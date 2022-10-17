自主學習的王道｜薯片叔叔專欄
（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）
你能夠想像在踏入19世紀的時候，老師曾經因為要學習使用黑板而憂心忡忡嗎？
時代變了，人卻不變。通常人面對新事物如非感到恐懼，亦會抱懷疑態度。上周六（8日），薯片叔叔共創社與國際科技教育學會（ISTE）舉行了網上研討會，我們很高興邀請到ISTE的首席執行官Richard Culatta分享他對於向學生灌輸好奇心與賦權學生兩者之間的關係。其中他提出一個十分之具說服力的比喻，就是我們的教育系統視學生為海綿，學生會吸收任何我們教授的知識，然後在考試的時將吸收到的知識全都擠壓出來。
新冠疫情令全球數以百萬計的學校，一夜之間改為遙距學習，不過當中亦有可取之處。Richard指出疫情模糊了教師和學生之間的界線，學生無意之中被賦權，掌控更多自己的學習過程。
我完全同意他的說法，我們不應視技術為破壞力量，反而應視手機為觸發下一代好奇心的機器，使孩子能探索互聯網上無窮無盡的知識，變成擅用科技的用戶。作為老師和家長，我們有必要向孩子灌輸學習的樂趣。正如Richard所言，教師的唯一工作就是教導學生如何愛上學習。
其他網上研討會的講者也指出，終生學習是學生自主學習（Student Agency）的終極目標，有助他們為未來做好準備。講者們展示了科技如何令學習更有趣、促進同儕學習、打破地理界限，而最重要的是給予學生學習目標和學習意義。位於天水圍的和富慈善基金李宗德小學，是去年參與ISTE混合學習計劃的學校之一，是其中一個好例子。科技令該校學生可以與日本和韓國的同齡學生聯繫起來，學生互相分享本地文化時能從中產生自豪感，同時亦學習到共通語言的英語，更重要是培養了他們的同理心。
其中一位來自美國的講者強調，建立學生的意識，是發展學習者自主學習（Learner Agency）的第一步。學生需要了解自己的文化、學習模式以及他們渴望成為一個怎樣的人。另一位同樣來自美國的講者亦指出，機器學習（Machine Learning）和數據分析將幫助我們了解更多學生的學習需要和動機。除了傳統教育領域中的結構化數據外，我們亦正轉向研究更多非結構化數據（試想想社交媒體對我們了解有多深）及情感分析，由着重事實轉到尋找洞見。
我們的講者還談到推動學生自主學習的條件，當中高層的領導能力是不可或缺。為了發展學生自主學習，教師需要得到主導權和空間，去反覆實驗和經歷失敗。角色建模（Role Modelling）是網絡研討會中反復出現的主題，父母的參與非常重要。
發展一個屬於教育工作者的社群，以互相支持、分享成敗也很重要，這也是薯片叔叔共創社於今年4月的研究建議之一。我很高興我們已經建立一個核心小組，核心成員包括約20名有遠見的中、小學領袖，他們表示有興趣嘗試創新的學習方法、評估學習成果和影響、並與不同社群分享他們的經驗。他們還熱衷於與其他學校和商界合作。如果你有興趣了解他們，並與他們及其學生合作，請記得聯絡我。
最後我要強調的是，我們需要向教育工作者提供專業支援，因為良好的混合式學習體驗必須要設計得當。現在是時候讓我們調撥適當資源，並以有效的方式協助教師轉用混合式教學方法。學習如何使用黑板未必需要大量培訓，但在教育科技領域之中，並不止於電子學習。我們不能假設只要把教育工作者扔進游池，他們就會學懂游泳。我十分認同Richard的倡議，為教育工作者帶來教學的樂趣，特別是教學是機械人難以代替的職業之一。作為前財政司長，我當然認為有必要吸引更多優秀銀行家來港；但作為一名祖父，我看到有更大的迫切性為學校吸引、留住和培養人才。
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