以創意Pose巡禮

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」的畢業典禮請來兩個AI機械人在舞台上表演，學員亦在旁以創意姿勢與機械人合照。

一眾學員在課程尾聲就不同範疇提出商業提案，晉身最後50強的學員及其家長獲邀出席。畢業典禮以AI及互動元素貫穿全場，由兩個AI機械人登台作開場表演，學員們則與機械人以創意姿勢合照，將AI科技與年輕人的創意結合，為典禮揭開序幕。

典禮亦設「Family Cam」家庭互動環節，大屏幕即場捕捉學員與家人的畫面，鼓勵學生向父母送上擁抱、心心手勢及感謝，讓家長一同見證子女完成課程的成果。另一「AI Illusion Challenge」環節則由學員親自設計，考驗現場嘉賓分辨影像究竟由真人還是AI生成，將課堂所學轉化為現場互動，展示學員運用AI工具的創意及能力。

恒生銀行行政總裁林慧虹：科技讓人有能力作更好決定

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹於畢業典禮上致辭，勉勵學員不應因為AI而停止思考，而是激發思考。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹於典禮致辭表示：「年輕一代不會只等待未來來臨，而是以迅速步伐去塑造未來。因此，『恒生新生代CEO啟蒙課程』把批判思維作為AI學習的核心。AI不應取代我們的思考，而是激發並挑戰我們的思維。在恒生，我們相信科技的價值在於讓人更有能力作出更好的決定；在AI時代，人的判斷與問責比以往更為重要。這份信念正是本課程的重點所在。」

滙豐主席王冬勝博士：以創意及判斷善用AI

王冬勝博士亦於畢業典禮上致辭，他鼓勵學員想方法掌握AI工具，做到有效運用。

王冬勝博士表示：「AI正在重塑世界的運作方式。年輕一代要建立競爭力，不僅在於累積多少知識，更在於能否有效運用這些工具。香港要持續創造價值，必須堅守國際化定位，同時加深對國家發展的理解與投入。能夠深入了解內地並保持全球視野的年輕人，將更具優勢，亦能在香港的未來發展中把握機遇、貢獻所長。」

CEO專題對談 業界領袖分享AI時代領導之道

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」於8月27日舉行畢業典禮，其中包括專題對談環節，該環節由林慧虹主持，並邀請王冬勝博士、香港機場管理局行政總裁張李佳蕙、香港科技園公司董事會主席鍾郝儀出席。

典禮亦設專題對談環節，由林慧虹主持，並邀請王冬勝博士、香港機場管理局行政總裁張李佳蕙及香港科技園公司董事會主席鍾郝儀參與，分享領導及成長經驗，與學員探討AI快速發展下如何把握機遇、推動創新及持續增長。

王冬勝博士表示，AI正由單一工具逐步發展至具備代理功能的智能應用，年輕人毋須追逐每一款新模型，反而應選定一項工具深入學習，建立真正的專長。張李佳蕙則分享機場運用AI於面部識別、自動駕駛及工程設施檢查等，並指出企業推動AI亦要面對成本、人才及治理等挑戰。鍾郝儀則強調創科發展需要更多人才，鼓勵年輕人把握香港創科生態提供的機會。三位嘉賓均認為，AI時代的競爭力不只在於懂得使用科技，更要持續學習、保持好奇及培養AI難以取代的能力，以科技實現過去未能實現的想法。

五大CEO獎項揭曉 學員及家長：「恒生新生代CEO啟蒙課程」獨一無二

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」共頒發5個獎項，（圖左起）包括「傑出傳意力CEO大獎」— 周定縉、「創意CEO大獎」— 戚進皓、「創變CEO大獎」— 張曉怡、「恒生年度新生代CEO大獎」— 馮朗晉、「可持續發展CEO大獎」— 劉韋廷。

經過課程中的學習及商業提案競賽，五名學員最終分別獲頒五項CEO獎項，包括「恒生年度新生代CEO大獎」、「創意CEO大獎」、「可持續發展CEO大獎」、「傑出傳意力CEO大獎」及「創變CEO大獎」。

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」的「恒生年度新生代CEO大獎」由馮朗晉（右）獲得。學員馮朗晉已經是第二次參加課程，他對於能夠獲獎感到意外，亦指從課程獲得豐富的AI及科技知識。

當中16歲的馮朗晉憑「AI納米守護者」提案奪得「恒生年度新生代CEO大獎」，他的構想結合AI及納米技術，讓AI導航的納米機械人進入人體，即時偵測生物標記，並將藥物精準送達指定位置，以期降低傳統治療可能引致的副作用。馮朗晉接受訪問時表示，原本沒有預期自己能夠勝出，故在得獎一刻感到「非常震驚及意外」。

已經是第二年參加課程的馮同學表示，過程讓他有機會認識來自不同背景的同學，從彼此交流中學習新的想法及經驗，亦令他在AI及科技知識方面有所成長。他特別提到兩天「恒生職場見學」，讓他有機會親身體驗銀行工作，認為這是學校課堂以外難得的學習經歷。

「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」的「創意CEO大獎」由戚進皓（右）獲得。學員戚進皓同樣對於獲獎感到意外，課程對他最大的啟發就是開始重新思考自己的未來，因為AI能夠大大提升實現理想的可能性。

另一得獎學員戚進皓則獲頒「創意CEO大獎」。他表示，公布得獎時感到榮幸及意外，亦認為其他參賽者同樣付出大量努力。他說，參與課程使他重新思考未來規劃，認為社會正步入AI時代，隨着科技發展，過去看似遙不可及的想法及機遇變得更加容易接觸，實現理想的可能性亦比以往更高。課程亦讓他看到，AI不只是科技工具，更能協助年輕人把創意逐步轉化為具體構想。

學員家長於接受訪問時提到，子女參加「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」後有明顯成長及變化，例如提升自信心、對未來有更清晰的目標等。受訪家長又指「恒生新生代CEO啟蒙課程2026」為子女提供了既獨特又寶貴的學習體驗，建立的知識、技能、態度、思維均沒有其他課程做到，對子女學習及就業有明顯幫助，期望他們能夠學以致用、貢獻社會。

「恒生新生代CEO啟蒙課程」已連續四年成功舉行，成果豐碩，至今累計吸引近2,800名香港及內地青少年參加，並滙聚逾50名跨界商界領袖擔當導師、講者或評審，共同為培育未來商業領袖出力，引領青少年在AI時代加速成就夢想。作為「No. 1 了解香港家庭需要的本地銀行」¹，恒生深明客戶及其家庭在不同人生階段均有多元需要，並一直致力提供貼心而全面的金融服務與生活支援。透過此課程，恒生進一步將對家庭的承諾延伸至下一代培育，支持家長為子女裝備未來所需的視野、能力與領導力，陪伴客戶及其家庭共同規劃未來，成就更長遠的人生目標。

¹資料來源：國際市場研究及數據分析機構YouGov於2026年7月30日至8月4日期間，透過網上訪問1,002名年滿18歲並持有銀行戶口的香港居民，當中519名為已婚人士。有關結果以已婚受訪者為分析基礎。調查結果只反映受訪者於調查期間的意見。