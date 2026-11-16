中環海濱科大35周年成果共享節 大型無人機匯演+沉浸式AI藝術體驗

未來科技可以如何改變生活？又如何激發下一代的創意與潛能？今個11月，機會來了！



為慶祝香港科技大學（科大）成立35周年，科大於11月27至28日一連兩日在中環海濱AIA Vitality公園舉辦「科大35周年成果共享節｜探索．體驗．共慶」，活動免費入場，誠邀全港市民一同體驗科技及AI藝術。

是次活動集科技、創意、藝術與娛樂於一身。無論大人、小朋友、科技迷，還是電影迷，都能盡情探索，感受科技與創意交融的魅力。

零距離接觸前沿科研創新

現場展出的「香港操作機械人」一比一模型，是專為國家登月任務而研發的多功能月面作業機械人。同場亦展出科大牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀「天韻相機」於今年五月成為全港首個科研載荷登陸「天宮」太空站，現已投入運作。

香港太空機械人與能源中心展位：現場展出第一代「香港操作機械人」的一比一模型。

「天韻相機」展位：現場展出科大牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀「天韻相機」模型。

參觀者亦能與AI智能機械狗互動、指揮智能機械臂進行物體分類或玩遊戲，並了解專為搜救任務打造的先進低空經濟科技。走入初創專區，可了解科大創業生態圈孵化的創新成果，展出項目包括：無接觸健康監測、AI護眼技術、可穿戴式機械人、綠色科技及現場3D食物列印等。

AI 光影體驗

有沒有想過用AI拍電影？現場特設的AI影院，精選放映由科大藝術與機器創造力學部策劃的「科大AI電影節」短片，從天馬行空的未來科幻喜劇，到細膩描繪家庭、記憶與時間流逝的故事，每部短片都展現 AI 與人類創意碰撞出的獨特火花，展現未來電影創作的無限可能。

精選作品中，還包括一套改編自真實經歷、以中國節氣「小寒」為題的短片，講述一名中國女孩在異國求學驚聞祖父離世的噩耗，雖因暴雪阻隔未能送別，卻在日常生活點滴中延續彼此愛與記憶的溫暖故事；另一作品帶出人生沒有「太遲」這回事，勉勵人們不論年齡、身分與責任，都有追尋夢想的權利。

AI 影院：歡迎親臨「AI影院」欣賞精心策劃的AI影片，探索這些短片如何細緻捕捉各類故事與豐富情感！

沉浸式數碼藝術

戴上混合實境（MR）眼鏡，可以即場體驗全球首個大型跨地域MR × AI 數碼藝術展「幻實之境 SURREALITY」，投入虛擬與現實交織的奇妙世界！國際二胡大師果敢將以數碼化身驚喜登場，配合敦煌飛天舞姿及傳統音樂元素，帶來充滿創意與想像力的藝術表演；仰望夜空，藍金星雲與閃爍繁星環繞眼前，讓你猶如置身夢幻宇宙，感受科技與藝術融合的無限魅力！

「SURREALITY．幻實之境」展品：星空。

「SURREALITY．幻實之境」展品：弦音之軌。

寓學習於娛樂—STEM 工作坊、互動遊戲、講座

無論大人或小朋友，都可以親身動手體驗科學樂趣！現場設有一系列 STEM 工作坊，讓參加者親手製作「齒輪小車」、透過輕型飛機模型探索飛行奧秘，更可參與趣味互動科學實驗，在遊戲中學習科學知識，激發創意與探索精神。此外，活動當日更會舉行多場實用知識講座，包括專為年輕人而設的理財及健康講座，分享實用理財知識，以及由醫學院教授主講的講座，聚焦專注力不足／過度活躍症評估嶄新科技及心臟健康貼士。另外，爆旋陀螺迷切勿錯過！11月28日現場將舉行爆旋陀螺大賽，賽後由教授講解陀螺旋轉背後的物理原理，睇比賽之餘又可以發掘科學世界的無窮魅力，真正寓學習於娛樂！

現場音樂表演 × 精緻美食

當日精彩節目不止於科技與創意體驗，你更可以欣賞現場音樂及表演，包括由科大學生會中樂團、科大學生及受邀嘉賓帶來的現場音樂和舞蹈表演，其中更包括由今年首屆「科大才藝大賽」冠軍得主呈獻的才藝表演。現場亦有本地餐飲攤位提供美食小吃，邊聽音樂邊享受海濱氣氛，輕鬆過一個愉快周末！

舞台表演：科大學生會中樂團傾力演出。

壓軸1,991架無人機匯演點亮維港

11月28日晚上，象徵科大於1991年創校的 1,991 架無人機將於維港夜空璀璨升空，以光影藝術細說科大35年來的創新里程與重大里程碑，呈獻一場結合科技、創意與視覺震撼的壓軸無人機匯演。

活動期間，多個豐富的互動活動等你參與，包括趣味攤位遊戲、特色打卡裝置，以及親手製作科大吉祥物「紅火火」主題紀念品。在會場集齊指定印章後，更可換領多款限定版科大35周年精美紀念品，留下難忘回憶。活動同時為兒童癌病基金籌款，讓大家在享受精彩節目與節日氣氛之餘，亦能將歡樂化作愛心，為有需要的兒童及家庭送上支持與關懷。

現場可享用由本地合作夥伴sensory ZERO及Popcorn King帶來的精選美食與飲品。

科大35周年成果共享節：探索．體驗．共慶

日期：2026年11月27日（星期五）至11月28日（星期六）

時間：

11月27日｜中午12時至晚上7時正

11月28日｜上午11時至晚上7時正

無人機匯演：11月28日｜晚上6時20分至6時30分

地點：中環海濱AIA Vitality 公園（民光街33號，毗鄰香港摩天輪）

入場費用：全免（歡迎公眾參與）

(資料由客戶提供)