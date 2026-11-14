言傳身教結合藝術與科技教學　慕德中學培育全人領袖點亮學生潛能

走進流浪狗舍細心照料動物、為了年度時裝秀連夜奮戰、在英語話劇的舞台上發光發熱⋯⋯這些畫面都是港澳信義會慕德中學的日常校園生活點滴。學校透過多元化的教學策略，包括服務學習、體驗學習與領袖培育，配合教師言傳身教，為學生樹立具備同理心的榜樣，培育學生實踐正確價值觀，也讓每位慕德人找到屬於自己的光芒所在。



結合藝術與語言教學 燃點學生學習英語熱情

中六學生溫凱晴與李信晞，一位能夠於七十五周年校慶英語音樂劇擔綱演出，在鎂光燈下揮灑自如；另一位則擔任六社社長，敢於承擔作為學生領袖的責任。誰想過兩位品學兼優的學生，在回想六年前的自己時，都坦言曾經害怕與他人溝通。

中六學生溫凱晴回想在七十五周年校慶英語音樂劇擔綱演出，面對過千位觀眾仍然敢於表現自己。

中六學生李信晞去年擔任社長一職，帶領社員完成辯論、歌舞以及陸運會等社際賽事，盡顯領導才能。

溫凱晴同學回想自己以往常因怕說錯話或跟其他人的想法不一樣而不敢開口，但內裏個性其實是個愛接受挑戰的人，經英文科老師的鼓勵，她參加了英語音樂劇的甄選，她直言：「初時我沒想到能當選，只是想嘗試扮演不同的角色，最後竟被老師選做女主角，真的喜出望外。」亦恰恰是這趟經歷，讓凱晴更喜歡英語，得以在英文科成績長期名列前茅。

英文科副科主任楊斯淳老師提到，學校在初中課程設立每循環週一節的Language Arts in English（LAE），是期望透過精選經典的文學著作與沉浸式活動，例如即興角色扮演、劇本演繹及結合五感體驗的密室解謎等，激發學生的閱讀興趣，讓他們可以在互動中提升自信心、表達能力、同理心與即時反應能力。

一手創立LAE課程的英文科副科主任Mr Daniel指出，體驗式學習能為學生提供傳統課堂外的展能平台，建立其自信與自我表達能力。老師們更觀察到，不少在傳統英文課表現平平的學生，在互動與體驗式學習中都能展現亮眼的表現。部分學生從最初的害羞、不敢開口，到後來享受閱讀、敢於在大舞台上發言，甚至在中三至高中階段能擔任劇團導演，展現出色的領導與應變能力。

(右一)楊斯淳老師及(左一)Mr Daniel 除了創立LAE 課程外，每年亦帶領學生自編自導自演英文話劇，並積極參與不同比賽，去年榮獲教育局Speak Up Act Out 比賽冠軍及優秀演員獎。

李信晞同學補充，在LAE的課堂互動活動中可以學會肢體語言與大方表達的技巧，這些在公開演說時也能用得到：「課堂令我變得更有自信。我覺得在LAE可以學會很多技巧，例如是面部表情、手要怎樣放，怎麼去用自己的身體語言去表達更多。」

跨學科與AI賦能教育 推動自主學習 提高學習動機

除了語言與藝術融合，跨學科體驗學習亦是慕德中學一大特色。溫凱晴回憶起中三時參加時裝秀的點滴，當時她既是設計師，也是伸展台上的模特兒。她提到今年看著師弟妹以「婚嫁文化」為主題呈現出令人驚艷的作品，更深感校園創作文化的延續與轉變。籌備期間，初中師妹主動向她請教布料挑選與設計細節，這樣師兄姐與師弟妹間無私的經驗分享與互相支持，更展現出深厚的慕德人校園情誼。

這場由中三學生籌備整整一年的時尚盛事，背後藏著老師們跨學科的巧妙心思。余俊烈副校長指出，每年的時裝秀都會融入新穎主題與思維，今年團隊特別把中文科的「婚嫁文化」搬上舞台，再結合人文學科探索婚嫁的社會風俗文化和歷史視野、視覺藝術的美學設計、音樂科的配樂，以及資訊科技科的技術應用。學生在創作時善用 Gemini與Adobe Express 等 AI 工具，靈活製作情緒板（Mood Board）、Video Wall 動畫與視覺模擬，讓傳統文化、現代美學及創新科技碰撞出全新火花。

師生期待的年度時裝秀，今年配合中文科的婚嫁文化主題，學生們身穿親手設計與製作的婚嫁服飾走上舞台，展現出驚人的創意與專業水準。

余副校長指出，全校教師均已考獲Google Gemini Educator認證，學校在學、教、評全面引入 AI賦能教學，更在多學科中廣泛應用，例如在物理科打造RPG遊戲提高學習動機、中文科發展語文學習系統推動自主學習。李信晞指出，自己在溫習時會運用AI工具將龐雜繁複的溫習資料提煉出精簡的核心重點，又會透過校內AI網站進行中文範文與英文能力自測，靈活掌控個人學習節奏；溫凱晴則藉由校內英文學生平台Lingo Task深入分析作文，獲得即時且個人化的修改建議，善用AI作為輔助工具，大大提升學習效率。

余俊烈副校長（右一）指出，學生在創作時善用AI工具，讓傳統文化、現代美學及創新科技碰撞出全新火花。

實踐僕人領袖與同理心教育 培育優良品格

課堂學習以外，品格培育更是慕德中學全人發展的核心，溫凱晴分享，她曾走出課室，深入本地狗舍擔任義工。當她蹲下身子親手清理冰冷的籠子、細心照顧被遺棄的年老的流浪狗時，更讓她深刻體會到生命的不易，也在心中深植了「珍惜身邊人和生命」的同理心。而李信晞則走進社區探訪獨居長者與智障人士。在長者家中坐在小木凳上傾聽他們訴說歲月往事，更讓他看見社會的真實需要，立志未來從事商業活動之餘，也要持續做義工回饋社會。

作為全方位學習活動主任的羅恒威老師指出，學校致力提倡以虛心服務為起點的「僕人領袖」素質，顛覆傳統領袖「高高在上、發號施令」的刻板印象，「僕人領袖」更強調承擔精神、責任感與同理心。因此，學校建構了完整的生命培育階梯，包括領袖訓練營、本土或海外服務團，如到貓狗舍或長者探訪的義工活動、以及由中六畢業生為中四學弟妹籌辦的「傳承日」，均是為了讓這些優良品格能在代代傳承中扎根。羅恒威老師更提到，經過多年的經驗累積，老師已漸漸從「手把手帶領」逐漸退居幕後，再轉化為默默指引，鼓勵學生主導活動、承擔責任，並把僕人領袖的關懷與奉獻精神在校園中互相傳遞。

羅恒威老師（左）指出，學校致力提倡以虛心服務為起點的「僕人領袖」素質，強調承擔精神、責任感與同理心。

老師言傳身教 以生命陪伴成長

李信晞又分享，他在擔任社長的過程中逐漸學會與不同年齡層溝通。受學校老師「以身作則、親切同行」的啟發，不會視領袖崗位為「掌權者」，反之學會委身於人，與社員並肩同行，使他能成為有感染力和責任感的領袖，帶領「愛社」逆風前行，凝聚團隊向心力。他提到「愛社」20年來未曾贏過總冠軍、在校內比賽中也常常「包尾」。惟身為社長，李信晞在面對逆境卻選擇不輕言放棄，還記得在歌唱比賽前，他與社員天天留校練舞，最終在歌舞比賽中贏得亞軍殊榮，縱然全年社際總排名僅獲得第四名，卻較之前大有進步，且這段全心投入的過程，也成功激勵了所有社員重新以「愛社」為榮，完美展現了越挫越勇、永不放棄的體育精神。

一個又一個成長蛻變的堅毅故事，正展現出校長陸志豪在辦學過程中始終堅持「智啟未來，品格立本」的理念。陸校長致力於將學校打造為塑造學生全人發展的新典範。在「智啟未來」方面，學校順應數字教育大趨勢，全面引入AI賦能教學，培育學生的數字素養與前沿科技應用能力，讓慕德學子在科技時代具備未來競爭力；而在「品格立本」方面，學校極為重視價值教育與品格培養，透過不同經歷，教育學生學會「享受過程、無懼失敗、吸取教訓、再接再勵」，而學校問卷的數據亦印證學生更能以「成長型思維」面對挑戰，堅毅度顯著提升。

陸志豪校長表示，學校極為重視價值教育與品格培養，致力教育學生學會「享受過程、無懼失敗、吸取教訓、再接再勵」。

此外，陸校長與教學團隊極為強調「關愛同行」的文化，老師們不僅傳授知識，更以實際行動，全程陪伴學生面對挑戰，凝聚出像家一般的歸屬感。校長深信，AI科技與知識雖然能快速迭代並提供應對21世紀挑戰的技能，但品格與核心價值的培育方能一生伴隨學生。他強調教育並非單靠口頭說教，而是要透過言傳身教在每位學生心中埋下種子，讓學校的每一位學生，在追求卓越之餘，擁有堅實的道德基石與服務社會的胸懷，並在各自的青春故事中，寫下屬於自己的精彩篇章。

慕德中學為慶祝建校75周年，去年於香港大會堂公演四場校慶原創英文音樂劇，學生在舞台上展現極具感染力的歌舞與演技，贏得公眾讚譽。

慕德中學每年由學生領袖策劃的動物保育活動，了解本地流浪動物情況以及協助清潔狗舍。

(資料及相片由客戶提供)