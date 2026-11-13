東華三院董事局帶學生親赴倫敦及溫哥華　深化國際交流與文化探索

東華三院於今年9月及10月分別舉辦「東華三院中學聯校英國經濟及文化研學團」、東華三院小學聯校「有品足球大使」計劃：倫敦文化交流團及「東華三院學生大使溫哥華參訪團」，旨在拓展學生的國際視野並加深他們對多元文化的認識。在東華三院主席曾慶業與董事局成員的帶領下，學生親赴倫敦及溫哥華進行實地交流，不僅深化對中外經貿與體育文化發展的了解，同時亦認識海外華人的奮鬥經歷，增強對國家的認同感與國民身份意識。



東華三院中學聯校英國經濟及文化研學團 參訪英倫歷史名勝 啟迪多元文化視野

東華三院董事局在9月15至24日組織來自屬下18所中學的21名高中學生組成了中學聯校英國經濟及文化研學團，以英國為研習目的地，體驗英國悠久豐富的歷史文化，加深學生對世界多元文明的尊重和理解。

旅程以探索中、英兩國的經濟和文化為主題，學生在董事局成員帶領下一同拜訪中國駐英國大使館，由公使張志新引領參觀及介紹大使館工作。東華三院主席曾慶業期望學生們能把握這次難得的學習機會，透過是次交流深入認識中國與英國關係的最新發展概況。

研學團亦拜訪了香港駐倫敦經濟貿易辦事處，獲處長周雪梅接待及講解經貿辦在促進兩地經濟合作與文化交流上的重要角色。曾慶業表示，是次研學團是東華三院第四次組織屬校學生遠赴倫敦拜訪，作為全球頂尖的經濟、文化和金融樞紐，學生能親身探索當地的經貿文化風貌，更全面地了解中國與英國的經濟合作關係，增強對內地及國際事務的關注及認識。

研學團行程亦包括到訪中國銀行倫敦分行及倫敦華埠商會， 深入了解中國銀行業在英國近年的發展成果，以及中資企業在歐洲的發展概況。

研學團拜訪中國駐英國大使館，獲公使張志新(第一排右五)接見。

中國駐英國大使館公使張志新與東華屬校學生交流，分享外交官的日常工作。

研學團拜訪香港駐倫敦經濟貿易辦事處，獲處長周雪梅（第一排右四）接待。

參訪團學生東華三院陳兆民中學陳鴻昊表示，是次遊學為他帶來非常難忘的體驗，每一份點滴均使其記憶猶新。他指出，在拜訪大使館、經貿辦以及中國銀行倫敦分行期間，透過與大使與工作人員交流，使他對中、英、港三地之間的經貿聯繫有更深刻的認識，更令他大開眼界，獲益良多。

研學團先後到訪普爾特尼橋、閱兵花園、皇家新月樓、珍·奧斯汀中心與圓形廣場、大英博物館及倫敦眼等著名景點；又有機會到訪牛津大學基督堂學院與牛津大學三一學院，了解當地頂尖學府的學術氛圍與歷史底蘊，啟發生涯規劃。曾慶業續指，通過參訪和遊歷，學生能夠體驗英國濃厚的歷史文化氣息，加深他們對歷史和多元世界的理解與體會；也期望他們能夠在交流中拓寬視野，並能夠展現香港青少年的正向、自信、積極的形象面貌。

參訪團學生東華三院黃笏南中學楊旼指出，透過走訪歷史悠久的建築、欣賞優美的自然風光，以及參觀見證中英關係發展的重要機構和中國駐英國大使館，讓她不僅加深了對英國的歷史、文化及社會發展的認識，更進一步了解中英兩地的聯繫及祖國近年的發展成就。

中國銀行倫敦分行行長胡昆 (第二排左十)接待研學團，讓一眾學生認識駐英中資企業的發展現況。

小學聯校「有品足球大使」計劃 — 倫敦文化交流團 綠茵場上切磋球技展現活力

同期出發的還有另一個重點交流項目，東華三院董事局雙線並行，於9月15日至23日期間，帶領來自11所小學、共24名的東華三院聯校「有品足球大使」計劃學生代表，赴英國展開足球與文化交流的旅程。

董事局成員帶領一眾足球大使參觀了阿仙奴主場館及足球青訓學院，與當地球會青年軍舉行友誼賽，並接受專業足球訓練。此外，他們更一同前往卡雲農舍球場觀賞富咸對曼聯的英超賽事，體驗英國深厚的足球文化。透過這些深入交流，足球大使們不僅可以親身體驗當地足球及歷史文化，還能在綠茵場上展現香港學生的活力與自信，藉此促進兩地在體育領域的交流。東華三院主席曾慶業表示，期望一眾「有品足球大使」從訓練過程中體會團隊合作、紀律及堅持的重要性，培養良好品格。同時以足球作為溝通橋樑，認識不同文化背景的同齡伙伴。

有品足球大使計劃旨在透過運動培養學生的良好品格、紀律及領導能力。

一眾足球大使參觀了阿仙奴主場館及足球青訓學院。

來自東華三院蔡榮星小學的足球大使表示，到倫敦其中一個最重要的活動就是進行足球訓練。他表示，足球訓練不只是學習怎樣傳球、射門和防守，更重要的是學習團隊合作。「在足球場上，每一位隊員都有自己的位置和責任。一場足球比賽，不可能只靠一個人獲勝。只有大家互相配合、互相補位，為同一個目標努力，球隊才可以發揮最大的力量。」因着足球，讓他學會了堅毅、專注和勇於面對失敗。

小學聯校足球隊成員與當地球會的青年軍舉行友誼賽，足球大使們可以親身體驗當地足球及歷史文化，還能在綠茵場上展現香港學生的活力與自信，藉此促進兩地在體育領域的交流。

足球活動以外，交流團亦參觀了大英博物館及自然歷史博物館，以及遊覽倫敦眼摩天輪、倫敦塔橋等著名地標，讓學生從藝術、歷史、科學等不同角度認識英國。透過體育、文化等多元角度學習，讓學生從悠久深厚的人文歷史及與當地人民交流的機會中，激發出學習動力與責任感，進一步實踐「踢好波、做好人、讀好書、放眼世界」的理念，為學生的成長留下珍貴而難忘的一頁。

來自東華三院東華三院馬錦燦紀念小學的同學表示，去到倫敦親身感受這座城市的特色，無論是在倫敦塔橋上看著泰晤士河和周圍的景色；還是與董事局成員一起乘坐倫敦眼摩天輪，都令他感到非常震撼及難忘。他慨嘆：「當倫敦眼慢慢升高，我們可以從高處看到整個倫敦。那一刻，我覺得自己好像從另一個角度認識了這座城市。更讓我感受到，我們在董事局的支持下，才有機會親身走出香港，看看外面的世界。」

來自東華三院馬錦燦紀念小學及東華三院蔡榮星小學的「有品足球大使」分享是次交流團的得著。

除足球交流以外，東華三院主席曾慶業(後排右一)及董事局成員亦帶領足球大使參觀當地著名景點。

東華三院學生大使溫哥華參訪團 尋訪加國華埠足跡 了解中加關係發展

東華三院董事局亦於10月9日至17日率領來自18所學校的26名學生大使組成溫哥華參訪團，遊歷溫哥華、維多利亞等地的文化和自然景點，期間更曾到訪中國駐溫哥華總領事館、中國銀行溫哥華分行，又與當地華僑組織的一眾代表會面。

中國駐溫哥華總領事館總領事傅峰山(左)與東華三院主席曾慶業(右)合照。

透過接連九天的行程，學生從經濟發展、生活文化、教育制度、華僑生活等方面，加深了對中加兩國經貿發展及當地華人生活文化的了解。東華三院主席曾慶業表示：「溫哥華匯聚了精彩多元的文化，擁有獨特的人文景觀，為學生大使帶來獨特的學習體驗，開闊視野。」曾慶業認為，是次參訪可以令學生了解中加關係的近年發展，增進對祖國外交成就的認識，從而加強學生對國家的認同感。

在參訪溫哥華期間，東華三院邀請到香港駐多倫多經濟貿易辦事處加拿大西部首席專員劉靜雯，與學生共同參與晚宴，向他們分享香港與加拿大的商貿關係發展，從中讓學生進一步了解兩地經濟發展及文化交流的成果。

駐多倫多香港經濟貿易辦事處加拿大西部首席專員劉靜雯女士與學生大使分享香港與加拿大西部的人文及經貿往來的最新發展。

除此之外，學生還拜訪了域多利中華會館和華埠掌故館，與不同的華僑團體交流，曾慶業續指，通過參訪和遊歷，以及與華人社區代表交流學習，學生能更了解海外華人與祖國及家鄉的感情連繫，以及中華民族百年來的艱苦奮鬥。他期望，學生能藉着這些參訪經驗，反思作為香港青年學生如何履行國民責任，為國家建設作出貢獻。

學生大使與域多利華僑公立學校學生共同參與舞龍活動。

學生大使東華三院張明添中學朱霈澄表示，參訪中華人民共和國駐溫哥華總領事館及中國銀行溫哥華分行，令她受益匪淺。她指：「與青年外交官、銀行家、董事局成員和師長交流期間，他們分享的人生經驗都深刻地提醒我，無論走得多遠，都要保持視野開闊、開放態度，同時要踏實做好眼前每一件事。」她表示這趟交流拓展了其國際視野，也指引了她未來人生規劃的方向。

在充實的官式拜訪及觀光活動以外，參訪團也先後造訪了多個自然與文化景點，並到威斯勒河畔度假村舉辦營火晚會。董事局成員、教師及學生大使齊聚營火旁燒烤煮食。來自不同學校的學生在輕鬆愉快的氣氛下載歌載舞，拉近彼此距離，不僅讓學生在緊湊的行程中放鬆身心，亦進一步提升團隊凝聚力，為這次參訪留下難忘的回憶。

參訪團學生李嘉誠中學吳嘉蕊分享，卡皮拉諾吊橋公園的壯麗景色令她嘆為觀止，也令畏高的她躊躇不前。幸而經過隨行師長的鼓勵與同學的關心陪伴，她終鼓起勇氣踏出關鍵一步。她謹記老師對她說的話：「你一直恐懼的東西就更需要去突破，才能戰勝它。」終克服了心魔，也獲得了珍貴的團隊溫暖與自我蛻變。

一眾學生大使在營火晚會放鬆的氣氛下分享是次參訪團的感受和得著。

一眾學生大使在營火晚會放鬆的氣氛下分享是次參訪團的感受和得著。

董事局成員與學生大使交流，勉勵學生於參訪期間主動學習新事物。

一連九天的行程，讓學生大使從經濟發展、生活文化、教育制度、華僑生活等方面，加深了對中加兩國經貿發展及當地華人生活文化的了解。

(資料由東華三院提供)