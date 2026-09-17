教育局聯同騰訊啟動AI for All　宣布港區微信小程序挑戰賽新賽季

教育局昨日（16日）聯同騰訊WeTech Academy舉行「AI for All」啟動禮，並為「微信小程序全球創新挑戰賽（香港區域賽）2026/27」揭開序幕。同時，香港教育城與騰訊雲合作推出「教師AI素養及應用培訓聯合課程」，實行從學生與教師起，推動AI教育普及。



「AI for All」回應了《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》當中，明確提出推進「教育、科技、人才一體化發展」，全面啟動「人工智能+」行動。另外，「AI for All」《施政報告》中宣布，於2028年首季推出超過200項培訓課程及活動的「全民AI」普惠計劃同向而行。「AI for All」更配合了教育局《中小學數字教育發展藍圖》，於課堂以外推動AI，是《藍圖》走向校園實踐的重要一步。



比賽首與教局合辦 料比賽規模創新高

「微信小程序全球創新挑戰賽（香港區域賽）」2026/27新賽季首次獲教育局擔任合辦單位，並向全港中小學發出通函予以推薦，料比賽規模將創歷屆新高。新賽季小程序更聯動WorkBuddy等工具組成AI學習工作流，即使學生沒有相關基礎，也能把想法變成作品，透過項目式學習，鼓勵青年以科技回應智慧校園、低碳生活、社會關愛等真實議題，發掘創科潛能。

教育局聯同騰訊WeTech Academy舉辦「AI for All」啟動禮，正式啟動全港中小學生AI賽事及教師AI培訓課程。

李慧琼表示賽事與課程體現各界轉化五年規劃方向

立法會主席李慧琼於啟動禮上致辭。

立法會主席李慧琼於主題發言中指出，國家「十五五」規劃提出深入實施「人工智能+」，並把教育、科技、人才一體推進。香港公布首份《五年規劃》，為往後五年立下清晰方向，政、企、學界隨即合力啟動全港中小學生AI賽事與教師AI培訓課程，正是各界把方向化為行動的開始。

施俊輝指挑戰賽豐富學生學習經驗

教育局副局長施俊輝於啟動禮上致辭。

教育局副局長施俊輝於致辭時表示，《香港第一個五年規劃》及《施政報告2026》都有強調進一步推動數字教育。早前，教育局亦已發布《中小學數字教育發展藍圖》及相關學習架構、教學指南等。《藍圖》中，教育局有四個重點策略，包括與跨界別協作，與不同的夥伴舉辦與人工智能相關的多元化項目，例如「微信小程序全球創新挑戰賽（香港區域賽）」2026/27，豐富學生在課堂內外的學習經驗，還有「教師AI素養及應用培訓聯合課程」，提供人工智能技術與教學應用等方面的培訓機會，有助強化教師在教學創新方面的專業能力。

騰訊期望青年以AI回報社會、科技向善

騰訊集團高級副總裁郭凱天先生於啟動禮上致辭。

騰訊集團高級副總裁郭凱天先生在致辭中強調，科技是一種能力，向善是一種選擇。騰訊期望持續發揮自身技術與資源優勢，幫助更多年輕人及早認識AI、掌握AI、善用AI，並助力香港推動全民AI發展。騰訊更希望年輕人使用AI服務社會、惠及每一個人，實現「青年科技向善」。

同日舉行去屆比賽頒獎禮 參賽者可獲豐富創科發展機會

啟動禮同日舉行2025/26賽季優秀隊伍頒獎儀式，表揚上屆表現傑出的香港參賽學生。上屆賽事，有7支香港隊伍從全球逾5,000支隊伍中脫穎而出，晉身全球總決賽，奪得3個一等獎及4個二等獎。過去四年，小程序教育平台已覆蓋全球十多個國家及地區，累計產生超過 28.7 萬個小程序，香港更成為全球創作小程序作品最多的地區，累積收到過千份參賽作品。

保良局第一張永慶中學的《聲聲慢》團隊以AI技術幫助聽障人士學習發聲，除奪得上屆全球總決賽一等獎外，今年更代表香港獲日內瓦國際發明展金獎，是唯一獲獎的香港中學生隊伍，作品即將正式投入應用。

《聲聲慢》團隊成員之一的周靖凱同學今年經「學校推薦直接錄取計劃」獲香港大學電機與計算機工程學系取錄，他指AI編程助手讓我們這些沒有基礎的學生都能把想法變成真正的作品，最開心是知道作品即將在特殊學校正式應用，真正幫到有需要的人。希望新一屆有更多同學參加，用科技做有意義的事。

賽事優勝學生有機會參加微信創新實驗室全球探索計劃，前往劍橋大學、牛津大學等世界頂尖學府的暑假課程。

賽事表現突出的學生，有機會獲選加入騰訊未來科技先鋒成長計劃，於暑期期間進入騰訊，參與為期3星期的產品實踐，與帶教老師一同進行用戶調研與產品優化。賽事的優勝學生亦有機會參加微信創新實驗室全球探索計劃，前往劍橋大學、牛津大學等世界頂尖學府的暑假課程，修讀由當地教授定制的人工智能與電腦科學課程，表現優秀者更可獲教授撰寫推薦信。以《聲聲慢》團隊成員為例，三位成員均獲獎學金資助，前往牛津大學參與夏校。

保良局第一張永慶中學資訊科技主任鄭文健老師。

該校資訊科技主任鄭文健老師，於啟動儀式上分享了利用微信小程序教育平台教授人工智能（AI）的實踐經驗。他指學校已經連續兩年將小程序教學納入正式課堂，並設立校內賽。他指，小程序教育平台降低了編程門檻，學生不用被複雜代碼阻礙，可以專心發揮創意、解決身邊的問題。他認為，未來的學習者不再需要死記硬背，而是要學會「發現問題」，引導 AI 高效地解決身邊問題。他又提到創科學習能夠吸引一些平時課堂較難專注的同學，他們較容易在設計小程序的過程中找到興趣與成就感。

微信小程序全球創新挑戰賽發起人周博雲女士表示，很高興看見同學們的創意能夠真正落地，發揮實際效用，期盼愈來愈多香港學子能夠參與賽事，善用 AI 編程工具解決各類議題，展現青年創新力量。

「AI for All」啟動禮當日亦舉行了2025/26微信小程序全球創新挑戰賽（香港區域賽）頒獎禮。

教師培訓納入專業發展時數 協助教職員「減負增效」

教師在活動現場體驗WorkBuddy，了解AI如何輔助備課、教學設計與行政工作。

配合《中小學數字教育發展藍圖》中針對教師的數字教育培訓時數要求，騰訊雲培訓認證正式與香港教育城聯合推出「教師AI素養及應用培訓聯合課程」。課程涵蓋AI基礎概念、生成式AI應用、教學場景實作，以及數據安全與負責任使用等倫理規範。課程將納入教師持續專業發展時數，並計劃透過教城平台長期開放予全港教師使用，建立恒常化的教師AI培訓機制。

活動現場特設WorkBuddy培訓，讓教師親身感受AI如何輔助備課、行政與教學設計；亦設「Tencent Agent」展區，提供騰訊AI智能體產品演示與實操，展示WorkBuddy、Miora等工具在教學場景中的實際應用。

參與培訓的筲箕灣官立中學梁國權老師表示，從培訓中感到AI有助備課、設計教學活動及處理行政工作，可以為教師減負增效。他指課程由淺入深，即使不是電腦科老師也能掌握，而且可以計算持續專業發展時數，對前線教師非常實用。

AI會令人放棄思考？ 李慧琼：好問題依然由人提出

立法會主席李慧琼與師生交流，回應同學對AI與學習的提問。

啟動禮亦設有在師生交流環節中，其間有學生提出疑問：「現在做功課、找資料都離不開AI，會不會擔心我們這代人太依賴AI而變得不愛思考？」

立法會主席李慧琼笑著反問：「你問這個問題的時候，用了AI嗎？」這番對話引得全場會心一笑。李慧琼隨後認真補充，這正好證明了「好的問題還是由人提出來的」。她強調AI可以是很好的幫手，但不能成為偷懶的理由，並提醒：「寫字、閱讀、思考這些基本功，一定要守住，我們要學會負責任地使用AI」。