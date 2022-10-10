新加坡和韓國人才培訓如何走得更快更前｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



香港與新加坡的比較近日再次成為頭條新聞，更有討論考慮香港是否應該在人才發展及教育政策上採取更積極和更具戰略性的政策。（資料圖片）

近日新加坡超越香港成為亞洲金融中心，令兩地之間的比較再次成為頭條新聞。雖然新加坡人佩服香港人靈活的做事風格，但另一邊廂香港卻一直爭論是否應該效仿獅城比較家長式的管治。同樣地我們也有愈來愈多討論，香港政府應否在人才發展和教育政策上採取更積極和更具戰略性的政策。

我們最近訪問了墨西哥蒙特雷科技大學未來教育研究所（Future Institute of Education）的執行總監馮進能博士（Michael）。Michael曾擔任新加坡「技能創前程行動」（SkillsFuture movement）的策劃者，該計劃一直被視為全球在職培訓和促進終身學習的基準，過往他亦曾擔任香港科技大學校長辦公室的高級顧問。Michael相信每個社會都是獨一無二，沒有全球通用的政策；不過他指出，商界若想保持市場競爭力，也應該要擔當更大角色。

在亞洲，新加坡和韓國政府採取了更積極主動的方式製定戰略藍圖和行動計劃，確保人民在技能上可以滿足數碼時代的需求。除了「技能創前程行動」外，新加坡貿易和工業部還為23個關鍵行業製定了行業轉型地圖（Industry Transformation Maps，ITM），涵蓋每個行業的創新、國際化和技能提升三大發展策略。新冠疫情爆發後不久，新加坡政府即在未來經濟委員會（Future Economy Council）成立越戰越勇工作小組（Emerging Stronger Task Force），以硏究應對疫情引起的經濟結構性轉型的長期工作。韓國政府則宣布了「新數碼計劃」（Digital New Deal），以帶領該國在疫情後數碼轉型，包括推動教育數碼化，涵蓋由小學到大學以至職業訓練中心。計劃中韓國政府十分進取，銳意將國家發展為在工業、教育和公共行政應用 Web 3.0 的領先者。

除了新加坡之外，韓國亦宣布了「新數碼計劃」，以帶領該國在疫情後數碼轉型。（AP）

我們可以花大量時間討論政府應否更主動由上而下推動香港未來發展，但肯定的是，公私營界別可以有緊密的合作關係。尤其是愈來愈多公司意識到可持續發展的企業必須回應社會需要，而且商界能迅速行動回應市場需求，與政府官僚架構不同。早在今年4月初，薯片叔叔共創社發表報告，探討香港如何與公營機構、商界和學術界人士一起發展更具活力的學習生態系統，無論是本地或是海外的合作。

新加坡的Catapult項目也許是官產學結合的好例子。Catapult是東南亞首個共享的高級行政管理人員學習中心，採用最先進的教育科技，提供體驗式及沉浸式高管課程。該項目由新加坡主要地產商凱德集團，聯同新加坡經濟發展局及多個學術和培訓夥伴合辦，旨在支持新加坡政府發展世界級學習生態系統的願景，培養高管靈活決策及未來需要的技能。Catapult坐落於具新校園風格的新加坡北部 Rochester Commons，結合了 21 世紀最新的學習、生活、工作和娛樂概念。

馮進能博士和凱德集團的高級副總裁兼學習與創新主管James Andrade博士將於10月14日 「全球教育科技峰會」上發表演講，同場出席峰會的嘉賓包括：

— Rose Luckin 教授。她來自倫敦大學學院（UCL），對教育科技的設計及評估，特別是人工智能方面的研究而聞名。她曾獲為教育界最具影響力的20人之一。

— Min Kim博士，他來自韓國國家IT產業振興院（National IT Industry Promotion Agency），將會分享韓國構建元宇宙生態的政策。

— 關竣傑先生，本地人力資源科技初創公司 Ergon Global 的創辦人兼CEO，公司主要幫助企業推動數碼轉型。

峰會將於今天（10日）截止報名。如果您有興趣了解數碼技術如何改變您你和你的組織的學習體驗，以及政府、企業和學術機構可以如何合作推動僱員再培訓和技能提升，請盡快免費註冊。我期待在峰會上聽到你的想法。

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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