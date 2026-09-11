八達通智創機械STEM探索計劃　培育數碼人才共創共融社會

快速發展的人工智能（AI）逐漸成為不同領域關注的重要技能之一，但對部分基層家庭學生而言，學習創新科技的機會有限。為協助更多年輕人掌握未來關鍵技能，填補數碼鴻溝，八達通卡有限公司（八達通）與聖雅各福群會攜手合作，並獲社會福利署攜手扶弱基金配對支持，由2025/26至2027/28學年推出為期三年的「八達通智創機械STEM探索計劃」（計劃），透過AI、機械人及STEM教育，為學生開啟一段結合創意、科技與社會關懷元素的學習旅程。



計劃聚焦AI及機械人技術應用，透過課堂培訓、工作坊、參觀體驗、實踐活動及創意比賽，讓學生從學習到應用，逐步掌握AI知識與技能，同時提升解難能力、邏輯思維、創意思考及數碼素養。更重要是，學生能夠連結科技知識與社區需要，學習如何運用創新科技回應社區需要，建立正面的公民意識與責任感。

參與「八達通智創機械STEM 探索計劃」啟動禮的學生及嘉賓在八達通義工的協助下嘗試不同的AI體驗活動，例如分辨AI生成圖像與真實照片，以及聆聽由AI模仿熟悉人物（如老師）的說話及指令，向學生提出要求，模擬騙案情境，讓學生感受現實生活中由AI產生出來的危機，提高學生防騙意識。

三年計劃啟動 培育未來創科人才

計劃於2025年10月正式啟動，吸引來自不同中小學的學生參與。啟動禮匯聚學校代表、學生及八達通義工，透過互動體驗活動，讓學生了解AI在日常生活中的應用，以及學習負責任使用AI的重要性。活動期間，學生不但體驗辨識AI生成圖片和真實照片，亦參與模擬AI詐騙情境，提高數碼安全意識。

八達通行政總裁應天麒表示：「八達通一直致力推動創新科技及青年發展。我們相信科技不只是工具，更是改變命運的力量。透過『八達通智創機械STEM探索計劃』，我們希望讓學生掌握未來關鍵技能，培養創新思維和解難能力，並鼓勵他們運用科技回應社區需要，為香港建立更智慧、更共融的未來。」

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示：「人工智能已融入日常生活，培養學生掌握相關知識與應用能力成為未來教育的重要一環。我們十分感謝八達通卡有限公司的支持，透過『八達通智創機械STEM探索計劃』，為基層學生提供接觸創新科技的機會，讓他們從體驗中學習、從實踐中成長。計劃不僅協助學生建立人工智能及STEM知識基礎，更鼓勵他們培養創意思維、解難能力及數碼素養，提升未來競爭力。我們期望學生能善用科技，發揮所長，為社會作出貢獻。」

參與學生於計劃首屆比賽暨畢業禮向評審介紹機械車作品，分享設計理念及學習過程中的體驗。

各參賽隊伍於台上較量，透過準確放置指示牌，令機械車快而準地完成指定任務。

學生到中醫自動化煎藥中心參觀，認識AI應用。

首學年惠及逾200名學生 AI結合機械回應社區需要

在2025/26學年，計劃以「關懷社區」及「保護環境」作為年度主題，鼓勵學生善用AI工具，探索社區面對的實際問題，並利用機械車設計及創意科技方案提出解決方法。

計劃在首學年已惠及超過200名學生，涵蓋12間中小學。學生透過系統化培訓，從AI概念、提示詞設計、機械編程到團隊協作，多方面裝備自己，建立未來創科能力。為擴闊學生視野，計劃安排多元化體驗，包括參觀中醫自動化煎藥中心，了解AI及自動化技術於真實工作環境的應用。

首屆比賽暨畢業禮於2026年7月4日舉行，讓學生展示學習成果。參賽隊伍需要運用編程、AI及機械設計知識，操控自行設計的機械車完成指定任務。其中，「關懷社區」主題要求學生利用機械車運送物資予長者；而「保護環境」主題則需完成回收物品分類及運送工作。除了比拼速度與準確度，學生更需要向評審分享設計構思、測試經驗及改良方案，充分展現創造力與團隊合作精神。

「關懷社區」主題機械車比賽小學組金獎得主是香海正覺蓮社佛教黃藻森學校，學生隊伍分享：「比賽過程中雖然遇到許多挑戰，其中最大的困難是讓機械車順利通過彎道，但憑着我們的堅持與團隊精神，最終成功完成了任務。」

參與計劃學校之一的打鼓嶺嶺英公立學校老師亦表示：「學生不單學習科技知識，更重要是學懂分析問題、主動尋找解決方案。很多同學在過程中變得更有自信，亦更願意表達自己的想法。我們十分期待未來繼續參與計劃。」

由聖雅各福群會與八達通攜手合作，並獲社會福利署攜手扶弱基金配對支持的「八達通智創機械STEM 探索計劃」於7月4日舉行首屆比賽暨畢業禮，超過120名來自12間參與學校的師生、機構代表及八達通義工隊一同參與。

AI創意走進生活 八達通卡面設計比賽展現無限想像

除了機械車比賽外，深受學生歡迎的「八達通卡面設計比賽」同樣成為年度焦點活動。是次比賽鼓勵學生利用生成式AI技術，以「關懷社區」及「保護環境」為主題設計專屬八達通卡面，並結合科技創意與社會關懷元素，展現新一代對美好社區的想像。

來自12間學校的優秀作品先經由八達通及聖雅各福群會代表組成的評審團挑選，再接受公眾票選。每間學校選出的一個得獎作品獲頒「傑出表現獎」，以表揚學生於AI創作及藝術表達方面的優秀表現；其後透過公眾投票，選出四款「網上我最喜愛卡面大獎」得獎作品。四款於公眾投票中獲得最高票數、勇奪「網上我最喜愛卡面大獎」的作品分別來自：保良局金銀業貿易場張凝文學校、中華基督教會全完第一小學，以及打鼓嶺嶺英公立學校的兩名學生。得獎學生於畢業禮上獲贈印有其設計的實體八達通卡，為學習旅程留下珍貴紀念。

學生正在參與八達通卡AI設計工作坊學習如何利用AI設計主題八達通卡

八達通行政總裁應天麒先生（右一）、八達通時任營運及服務總監黃宗天先生（左一）與八達通卡面設計比賽得獎「關懷社區」主題學生合照。

即日起免費下載 與全港市民分享學生創意成果

為進一步推廣學生的創意成果，榮獲「網上我最喜愛卡面大獎」的四款作品已正式上架「八達通卡面商店」，供全港市民免費下載，已下載的卡面可即時套用於手機八達通，於每一次支付交通及零售消費時顯示。

每一幅作品都滿載學生對社區、環保及未來科技的想像，亦見證他們透過學習AI而帶來的成長與突破。市民只需透過八達通App，便可免費下載相關手機八達通卡面，將學生的創意融入日常生活，支持學生發展及本地創科教育。

立即掃描並下載八達通卡面設計比賽「網上我最喜愛卡面大獎」得獎卡面

展望2026/27學年 引領更多學生踏上AI探索旅程

首學年見證了科技教育為學生帶來深遠而正面的轉變。未來兩年，「八達通智創機械STEM探索計劃」將繼續深化AI及STEM學習內容，為更多學生提供接觸創新科技的機會，培育兼具科技素養、創意思維與社會責任感的新世代人才。

八達通與聖雅各福群會期待與更多學校、老師、家長及學生同行，共同推動AI教育普及化，為香港培育未來創科人才，支持學生實踐夢想。下一屆「八達通智創機械STEM探索計劃」即將展開，八達通與聖雅各福群會期望與更多同學一同踏上精彩的AI探索之旅。

（資料由客戶提供）