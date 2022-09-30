薯片叔叔共創社：應用科技推動教育創新成為世界大潮流

人口老化、生活期望的改變，以及對熟悉數碼技術人士的需求急增，加劇了全球人才短缺問題。世界經濟論壇預測，到 2025 年，全球有半數工作人口將不具備因工作性質改變而所需的技能。過時的學習方法在未來將進一步惡化技能錯配問題。

教育科技作為人才培訓工具

薯片叔叔共創社創辦人曾俊華先生表示:「教育科技可促進重塑過時的學習模式，以及推動發展能讓香港在數碼世紀保持競爭力所急需要的技能和人才。」教育科技泛指應用科技在教與學中，可促進但不等同於：

•電子學習：通過互聯網和電子設備（如電腦和流動電話）進行學習

•線上學習：虛擬和互動的教與學

•科技教育：科技的教與學，包括但不局限於資訊科技。

教育科技應用廣泛，涵蓋中小學、高等教育、企業學習到終身學習。從簡單地將學習內容轉移到網上，到利用人工智能、區塊鏈、數據分析和沉浸式技術等數碼科技在教與學中漸趨普及，使學習更具吸引力、個人化、提升互動和協作、包容性和有效。

但教育科技要取得成效，我們必須採用與前不同的教學理念（例如個人化學習、全人發展、隨時隨地與任何人一起學習）和教學法（例如混合型、體驗式、跨學科和專題硏習）。最終目標是提高學習者的能力，使人人都具備 21 世紀所需的技能（數碼和軟技能），並通過多種途徑釋放每個學習者的潛能，而不是以評核和資格作為唯一和主要的目標。

各政府促進教育科技的舉措

世界各地越來越多的政府正推動教育科技作為其改革教育和人力發展政策的關鍵支柱。美國政府成立了教育技術辦公室，通過科技提高學習公平性。英國政府在2017年頒布了教育科技發展戰略，並成立了教育科技領導小組，與不同的持份者一起建設展教育科技生態系統。通過經濟發展部和教育部的合作，赫爾辛基去年建立了一個教育創新中心，以促進教育科技的應用並培育教育科技初創企業的發展。在亞洲，新加坡教育部於 2020 年發布了他們未來10年的教育科技發展藍圖。他們的主要目標是鼓勵學生掌握自己的教育、根據每個學生的需要定制適合的學習體驗、增加協作學習和教育生態系統的發展和推動以學生為本的教學理念。鑑於這些國際發展，薯片叔叔共創社於今年4 月發布了一份報告，就香港如何用教育科技去促進學習創新及建立生態系統提出建議。