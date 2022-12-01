STEAM教育｜網站開發人手需求大增　培訓人才迎接Web 3.0

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】網站開發是學生學習編程時其中一個熱門課題，而事實上社會對網站開發人手需求與日俱增，而透過學習網站開發亦有助學生掌握基礎編程技能。以下分析本港對網站開發工程師的需求，以及如何作為STEAM教育其中一個課題。

網站開發工程師在香港的現況

根據香港政府《2027年人力資源推算報告》，資訊科技及資訊服務業的人力需求達到9萬人，而創新及科技產業的人力需求則達到57,600人，預計資訊科技從業員在推算期內的整體需求將呈上升趨勢，按年平均增長2.5%至2027年119,000人。香港電腦學會亦曾向多家香港機構發出問卷調查，成功收回62家機構的問卷，包括香港多家大型公營及私營機構；其中48%受訪機構資訊科技職員人數超過100人。

求職平台Indeed統計指，香港的軟件開發以網站需求較大，相關工作職位較多。網站開發人員亦分很多種，例如前端（Frontend）工程師、後端（Backend）工程師和全端（Full Stack）工程師。

香港在2020/21年度的資訊科技相關的副學位、學位及研究院修課課程畢業生人數只有1,000至1,500多人，再加上移民潮的影響，現時香港資訊科技行業人手已經是供不應求，可見未來香港資訊科技行業的人力需求差額頗大。

OriginBit創辦人林卓銘先生指出，網站開發為眾多軟件開發的範疇中相對較容易入門，故可作為軟件開發基礎，再進一步培訓學生如何融入區塊鏈、人工智能，以及虛擬實境等不同進階開發技術。近期區塊鏈及Web 3.0的討論非常熱烈，Web 3.0是建立在去中心化的區塊鏈上的互聯網世界。Web 1.0是「唯讀網站」，Web 2.0是「參與式社交網站」，兩者皆由中心化的機構及公司主導，而Web 3.0則是「社群主導網站」。例如在Web 2.0的互聯網世界中，Twitter可以審查任何帳戶或推文，而Web 3.0推文將是不可審查的，原因是Web 3.0的控制是分散式、去中心化的。

為實現Web3去中心化的互聯網世界，未來的網站使用者會以Web3.js、MetaMask錢包等工具連接到以太坊網絡，並與之互動。為迎接未來Web 3.0網站開發工種的潛在需求爆發，網站開發的基礎的訓練是必要的。 OriginBit創辦人林卓銘先生

OriginBit 活動內容 / 流程 / 重點

社企始元科技（OriginBit）將在《香港01》STEAM+01 Bootcamp 2022擔任Web Development 學習及體驗工作坊的導師，當中會讓學生體驗網站開發，例如基本網頁架構、網頁動畫基礎等。OriginBit作為香港資訊科技公司希望能夠奉獻其公司累積的網站、手機應用程式開發服務經驗，與學生同行、讓學生體驗網站開發。而OriginBit亦會在教學中加入「品格教育」的元素，例如同理心和社會責任，教授STEAM知識與技能之外，希望讓學生尋找他們本身就具備的同理心，並反思科技在社會的價值。

當中流程包括：

1. Taste of HTML with W3School online editor （40 mins）

2. Break （10 mins）

3. Basic Web Animation （20 mins）

4. Empathy vs Sympathy （10 mins）

5. Hands-on, empathy-based web mini-project （40 mins）

OriginBit簡介

林卓銘先生是恒生大學傳播系和香港專業進修學校資訊科技講師，亦是社企始元科技（OriginBit）創辦人。林先生亦在多間非牟利組織構，以及教育中心教授數據科學、資訊科技、STEM以及社會創新。

（以上資訊由OriginBit公司提供）