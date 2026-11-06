一部iPad助基層學生突破資源限制　提升學習支援和便利

數碼學習日益普及，電子設備已成為學生學習的重要工具。然而，對部分基層學生而言，擁有一部自己的電子學習器材並非理所當然。就讀職業訓練局電腦及電子工程高級文憑二年級的林朗熙 (Jason) ，過去一直只能依靠手機完成學習任務。無論查閱教材，進行小組討論，還是專題研習，都受到設備限制。他透過中電「電子學習支援計劃」獲得屬於自己的iPad，不但讓他能更方便地應付日常學習需要，更讓他能善用課餘及長假期時間持續學習和發展興趣。

攝影：黃寶瑩



學習全靠一部手機

課堂與課後學習處處受限

Jason修讀的學科涵蓋設計電路板，程式編寫、數據管理及物聯網技術等內容，需要經常查閱電子書、數據資料及各類網上學習資源。以往只有手機的他，每當要研讀，或細看模型設計圖時，都要不斷放大和切換畫面，有時難以兼顧不同內容。小組討論時，當同學利用平板電腦記錄構思草圖，他則較多使用紙筆記錄。Jason直言：「用電話畫圖幾乎無可能做到，加上手機屏幕這麼小，組員圍著看好難看得清楚。基本上只可以用紙筆畫圖，或找一部坐檯電腦去做。」Jason指課後亦不能隨時隨地溫習和做功課。

喜獲人生第一部iPad

提升學習便利性

在中電「電子學習支援計劃」支援下， Jason獲得人生第一部屬於自己的iPad。他憶述收到後便開始嘗試應用於課堂和小組項目之中，比起以往用紙筆畫圖，iPad讓他更容易修改和完善設計構思。同時，他可以更靈活安排課外的研習和討論。

Jason憶述收到iPad後立即嘗試用來畫圖準備翌日的小組討論。

參與智能藥盒項目

數碼工具助整理資料及交流構思

Jason熱愛科技，亦希望運用科技改善長者生活。早前因參與義工服務，他了解到不少長者面對忘記服藥等情況，其後更獲邀參與研發一款協助長者準時服藥的智能藥盒。過程中，他需要查閱不同傳感器數據表和技術資料，亦要繪畫原型圖及與團隊反覆討論設計方案。Jason表示：「即使不在課室或電腦前，亦能隨時整理資料和記錄構思，方便且有效率。」

他認為，平板電腦有助整合不同項目和科目的學習資料，亦方便團隊成員展示設計概念和交流意見，讓討論過程更順暢。

Jason指利用iPad與組員討論智能藥盒設計，溝通效率倍增。

告別資源限制

為年輕人創造更多學習機會

擁有一部屬於自己的電子學習工具，能為學生學習和探索興趣提供更多支援與便利。中華電力企業發展總裁莊偉茵女士表示：「中電『電子學習支援計劃』正正回應這個需求。我們希望透過計劃協助有需要的學生獲得合適的學習工具，讓他們在課堂及課餘時間都能持續學習，接觸更多元化的學習資源，並探索不同興趣和發展方向。」

計劃已連續推行五年，受惠學生累計超過9,000 人。今年，計劃夥拍津貼小學議會、香港中文中學聯會、職業訓練局，以及香港理工大學專業及持續教育學院，向超過2,100名基層家庭的小學、中學及大專學生送贈全新iPad，協助學生跨越數碼鴻溝，支援日常學習需要。

正如Jason一樣，這部iPad讓他可以更靈活安排在課餘及長假期自學新知識和發掘興趣，讓學習不受時間、地點及資源所限。未來，他希望繼續鑽研樂齡科技，將科技知識轉化成改善生活的實際方案。

以往用手機上課，經要反覆切換視窗，用iPad則可完全解決這些煩惱，更方便課後與老師交流意見。

（資料及圖片由客戶提供）