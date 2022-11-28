芬蘭教育體系對香港的啓示｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



芬蘭經常被譽為當代教育的典範。多年來，它展開許多新穎而簡單的變革，徹底改變了他們的教育體系。世界經濟論壇的一篇文章提出芬蘭教育體系在世界舞台上大放異彩的 10 個理由：

- 較遲入學：學生七歲開始入學，讓他們在幼兒時期可以自由玩耍。

- 延遲上課：芬蘭學校通常從早上9時至9時45分開始上課，下午2時至2時45分下課。

- 更輕鬆環境：芬蘭學校有更多和更長的休息時間（15至20分鐘），孩子們可以在這休息時吃零食、玩耍或放鬆。

- 少功課：芬蘭學生可以在學校完成絕大部份功課，每晚只需花半小時處理學校的事。

- 師資優良：所有教師均須持有碩士學位。教師都經過嚴謹的培訓和精挑細選。

- 同一個老師：芬蘭學生通常由同一位老師任教長達六年，期間老師會擔任導師（mentor），甚至是家人的角色。

- 沒有標準化考試：芬蘭所有的孩子都由他們的老師根據個人情況評分。

- 沒有競爭：不設學校、學生或老師的表現排行榜。

- 公平與福祉：教育被視為消除社會不平等的重要工具。所有學生都可接受個人心理輔導，並可輕易獲得醫療保健服務。

- 傳統學位以外的選擇：大學教育和職業培訓均被視為水平一致，提供同樣專業程度和作為職業選擇之一。

多年來，香港教育工作者和政策制定者曾多次到訪芬蘭，學習當地教育體系，而一些學校也嘗試採用芬蘭教學法。由於兩地社會和文化截然不同，要將芬蘭教育體系全盤搬到香港並不容易亦沒必要，但其中一些措施相對容易引入香港。更基本的是，疫情期間學校改為半日制，加上人口下跌，應該鼓勵我們重新反思我們教育體系中的一些根深蒂固的假設。引入科技也有助我們採用更個人化和進展性評估系統。

談及科技，芬蘭體系中還有另一比較少人認識的亮點。去年，赫爾辛基市市長聯同赫爾辛基大學共同建立赫爾辛基教育樞紐。樞紐被譽為全球首創，將教育科技創新者、初創企業、投資者、學習者、教師、教學專家、學術研究人員、企業和公共機構，以實體和虛擬方式聚集在同一屋簷下。它為共同創造和展示教育科技項目提供地方，為教育科技初創企業提供空間經歷孵化、加速、諮詢和學術研究等服務支持在不同發展週期的初創，同時促進項目流量，以及不同領域之間的合作。赫爾辛基教育樞紐定位為歐洲的學習創新樞紐，服務來自全世界的初創企業。

薯片叔叔共創在今年4月發表的報告中，強調了21世紀的教育創新必須超越傳統參與者和結構。原因包括：數碼科技日趨普及、新學習服務供應者加入市場、僱主對技能需求不斷改變、人均壽命增加和日益全球化的世界。我們還需要放眼香港以外，因為區域合作現已被視為對創新發展非常重要，以便利用不同地方的資源和優勢，發揮最大變革的影響。所以我們必須採用生態系統方法，以充份利用不同持份者的優勢和資源，達致：

- 政策制訂者與市民共同創造願景及使命，設下清晰的方向、指引及量度成功的方法。

- 社會不同人士都主動參與，了解他們的角色及如何貢獻。

- 通過共同創造、製作原型、測試和分享新的教學和學習方法，以促進創新文化的建立。

- 透過跨界別及地域的網絡和伙伴關係，促進學習創新的擴展。

- 令科技促進知識傳播和合作，使教學和學習更有效、更個人化和更具包容性。

- 資金的投資能戰略性地用於能力建設、評估創新方案的有效性並促進其被採用。

香港現時還沒有單一組織專門以跨界別和地域的方式促進學習創新及教育科技發展。薯片叔叔共創社的抱負，就是與志同道合的組織一起合作，在香港實現赫爾辛基教育樞紐模式。這是為香港發展更有活力的學習生態系統及推動香港成為大灣區學習樞紐的重要一步。這是一項很需要堅持的重大挑戰，以及資源的配合。我們需要社會各界的支持及與我們有同樣願景的資助者提供協助。

這篇文章是我今年在「香港01」教育科技月的最後一篇，我希望你會喜歡我的文章。薯片叔叔共創社現正籌備2023年度的教育科技月，如果你有興趣參與或提供協助，請你聯絡我們。我期望在薯片叔叔共創社的活動之中見到你。

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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