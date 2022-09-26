反思高等教育的意義｜薯片叔叔專欄
（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）
世界經濟論壇曾指出「2020年將是教育史上重要轉捩點，網上授課從小眾服務變為高等教育的必需品」。在疫情期間，大學被迫全面改上網課。新學年剛開始，我們都期望能恢復面授課，讓學生重拾真正校園生活。
和其他領域一樣，疫情觸發高等教育模式徹底改變，智庫HolonIQ認為高等教育已出現四大策略性轉變。
1.多個平台：混合學習將於疫情後持續並改變學習體驗，網上課程更會成為大學的新商機。
2.競爭無界限：全球大學正加強國際合作，拓闊學生學習體驗以及作為院校的競爭性定位策略。科技將打破地域界限並使之常規化。
3.新模式學歷：世界正以光速發展，微學位和另類證書將愈趨成為傳統學位的另一選擇。
4.整合工作、生活和學習：愈來愈多僱主以技能為本的方式招聘人才。隨著與現實世界相關的學習需求日益增加，課程中職場元素更趨重要。與此同時，培訓發展成為吸引和保留人才的重要機制。此外，當人類日趨長壽，亦令我們需要在不同職場生涯階段中持續進修。
上述轉變令我們必須從根本上反思高等教育的對象（WHO）、內容（WHAT）、模式（HOW）和目的（WHY）。
對象：網上學習令在職人士、單親家長、傷殘人士、全職照顧者和退休人士等以往被視為弱勢學生的人，可以更方便地用更低廉價錢報讀專上課程。
內容：學術界和僱主長期爭論大學應該教甚麼：是為了傳授知識、建立學生人格，還是提升學生的社會流動性？在上一篇文章我指出教師角色正在轉變，高等教育院校亦面對同樣挑戰。對大學而言，一個更重要的問題是：大學只是頒授學位的機構，抑或是社區的終身學習中心？哈佛大學教育研究院（Harvard Graduate School of Education）教授Chris Dede正倡議一個長達60年的終身學習課程架構，回應數碼經濟時代的需要。
模式：採用遙距教學或混合教學將影響專上教育各個範疇，從收生、教學法、評估、質素保證以至商業模式。假若知識能在全球隨意轉移，每間教育機構集中發展其優勢領域會否變得更合理？這不只是大學的定位問題，亦關乎資源運用，因為許多大學都是政府資助，大學應善用公帑資助，更有效運用納稅人金錢。
目的：大學學位的適切性、學歷膨脹、職業訓練的未來令關有關高等教育的討論更耐人尋味。英國記者David Goodhart在他的著作《Head Hand Heart》指出，英國有許多大學畢業生只能從事低收入工作，政客應停止資助大學擴張。事實上，愈來愈多歐美頂尖僱主不再要求應徵者持大學學位，因為他們發現這並非必需，而持有學位亦不等於具備工作所需技能。例如Google已引入一系列為期6個月的職業證書課程，內容質素可媲美4年制大學學位。
回答上述連串問題並不容易。 在10月14日舉行的全球教育科技峰會，我們有機會向一批高等教育先行者學習，包括全球最具革命性大學Minerva大學的創辦人；由地產商營運東南亞規模最大並採用教育科技的行政人員訓練中心；中國最大高等教育產學硏平台慧科未來；以及獲獎的成人教育科技方案。參加者將獲得由JobsDB贊助，為期一個月的Go1試用賬戶，其中包含超過10萬個線上迷你課程，相信你將會對自己能在一個月內所學到的知識感到驚訝。
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